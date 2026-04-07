Un paso adelante

Un minorista global multimillonario fortalece su posición en la industria a través del autoservicio y la automatización con Terraform.
En Skechers USA, Inc., el calzado es más que una función: es una poderosa combinación de innovación tecnológica e identidad personal. La colección de calzado, ropa y accesorios de estilo de vida y rendimiento de The Comfort Tecnología Company está disponible en 180 países y territorios, tanto en línea como en tiendas. Con visión de futuro, innovadora y siempre a la moda, Skechers se ha convertido en la marca elegida por millones de clientes en todo el mundo que buscan expresarse con estilo y comodidad en el hogar y el trabajo.
El compromiso de Skechers con la innovación se refleja igualmente en toda su organización de TI. Para mantenerse un paso por delante de la competencia y ofrecer una experiencia de cliente aún mejor, el equipo de plataforma en la nube quería modernizar su infraestructura alejándose de sus centros de datos internos. Pero con las cargas de trabajo distribuidas en Amazon Web Services (AWS), Google Cloud, Oracle Cloud y otros proveedores de servicios en la nube, el recorrido de la empresa hacia la nube fue complicado. Necesitaba un enfoque más automatizado y de autoservicio para alcanzar sus objetivos.
“Hemos estado en una ruta de migración a la nube durante varios años. Ya tenemos una cantidad significativa de cargas de trabajo ejecutándose en la nube, pero uno de los mayores desafíos desde una perspectiva empresarial y tecnológica fue: ¿cómo aceleramos eso?, pregunta Ramon Borunda, ingeniero sénior de plataformas en la nube de Skechers.
Como impulsores de la transformación en la nube de la empresa, el equipo de plataforma en la nube de Skechers estaba haciendo todo lo posible para ayudar a sus stakeholders a reevaluar y rediseñar su infraestructura. Pero varios obstáculos importantes los frenaban.
Para empezar, las solicitudes de recursos enviadas a través de sencillos formularios de ServiceNow con preguntas abiertas dejaban margen para la interpretación, lo que requería una gran cantidad de intercambios entre las partes para aclarar las necesidades y confirmar las aprobaciones. El resultado eran largos plazos de entrega, lo que elevaba este problema a la cima de su lista de prioridades.
Su objetivo era garantizar que cuando un usuario final enviara una solicitud a través de ServiceNow, todo el proceso se desarrollara perfectamente. Aunque ciertos procesos bloqueados requerían comentarios, la visión final era un modelo de autoservicio totalmente automatizado donde una solicitud activara acciones de backend y eliminara pasos manuales.
Además de resolver estos cuellos de botella en las solicitudes de recursos, el equipo de la plataforma en la nube necesitaba implementar la seguridad de manera proactiva desde el inicio del proceso de aprovisionamiento en la nube. En aquel momento, los ingenieros de la plataforma tenían libertad para crear y desplegar recursos como mejor les pareciera, lo que provocaba inconsistencias —incluso entre recursos del mismo tipo— y aumentaba la probabilidad de que se produjeran errores humanos. El riesgo de seguridad derivado de una configuración incorrecta de los recursos en la nube era considerable.
Por último, el equipo quería abordar un objetivo a largo plazo de integrar FinOps en sus procesos para aportar más previsibilidad a los gastos y la elaboración de presupuestos.
Borunda creía que tenía la solución. “He sido un ávido usuario de Terraform Community Edition durante muchos años, por lo que la idea de utilizar la oferta de software como servicio (SaaS) tenía mucho sentido para nosotros. Adoptamos Terraform porque nos permite continuar escribiendo nuestro código, pero ya no nos preocupamos por las tareas administrativas que lo rodean”, dice.
IBM Terraform en la plataforma en la nube de HashiCorp proporciona a Skechers mecanismos para modernizar la administración y gestión de su infraestructura desde dentro hacia fuera. Los formularios de ServiceNow específicos para cada recurso, con preguntas cerradas y muy concretas, proporcionan ahora al equipo de la plataforma en la nube toda la información necesaria desde el principio. Un flujo de trabajo automatizado agiliza los comentarios y aprobaciones, acelerando el aprovisionamiento y manteniendo a todas las partes actualizadas.
“Este flujo en particular ha sido un gran éxito con nuestros usuarios finales. Aprecian el hecho de que se les mantenga informados en lugar de estar en un 'limbo en curso' sin una tracción real detrás de sus tickets”, señala Borunda.
Las prácticas de despliegue inconsistentes son cosa del pasado, al igual que los riesgos que plantean. "Al aprovechar Terraform y su registro privado, tenemos módulos que podemos reutilizar, lo que nos da sistematicidad en la forma en que construimos cosas que antes no teníamos", dice Borunda. "Tener la capacidad de crear módulos reutilizables marca una gran diferencia para mi equipo, nuestros usuarios finales y, en última instancia, nuestros clientes".
Terraform también permite al equipo integrar herramientas de terceros en el ciclo de vida de ejecución que proporcionan proyecciones de costos, análisis de ciberseguridad y medidas de seguridad, llenando con éxito las brechas de seguridad y FinOps.
Terraform ha impulsado el camino hacia la nube y el negocio de Skechers. Según Gabriel Sandoval, gerente sénior de plataforma en la nube en Skechers, “trasladarnos a Terraform nos ayudó a aliviar múltiples puntos débiles. Sin Terraform, no estaríamos donde estamos hoy”.
La integración de ServiceNow y Terraform ha reducido el tiempo del flujo de trabajo de aprovisionamiento de días o semanas a horas, mejorando su tiempo de comercialización (TTM) y la experiencia del cliente. “Nuestros usuarios finales están muy contentos porque ahora todo lo que tienen que hacer es abrir un ticket y, una vez que reciban sus aprobaciones, los recursos tardarán unos cuatro minutos en crearse”, dice Borunda. "Hace una gran diferencia en la velocidad con la que podemos ofrecer a nuestros clientes nuevas características".
Borunda también le da crédito a AWS por contribuir a la transformación de Skechers. “Hemos encontrado un verdadero socio en AWS. Ofrecen muchos servicios y orientación para que adoptemos adecuadamente sus servicios, y en verdad apreciamos su ayuda”.
Todas estas mejoras han marcado una diferencia medible en la forma en que sus clientes pueden interactuar con su marca. "Cuando los clientes van a la tienda para comprar un par de zapatos, el tiempo en la caja es mucho más rápido. También pueden usar diferentes quioscos o iPads en lugar de usar solo las cajas registradoras, lo que les permite conectar personalmente con un asociado dentro de la tienda", dice Sandoval.
El éxito de Skechers con Terraform dejó al equipo ansioso por explorar cómo otra tecnología de HashiCorp (una empresa de IBM) podría encajar en sus planes de modernización. Actualmente, la compañía está considerando implementar IBM Vault para la intermediación de identidades y la gestión de secretos, así como Sentinel, el marco de políticas como código dentro de Terraform y otras soluciones de HashiCorp. “En términos de nuestro recorrido hacia la nube, queremos continuar nuestra migración, pero también encontrar una manera de automatizar completamente las cosas, y esperamos continuar nuestra asociación con HashiCorp”, dice Borunda.
Una compañía Fortune 500 con sede en el sur de California, Skechers lleva más de 30 años ayudando a hombres, mujeres y niños de todo el mundo a verse y sentirse bien. El desarrollo de tecnologías de comodidad es la base de lo que hacen: ofrecer productos elegantes, innovadores y de calidad a un precio razonable. Desde su diversa oferta de calzado hasta una creciente gama de ropa y accesorios, Skechers es una marca completa de estilo de vida.
© Copyright IBM Corporation. Marzo de 2025.
IBM, el logotipo de IBM, Terraform y Vault son marcas comerciales de IBM Corp., registradas en muchas jurisdicciones de todo el mundo.
Los ejemplos presentados son solo ilustrativos. Los resultados reales variarán en función de las configuraciones y condiciones del cliente y, por lo tanto, no se pueden proporcionar resultados generalmente previstos.