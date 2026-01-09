El sistema CAPAM impulsado por IBM Maximo de Simora está transformando la gestión de activos hospitalarios
En la atención médica, cada momento puede ser crítico para la supervivencia de un paciente. Sin embargo, los profesionales de la salud suelen perder un tiempo valioso a navegar por complejos sistemas de TI, buscar el equipamiento adecuado o completar formularios para solicitar reparaciones. Para abordar estos desafíos y mejorar los resultados de los pacientes en toda Polonia, el gobierno polaco aumentó la financiación de las iniciativas de digitalización hospitalaria.
Simora, un asociado de negocios líder de IBM en Polonia, vio la oportunidad de adaptar su solución de gestión de activos CAPAM para los flujos de trabajo de atención médica. Basado en la IBM Maximo Application Suite, CAPAM se integra perfectamente con los sistemas hospitalarios para crear un repositorio de conocimientos centralizado enriquecido con IA y un sistema de seguimiento de activos.
"Imagine que una bomba de infusión se rompe en la sala", explica Julia Czernek, especialista en tecnología de IA de Simora. “Por lo general, un trabajador de la salud tendría que hacer llamadas telefónicas al departamento técnico o buscar en el inventario de equipamiento para encontrar la bomba en funcionamiento más cercana. Al adaptar el sistema inteligente de gestión de activos de CAPAM a los hospitales, podríamos eliminar este trabajo manual y ayudar a los hospitales a responder a los cambios más rápido, liberando en última instancia más tiempo para la atención al paciente”.
Cuando se desarrolló inicialmente CAPAM, Simora eligió IBM Maximo. La solución de IBM proporcionó una infraestructura escalable, lo que podría reducir meses de tiempo de desarrollo en comparación con el diseño de una solución desde cero. Este enfoque permitió infinitos casos de uso y capacidades de integración incomparables.
"Con las API de Maximo, podemos conectar CAPAM perfectamente con plataformas y bases de datos ERP hospitalarias, creando una base de conocimientos centralizada para que los trabajadores accedan sin tener que cambiar entre diferentes sistemas", confirma Czernek.
Simora personalizó CAPAM, que se creó originalmente para el sector industrial, creando diferentes módulos para procesos hospitalarios específicos. Con el módulo Passport, un profesional de la salud puede crear un pasaporte digital completo para cada equipamiento, incluidas sus especificaciones técnicas e historial de mantenimiento. El módulo también es compatible con los procesos de inventario de activos de todo el hospital. Además, se puede ampliar para usar etiquetas de equipamiento de identificación por radiofrecuencia (RFID) y pulseras de identificación de pacientes, lo que permite al personal escanear artículos o personas para acceder a información en tiempo real. Con esta información, el personal puede, por ejemplo, localizar rápidamente equipos de reemplazo durante emergencias. CAPAM también contiene un módulo de Help Desk que los empleados pueden usar para registrar las solicitudes de reparación y hacer preguntas técnicas.
El módulo de acreditación de CAPAM apoya a los hospitales en la gestión de eventos adversos ayudando al personal a informar y documentar incidentes directamente en el sistema. Ayuda a generar informes completos de incidentes con el apoyo de un asistente de IA, lo que facilita el análisis de la causa principal y fomenta la adopción de medidas correctivas para cumplir con las normas de acreditación.
Además, el módulo de identificación ofrece una aplicación móvil basada en Maximo móvil para informar a los trabajadores y pacientes sobre los posibles riesgos de infección cruzada en diferentes áreas del hospital.
El innovador sistema CAPAM, ahora desplegado en cinco hospitales en Polonia, incluido el Hospital Provincial Especialista St. Barbara No. 5 en Sosnowiec, ayuda a las facilidades a optimizar la gestión de cada recurso, desde la flota de vehículos hasta los dispositivos médicos y el personal. Con IBM Maximo en su núcleo, CAPAM puede extender la vida útil del equipamiento en un 17% en promedio y mejorar el tiempo promedio de reparación en un 57%.
Después de adoptar CAPAM, los hospitales informaron una reducción del 45% en el tiempo de administración. Además, las organizaciones que despliegan soluciones Maximo informan, en promedio, una reducción del 47% en el tiempo de inactividad de equipamiento o eventos de sitio y beneficios anuales de USD 13.9 millones.
Simora utiliza la plataforma IBM Maximo para integrar recursos de datos externos, como ERP y logística, con CAPAM. Apoyándose en esos recursos, Simora ha habilitado a un asistente impulsado por IA, conocido como Simon AI, para responder a consultas comunes.
Czernek explica: “En lugar de dividir la atención de los equipos técnicos o rastrear documentos de procedimientos, los profesionales de la salud pueden hablar con Simon IA como si fuera un colega. En segundo plano, el asistente accede de forma segura a la base de conocimientos del hospital y da la respuesta rápidamente”.
Con la base de conocimiento centralizada habilitada por IA, los profesionales sanitarios pueden ahora tomar decisiones basadas en datos y mejorar las prácticas estándar, mejorando en última instancia el bienestar del paciente. Al mismo tiempo, con Simon IA utilizando el repositorio para responder consultas repetitivas, los equipos tienen libertad para centrarse en tareas de mayor valor.
“No se puede separar CAPAM de Maximo: sin el 'motor' de Maximo, CAPAM y Simon IA no serían posibles”, concluye Czernek. “Esperamos continuar nuestro trabajo con IBM para evolucionar CAPAM y ayudar a los hospitales a mantenerse eficientes, seguros y en cumplimiento”.
Con sede en Katowice, Polonia, los afiliados a Simoracuentan con más de 15 años de experiencia en la provisión de soluciones integrales de TI, centradas en optimizar procesos de gestión y seguridad. La solución CAPAM de Simora ofrece capacidades unificadas de gestión de servicios, control de calidad y gestión de activos para múltiples sectores.
Utilice IBM Maximo para crear soluciones integrales para sus clientes con paneles intuitivos, flujos de trabajo automatizados y análisis predictivos.
© Copyright IBM Corporation 2025. IBM, el logotipo de IBM y Maximo son marcas registradas de IBM Corp. en muchas jurisdicciones de todo el mundo.
Los ejemplos presentados son solo ilustrativos. Los resultados reales variarán en función de las configuraciones y condiciones del cliente y, por lo tanto, se pueden proporcionar resultados generalmente previstos.