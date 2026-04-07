Un paso adelante

En Skechers USA, Inc., el calzado es más que una función: es una poderosa combinación de innovación tecnológica e identidad personal. La colección de calzado, ropa y accesorios de estilo de vida y rendimiento de The Comfort Tecnología Company está disponible en 180 países y territorios, tanto en línea como en tiendas. Con visión de futuro, innovadora y siempre a la moda, Skechers se ha convertido en la marca elegida por millones de clientes en todo el mundo que buscan expresarse con estilo y comodidad en el hogar y el trabajo.

El compromiso de Skechers con la innovación se refleja igualmente en toda su organización de TI. Para mantenerse un paso por delante de la competencia y ofrecer una experiencia de cliente aún mejor, el equipo de plataforma en la nube quería modernizar su infraestructura alejándose de sus centros de datos internos. Pero con las cargas de trabajo distribuidas en Amazon Web Services (AWS), Google Cloud, Oracle Cloud y otros proveedores de servicios en la nube, el recorrido de la empresa hacia la nube fue complicado. Necesitaba un enfoque más automatizado y de autoservicio para alcanzar sus objetivos.

“Hemos estado en una ruta de migración a la nube durante varios años. Ya tenemos una cantidad significativa de cargas de trabajo ejecutándose en la nube, pero uno de los mayores desafíos desde una perspectiva empresarial y tecnológica fue: ¿cómo aceleramos eso?, pregunta Ramon Borunda, ingeniero sénior de plataformas en la nube de Skechers.