Con la automatización impulsada por IA integrada en los flujos de trabajo de cotizaciones, planeación y adquisiciones, Savage Precision Fabrication incrementó significativamente la capacidad operativa manteniendo la calidad y la respuesta al cliente. Los tiempos de entrega de cotizaciones se redujeron de horas a minutos, los flujos de trabajo de planificación se aceleraron drásticamente y la productividad general de la fuerza laboral aumentó entre 4 y 10 veces.



“Lo que esto va a hacer por nosotros es que básicamente permitirá que las mismas personas hagan de 4 a 10 veces el trabajo con menos esfuerzo. Y eso es lo que estoy buscando”. dijo Scott Gardner.

La compañía ha fortalecido el performance en las áreas que más les interesan a los clientes (precio, calidad y entrega a tiempo) mientras se posiciona para un crecimiento continuo.



“Nuestro objetivo principal es llegar a tiempo. Los clientes pagarán más si llega a tiempo, y eso es lo que han proporcionado hasta ahora DAI e IBM”. cuenta Scott Gardner.



Al adoptar la IA para respaldar el crecimiento, la velocidad y la excelencia operativa, Scott Gardner está construyendo sobre los cimientos que sus padres establecieron en 1974. Si bien las herramientas han evolucionado de un taller de garaje a la automatización impulsada por IA, la misión de la empresa permanece sin cambios: entregar piezas de alta calidad a tiempo, ganar la confianza del cliente y llevar adelante los valores que W.T. y JoAnn Gardner incorporaron en Savage Precision Fabrication desde el principio. principio.