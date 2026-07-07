Shikoku Electric Power avanzó de manera constante en un proyecto a largo plazo que abarca tres años y completó la transición a gran escala a S/4HANA durante la Golden Week 2025 según lo planeado. Desde entonces, siguió funcionando sin problemas de rendimiento o estabilidad en el procesamiento.
Además, gracias a la característica de copia remota de IBM Storage, la migración del servidor, que antes tardaba unos cinco días, se completó en tan solo un día. Esta reducción significativa del tiempo de inactividad permitió proceder con la migración mientras se evitaban periodos de alto impacto, lo que contribuyó en gran medida a garantizar la continuidad de negocio.
Además, al optimizar los recursos mediante la tecnología de virtualización IBM Power, la empresa redujo los costos de software de servidor en aproximadamente 54 millones de yenes. La asignación flexible de CPU proporcionada por el grupo de procesadores compartidos garantizó la estabilidad incluso cuando varios servidores se ejecutaban simultáneamente durante las fases de desarrollo y prueba, mitigando de forma significativa los riesgos durante el periodo de migración.
Se espera que los insights obtenidos de esta iniciativa sean útiles para la migración de EAM programada para el año fiscal 2026. Enfoques como el dimensionamiento por fases, los métodos de migración que aprovechan las características de almacenamiento para minimizar el tiempo de inactividad y el diseño de recursos que garantiza un funcionamiento estable incluso en un entorno coexistente también serán eficaces para renovaciones similares de sistemas centrales a gran escala.
Además de mejorar la capacidad de mantenimiento y la operabilidad al permitir la operación centralizada de los sistemas ERP, incluidos los entornos de producción, verificación y desarrollo, el servicio IaaS de IBM Power, Power Virtual Server, es compatible con SAP Cloud ERP (RISE with SAP). Esto facilita la adaptación de futuras migraciones a entornos de nube. Se espera que estos resultados sean útiles para resolver desafíos, como reducir los costos de licencias de software, la cantidad de servidores y el espacio en rack.
Teruyuki Hamagami, líder del grupo de desarrollo y optimización de infraestructuras en el departamento de sistemas de información de Shikoku Electric Power (a partir de marzo de 2026), comenta: “Hemos estado usando IBM Power durante algún tiempo. Es una plataforma excepcional y robusta, y no hemos experimentado ninguna falla de infraestructura. Confiamos mucho en IBM Power como base para los sistemas críticos que requieren alta disponibilidad. Además, el rendimiento por núcleo ha mejorado drásticamente y esperamos una mayor integración en el futuro”.