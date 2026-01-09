Cuando se desarrolló inicialmente CAPAM, Simora eligió IBM Maximo. La solución de IBM proporcionó una infraestructura escalable, lo que podría reducir meses de tiempo de desarrollo en comparación con el diseño de una solución desde cero. Este enfoque permitió infinitos casos de uso y capacidades de integración incomparables.

"Con las API de Maximo, podemos conectar CAPAM perfectamente con plataformas y bases de datos ERP hospitalarias, creando una base de conocimientos centralizada para que los trabajadores accedan sin tener que cambiar entre diferentes sistemas", confirma Czernek.

Simora personalizó CAPAM, que se creó originalmente para el sector industrial, creando diferentes módulos para procesos hospitalarios específicos. Con el módulo Passport, un profesional de la salud puede crear un pasaporte digital completo para cada equipamiento, incluidas sus especificaciones técnicas e historial de mantenimiento. El módulo también es compatible con los procesos de inventario de activos de todo el hospital. Además, se puede ampliar para usar etiquetas de equipamiento de identificación por radiofrecuencia (RFID) y pulseras de identificación de pacientes, lo que permite al personal escanear artículos o personas para acceder a información en tiempo real. Con esta información, el personal puede, por ejemplo, localizar rápidamente equipos de reemplazo durante emergencias. CAPAM también contiene un módulo de Help Desk que los empleados pueden usar para registrar las solicitudes de reparación y hacer preguntas técnicas.

El módulo de acreditación de CAPAM apoya a los hospitales en la gestión de eventos adversos ayudando al personal a informar y documentar incidentes directamente en el sistema. Ayuda a generar informes completos de incidentes con el apoyo de un asistente de IA, lo que facilita el análisis de la causa principal y fomenta la adopción de medidas correctivas para cumplir con las normas de acreditación.

Además, el módulo de identificación ofrece una aplicación móvil basada en Maximo móvil para informar a los trabajadores y pacientes sobre los posibles riesgos de infección cruzada en diferentes áreas del hospital.