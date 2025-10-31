El líder mundial en energía SOCOMEC obtiene visibilidad y autonomía del flujo de trabajo de 360° con integración híbrida
Durante más de un siglo, SOCOMEC ha liderado el camino en la distribución independiente de energía de bajo voltaje. Sus dispositivos y servicios eléctricos desempeñan un papel clave para mantener los entornos críticos conectados cuando y donde más importa. Aunque rara vez está en el centro de atención, la energía de bajo voltaje se utiliza para mantener todo, desde centros de datos y hospitales hasta redes modulares y almacenamiento de energía renovable. Es la fuerza invisible que permite la atención que salva vidas, ilumina los centros de datos y mantiene el flujo de energía renovable, incluso cuando la red está bajo presión.
Con los nuevos obstáculos macroeconómicos y las disrupciones geopolíticas, mantener los sistemas de bajo voltaje seguros, eficientes y listos para escalar se ha vuelto más importante que nunca. Para enfrentar estos desafíos, SOCOMEC adoptó un enfoque radicalmente nuevo para la integración y la automatización. Buscando una solución integral que pudieran utilizar todos los miembros de su equipo, decidieron implementar la plataforma IBM® webMethods Hybrid Integration.
Antes de asociarse con IBM, SOCOMEC dependía de motores de flujo de trabajo que requerían demasiadas aplicaciones y arreglos para seguir el ritmo de las demandas modernas. Las integraciones eran punto a punto y la visibilidad entre sistemas era limitada. "Necesitábamos algo que pudiera orquestar los flujos de trabajo a través de las aplicaciones, interna y externamente", dice Michael Kister, gerente de TI de SOCOMEC. "Estábamos ampliando nuestro uso de Salesforce y otras herramientas en la nube, y necesitábamos una plataforma que pudiera seguir el ritmo".
IBM webMethods Hybrid Integration da soporte a la integración en tiempo real, la orquestación centralizada de flujo de trabajo y la gestión de API. Esto proporcionó a SOCOMEC la flexibilidad necesaria para conectar sistemas existentes con aplicaciones modernas de software como servicio (SaaS), permitiendo un intercambio de datos sin fisuras entre departamentos y socios. Gracias a las capacidades híbridas de la solución, la compañía puede ahora escalar en la nube y on-prem sin comprometer el rendimiento ni la seguridad.
Las capacidades de análisis integradas de la plataforma proporcionan una visibilidad profunda del rendimiento del sistema, lo que permite a SOCOMEC refinar las operaciones continuamente. Las características de seguridad mejoradas ayudan a proteger los datos confidenciales en todos los puntos de contacto, reforzando la confianza y la confiabilidad. Juntas, estas capacidades han posicionado a SOCOMEC para innovar más rápido mientras mantiene una base de TI estable y segura.
La migración de planificación de recursos empresariales (ERP) de SOCOMEC incluyó integraciones para la gestión de pedidos, facturación, control de existencias y compras. Emplearon IBM webMethods Hybrid Integration para rediseñar 65 procesos de negocio e integrar más de 100 aplicaciones. Hoy en día, 11 filiales operan con visibilidad completa de los datos de 360°. El sistema ahora orquesta más de 10 000 interfaces al día y se adapta continuamente cada vez que se agregan nuevos procesos.
Con el nuevo sistema, los clientes, asociados y distribuidores de SOCOMEC pueden ver cotizaciones, facturas, envíos y estado de pedidos a través de las comunidades de Salesforce, sin necesidad de intervención de TI. Kister señala: “WebMethods nos da una visión centralizada de todo. Si queremos cambiar una cosa, podemos ver de inmediato cómo afecta a otras áreas”.
SOCOMEC también eliminó la exposición de la infraestructura interna al reemplazar una arquitectura compleja de proxies y cortafuegos con una única API gateway. IBM webMethods Hybrid Integration está equipado con protección avanzada contra amenazas, controles de acceso basados en roles y flujos de datos cifrados. Estas características ayudan a administrar la seguridad y el cumplimiento de normas en todos los puntos de integración, incluso a medida que el sistema escala en entornos de nube y on-prem. El cambio a los servicios basados en la nube ayuda a reducir los costos de procesamiento, aumentar la escalabilidad y respaldar los objetivos de sustentabilidad.
Con una automatización más inteligente, los equipos de negocios de SOCOMEC ahora pueden resolver la mayoría de las excepciones de flujo de trabajo por sí mismos, como con el cumplimiento de pedidos. Cuando se activa un error, debido a bloqueos financieros, falta de inventario o envío del producto incorrecto, se notifica al equipo de inmediato. Tienen acceso y visibilidad a todo el flujo de trabajo dentro de una consola y pueden actuar para corregir el error con solo unos pocos clics. “En el pasado, nadie sabía que se había producido un error hasta días o semanas después”, dice Kister. “E incluso entonces, se llamaba a TI por correo electrónico y se asumía que el problema requería una actualización, un cambio de SQL o alguna otra intervención técnica que en realidad no era necesaria. Ahora, el personal de negocios puede resolver la mayoría de las excepciones por su cuenta, y TI solo participa por razones técnicas”.
De cara al futuro, SOCOMEC tiene como objetivo implementar herramientas y flujos de trabajo similares para apoyar a más de 400 técnicos calificados. También planean adoptar microservicios y DevOps, dos movimientos facilitados por la base construida con IBM webMethods Hybrid Integration.
Cada vida tocada por SOCOMEC depende de la confiabilidad. Al unir el poder de la nube, las API y la integración, SOCOMEC obtuvo mayor visibilidad, mayor seguridad y conectividad perfecta. En conjunto, estos avances deberían ayudar a SOCOMEC a mantener las luces encendidas durante muchas generaciones más.
SOCOMEC es una compañía líder en fabricación y servicios eléctricos, especializada en distribución de energía de bajo voltaje. Con más de un siglo de innovación, su equipo mundial de expertos ayuda a mantener los centros de datos, las instalaciones de atención médica y la infraestructura crítica en funcionamiento las 24 horas del día. En 2022, Socomec obtuvo una calificación "Gold" de la agencia independiente de calificación de responsabilidad social corporativa (CSR) EcoVadis, lo que la colocó entre el 5 % de las mejores empresas en sustentabilidad tanto en prácticas comerciales como en cultura.
