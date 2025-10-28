SOMPO Holdings se moderniza con IBM WebSphere Liberty
SOMPO Holdings, una gran compañía japonesa de seguros fundada hace 130 años, enfrentó crecientes desafíos a medida que su sistema mainframe se volvió cada vez más tenso y costoso como resultado de los cambios técnicos en el código de deuda durante varios años, así como el crecimiento orgánico a través de fusiones. El aumento del consumo de núcleos de CPU aumentó los gastos, mientras que la complejidad del sistema ralentizó a los empleados y dejó a los clientes frustrados con tiempos de respuesta lentos y características limitadas. Sin modernización, SOMPO corría el riesgo de aumentar los costos, disminuir la competitividad y perder la lealtad de los clientes. Decididos a actuar, se propusieron reducir el uso principal, aumentar la productividad y posicionarse para la innovación digital a largo plazo.
Para seguir siendo competitivos en el sector de los seguros que está en rápido movimiento, SOMPO estableció una colaboración con IBM para modernizar su sistema COBOL heredado. La empresa hizo la transición a una plataforma basada en Java con IBM® WebSphere Liberty, parte de IBM Jsphere Suite para Java. Este esfuerzo de modernización de aplicaciones simplificó la administración de la infraestructura, mejoró la productividad de los desarrolladores y redujo los costos.
La decisión de adoptar Liberty fue impulsada por tres factores clave:
El ingeniero sénior Hiroshi Kato afirma: "Liberty es la mejor forma de mantener y gestionar un sistema con más de 100 servidores y servicio en línea 24/365 con un mínimo de fuerza laboral".
El esfuerzo conjunto también estableció una plataforma escalable y eficiente y profundizó la colaboración de SOMPO con IBM y el ecosistema Java en general.
Luego de la transformación, SOMPO logró importantes mejoras de eficiencia. El nuevo sistema SOMPO-MIRAI agilizó la gestión de más de 100 servidores y siete entornos con un mínimo de personal. Los resultados incluyeron una reducción del 54 % en el número de núcleos de CPU y del 33 % en el uso de memoria, lo que produjo ahorros de costos sustanciales. SOMPO continúa colaborando con IBM. Esta asociación incluso influyó en la hoja de ruta de IBM WebSphere Liberty a través de la retroalimentación de campo, lo que refuerza el papel de IBM como colaborador continuo.
SOMPO Holdings Group, con sede en Japón, es una compañía líder en seguros y servicios financieros con más de 130 años de historia. Proporciona seguros de propiedad y accidentes, seguros internacionales y de vida, así como soluciones de atención de enfermería. SOMPO se compromete a proteger a las personas de los riesgos y a crear un futuro más saludable y conectado.
