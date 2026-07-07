Renovación y evolución de la infraestructura del sistema central con un tiempo de inactividad del servicio mínimo

Para abordar la complejidad de la renovación de la infraestructura central del sistema, el dimensionamiento por fases se combinó con una plataforma de virtualización flexible, logrando la migración de la infraestructura del sistema de información minimizando los tiempos de inactividad.

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Los riesgos asociados con la renovación de la infraestructura salen a la luz

Shikoku Electric Power Co., Inc. ha estado desarrollando sistemas empresariales utilizando SAP ECC 6.0 en tres áreas operativas: contabilidad y gestión de materiales, mantenimiento de centrales nucleares y ventas. En particular, el sistema de contabilidad y gestión de materiales (planificación de recursos empresariales, en adelante, el “sistema ERP”) ha estado en funcionamiento durante muchos años y lo utilizan 13 empresas del grupo.

En este contexto, el fin del soporte de mantenimiento para ECC 6.0 se ha convertido en un gran desafío. Dado que se trata de un sistema crítico que respalda las operaciones de actividades principales, la migración a S/4HANA es inevitable para garantizar operaciones estables a largo plazo. Requiere una cuidadosa consideración con respecto al esfuerzo masivo de migración de datos, las medidas de continuidad de negocio durante el tiempo de inactividad del sistema asociado con la migración y el establecimiento de procedimientos de reversión en caso de problemas operativos. En particular, el proyecto inicial de migración de S/4HANA para el sistema ERP enfrentó dificultades para dimensionar con precisión los servidores durante las primeras etapas, y no estaba claro si migrar el volumen masivo de datos del sistema actual a la base de datos en memoria de S/4HANA (HANA DB) daría como resultado operaciones estables. En consecuencia, el proyecto conllevaba el riesgo de que la insuficiencia de recursos en la infraestructura de TI pudiera afectar a todo el plan de migración.
54 millones de yenes Reduzca los costos de infraestructura asociados con la migración a S/4HANA Un día Implemente la migración de infraestructura para entornos SAP ECC en 1 día
Una solución óptima como base para sistemas críticos que requieren alta disponibilidad
Teruyuki Hamagami Shikoku Electric Power Departamento de sistemas de información, líder del grupo de desarrollo y optimización de infraestructura (a partir de marzo de 2026)
Una infraestructura de sistema flexible para apoyar la transición

Para abordar estos desafíos, Shikoku Electric Power adoptó un enfoque de ajuste gradual de sus recursos. En primer lugar, la empresa agregó memoria a sus servidores IBM® Power9 (E950) existentes para crear servidores de desarrollo y determinar con precisión la capacidad real requerida por S/4HANA. Con base en esto, la empresa decidió dimensionar adecuadamente los sistemas, comenzando con los servidores de control de calidad y pasando a los servidores de producción, mientras verificaba la carga y los requisitos, y agregaba la memoria necesaria y otros recursos requeridos en cada etapa.

Mientras tanto, a medida que avanzaba con el proyecto de migración del sistema ERP a S/4HANA, la empresa necesitaba abordar el próximo fin de los servicios de mantenimiento para CIS Power 8 (S824).

Con este fin, se revisaron los planes para garantizar la calidad del Power9 (E950) y agregar memoria para los servidores de producción y, en línea con el reemplazo de CIS Power 8 (S824), se introdujo el último IBM Power10 (E1050) como una base capaz de dar soporte al sistema ERP. Además de un alto rendimiento de procesamiento y una gran memoria, el uso compartido de recursos de CPU mediante la plataforma de virtualización IBM PowerVM y el grupo de procesadores compartidos permite una asignación estable de recursos incluso en entornos donde varios sistemas se ejecutan simultáneamente, como S/4HANA, ECC6.0 y otras aplicaciones, lo que permite adaptabilidad para aumentos repentinos de la carga de trabajo.

Además, con miras a las operaciones posteriores a la migración, Shikoku Electric Power adoptó una configuración que permite la activación rápida de núcleos físicos, lo que permite a la empresa abordar de manera flexible las futuras mejoras de rendimiento de S/4HANA y la preparación de entornos de desarrollo. Como resultado, la empresa ha establecido una infraestructura de TI flexible capaz de responder rápidamente a futuros cambios en las operaciones de negocio.

Al migrar a CIS Power10 (E1050), se adoptó un método de migración que utilizaba copia de datos de alta velocidad entre sistemas IBM Storage (de V7000 a FS7200) para minimizar el tiempo de inactividad. Esto comprimió en gran medida el flujo de trabajo involucrado en la migración del servidor, minimizando el impacto operativo y permitiendo que la migración al nuevo servidor se completara en un solo día.
Resultados de una renovación que aumentó la certeza

Shikoku Electric Power avanzó de manera constante en un proyecto a largo plazo que abarca tres años y completó la transición a gran escala a S/4HANA durante la Golden Week 2025 según lo planeado. Desde entonces, siguió funcionando sin problemas de rendimiento o estabilidad en el procesamiento.

Además, gracias a la característica de copia remota de IBM Storage, la migración del servidor, que antes tardaba unos cinco días, se completó en tan solo un día. Esta reducción significativa del tiempo de inactividad permitió proceder con la migración mientras se evitaban periodos de alto impacto, lo que contribuyó en gran medida a garantizar la continuidad de negocio.

Además, al optimizar los recursos mediante la tecnología de virtualización IBM Power, la empresa redujo los costos de software de servidor en aproximadamente 54 millones de yenes. La asignación flexible de CPU proporcionada por el grupo de procesadores compartidos garantizó la estabilidad incluso cuando varios servidores se ejecutaban simultáneamente durante las fases de desarrollo y prueba, mitigando de forma significativa los riesgos durante el periodo de migración.

Se espera que los insights obtenidos de esta iniciativa sean útiles para la migración de EAM programada para el año fiscal 2026. Enfoques como el dimensionamiento por fases, los métodos de migración que aprovechan las características de almacenamiento para minimizar el tiempo de inactividad y el diseño de recursos que garantiza un funcionamiento estable incluso en un entorno coexistente también serán eficaces para renovaciones similares de sistemas centrales a gran escala.

Además de mejorar la capacidad de mantenimiento y la operabilidad al permitir la operación centralizada de los sistemas ERP, incluidos los entornos de producción, verificación y desarrollo, el servicio IaaS de IBM Power, Power Virtual Server, es compatible con SAP Cloud ERP (RISE with SAP). Esto facilita la adaptación de futuras migraciones a entornos de nube. Se espera que estos resultados sean útiles para resolver desafíos, como reducir los costos de licencias de software, la cantidad de servidores y el espacio en rack.

Teruyuki Hamagami, líder del grupo de desarrollo y optimización de infraestructuras en el departamento de sistemas de información de Shikoku Electric Power (a partir de marzo de 2026), comenta: “Hemos estado usando IBM Power durante algún tiempo. Es una plataforma excepcional y robusta, y no hemos experimentado ninguna falla de infraestructura. Confiamos mucho en IBM Power como base para los sistemas críticos que requieren alta disponibilidad. Además, el rendimiento por núcleo ha mejorado drásticamente y esperamos una mayor integración en el futuro”.
Acerca de Shikoku Electric Power

Como empresa responsable del suministro eléctrico en la región de Shikoku, Shikoku Electric Power ofrece servicios eléctricos estables mientras adopta la transformación del negocio utilizando tecnología digital. Además, con el objetivo de crear nuevo valor que sea una fuente de ingresos futuros, la empresa está ampliando su ámbito de negocio en diversos campos como la energía, la información y la comunicación integrales, así como el apoyo empresarial y de estilo de vida. Al utilizar tecnología y experiencia cultivadas durante muchos años, Shikoku Electric Power Group está trabajando para proporcionar servicios que reflejen las características de la industria de la región de Shikoku y satisfagan las necesidades de los clientes.

 Componentes de la solución IBM Power IBM PowerVM IBM Storage IBM AIX IBM FlashSystem
Apoyar la evolución continua de los sistemas centrales


 

IBM Power permite migraciones de sistemas con un tiempo de inactividad mínimo a través del dimensionamiento por fases y la asignación flexible de recursos, proporcionando una base estable para sistemas críticos y respaldando la expansión futura.

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