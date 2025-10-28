Para seguir siendo competitivos en el sector de los seguros que está en rápido movimiento, SOMPO estableció una colaboración con IBM para modernizar su sistema COBOL heredado. La empresa hizo la transición a una plataforma basada en Java con IBM® WebSphere Liberty, parte de IBM Jsphere Suite para Java. Este esfuerzo de modernización de aplicaciones simplificó la administración de la infraestructura, mejoró la productividad de los desarrolladores y redujo los costos.



La decisión de adoptar Liberty fue impulsada por tres factores clave:

reducción de la carga de trabajo operativa del sistema de infraestructura

mejora de la productividad del desarrollo de aplicaciones

reducción de costos generales

El ingeniero sénior Hiroshi Kato afirma: "Liberty es la mejor forma de mantener y gestionar un sistema con más de 100 servidores y servicio en línea 24/365 con un mínimo de fuerza laboral".



El esfuerzo conjunto también estableció una plataforma escalable y eficiente y profundizó la colaboración de SOMPO con IBM y el ecosistema Java en general.