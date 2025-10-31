Antes de asociarse con IBM, SOCOMEC dependía de motores de flujo de trabajo que requerían demasiadas aplicaciones y arreglos para seguir el ritmo de las demandas modernas. Las integraciones eran punto a punto y la visibilidad entre sistemas era limitada. "Necesitábamos algo que pudiera orquestar los flujos de trabajo a través de las aplicaciones, interna y externamente", dice Michael Kister, gerente de TI de SOCOMEC. "Estábamos ampliando nuestro uso de Salesforce y otras herramientas en la nube, y necesitábamos una plataforma que pudiera seguir el ritmo".

IBM webMethods Hybrid Integration da soporte a la integración en tiempo real, la orquestación centralizada de flujo de trabajo y la gestión de API. Esto proporcionó a SOCOMEC la flexibilidad necesaria para conectar sistemas existentes con aplicaciones modernas de software como servicio (SaaS), permitiendo un intercambio de datos sin fisuras entre departamentos y socios. Gracias a las capacidades híbridas de la solución, la compañía puede ahora escalar en la nube y on-prem sin comprometer el rendimiento ni la seguridad.

Las capacidades de análisis integradas de la plataforma proporcionan una visibilidad profunda del rendimiento del sistema, lo que permite a SOCOMEC refinar las operaciones continuamente. Las características de seguridad mejoradas ayudan a proteger los datos confidenciales en todos los puntos de contacto, reforzando la confianza y la confiabilidad. Juntas, estas capacidades han posicionado a SOCOMEC para innovar más rápido mientras mantiene una base de TI estable y segura.