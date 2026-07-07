Para abordar estos desafíos, Shikoku Electric Power adoptó un enfoque de ajuste gradual de sus recursos. En primer lugar, la empresa agregó memoria a sus servidores IBM® Power9 (E950) existentes para crear servidores de desarrollo y determinar con precisión la capacidad real requerida por S/4HANA. Con base en esto, la empresa decidió dimensionar adecuadamente los sistemas, comenzando con los servidores de control de calidad y pasando a los servidores de producción, mientras verificaba la carga y los requisitos, y agregaba la memoria necesaria y otros recursos requeridos en cada etapa.

Mientras tanto, a medida que avanzaba con el proyecto de migración del sistema ERP a S/4HANA, la empresa necesitaba abordar el próximo fin de los servicios de mantenimiento para CIS Power 8 (S824).

Con este fin, se revisaron los planes para garantizar la calidad del Power9 (E950) y agregar memoria para los servidores de producción y, en línea con el reemplazo de CIS Power 8 (S824), se introdujo el último IBM Power10 (E1050) como una base capaz de dar soporte al sistema ERP. Además de un alto rendimiento de procesamiento y una gran memoria, el uso compartido de recursos de CPU mediante la plataforma de virtualización IBM PowerVM y el grupo de procesadores compartidos permite una asignación estable de recursos incluso en entornos donde varios sistemas se ejecutan simultáneamente, como S/4HANA, ECC6.0 y otras aplicaciones, lo que permite adaptabilidad para aumentos repentinos de la carga de trabajo.

Además, con miras a las operaciones posteriores a la migración, Shikoku Electric Power adoptó una configuración que permite la activación rápida de núcleos físicos, lo que permite a la empresa abordar de manera flexible las futuras mejoras de rendimiento de S/4HANA y la preparación de entornos de desarrollo. Como resultado, la empresa ha establecido una infraestructura de TI flexible capaz de responder rápidamente a futuros cambios en las operaciones de negocio.

Al migrar a CIS Power10 (E1050), se adoptó un método de migración que utilizaba copia de datos de alta velocidad entre sistemas IBM Storage (de V7000 a FS7200) para minimizar el tiempo de inactividad. Esto comprimió en gran medida el flujo de trabajo involucrado en la migración del servidor, minimizando el impacto operativo y permitiendo que la migración al nuevo servidor se completara en un solo día.