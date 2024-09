En 2018, Skyegrid comenzó a utilizar IBM Cloud a través del programa Startup with IBM. "Durante el primer año, obtengo alrededor de mil dólares para un servidor durante un año de IBM", dice Edward. "Eso es realmente saludable para mi negocio".

La empresa continuó utilizando IBM Cloud junto con Citrix Hypervisor para respaldar su servicio de juegos. La empresa también está utilizando la tecnología de GPU de alto rendimiento que está disponible en IBM Cloud para ofrecer gráficos de alta calidad. Skyegrid eligió IBM porque era el único proveedor capaz de ofrecer servidores desnudos. "Solo IBM proporciona los servidores que necesitábamos", dice Edward. “Mi software se basa en bare metal y la solución bare metal es mucho más barata que otras soluciones en la nube. Además, IBM tiene servicios en la nube disponibles en todo el mundo."



El uso de la tecnología en la nube significa que Skyegrid puede obtener sus recursos de servidor utilizando sus gastos operativos, no sus gastos de capital. "Ayuda a nuestros usuarios a probar el servicio a un precio razonable", dice Edward. "Si el precio de la plataforma en la nube era mayor, tendríamos que aumentar el precio del servicio. IBM me ayuda a optimizar el precio como siempre. Sin IBM en Singapur y en Indonesia, no pude financiar este negocio en este momento".