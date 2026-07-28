Savage Precision escala la fabricación aeroespacial con IBM watsonx Orchestrate
Savage Precision Fabrication, un fabricante familiar aeroespacial y de defensa fundado por W.T. y JoAnn Gardner en 1974. La empresa construyó su reputación sobre la base de la calidad, la velocidad y la confiabilidad. Desde sus inicios en un garaje hasta convertirse en un proveedor confiable para programas de aeronaves militares, hay mucho en juego: la precisión y el tiempo son críticos.
Ahora dirigida por su hijo, Scott Gardner, la empresa continúa manteniendo los mismos estándares inflexibles de precisión, calidad y entrega a tiempo bajo estándares más complejos y de misión crítica. A medida que aumentaba la demanda de los clientes, los procesos manuales de cotización, planificación y adquisiciones se convirtieron en cuellos de botella operacionales que amenazaban la escalabilidad.
Para modernizar las operaciones y prepararse para el crecimiento, Savage Precision Fabrication se asoció con IBM Platinum Business Partner DAI Source para implementar IBM® watsonx Orchestrate®. El compromiso comenzó con objetivos comerciales claramente definidos y una estrecha colaboración entre Savage Precision Fabrication, DAI Source e IBM.
“El cien por ciento de nuestros proyectos de IA exitosos están impulsados por el negocio y las descripciones de casos de uso. Con Scott, eso es lo que sucedió. Tan pronto como nos trajeron y pudimos entender lo que estaba pensando en cuanto a cómo se podía aplicar la IA, inmediatamente involucramos a nuestro equipo de desarrollo e invertimos en crear algo que podamos mostrar y validar”, dijo Bill DeSpain, presidente y director ejecutivo (CEO) de Fuente DAI.
La solución transformó los flujos de trabajo de cotización, planificación y adquisiciones mientras mantenía la supervisión humana. La IA analiza los trabajos históricos, la rentabilidad y los datos de producción para generar presupuestos preliminares, mientras que los procesos de planeación que antes tomaban horas ahora pueden completarse en minutos.
“Tenían sus datos listos. Tenían sus departamentos preparados. Podríamos ir a hablar con gente. No solo no éramos intrusivos, sino que en realidad éramos bienvenidos en el entorno, incluso hasta el punto de la planta de fabricación, lo cual es bastante raro”, describió Mark Lucente, director técnico de DAI Source.
Lucente señaló que watsonx Orchestrate proporcionó la base necesaria para escalar de forma segura y eficiente: "La plataforma también incluye todo lo que necesitamos: seguridad, almacenamiento de datos, bases de datos, todo lo que necesitábamos para llevar un sistema de IA de principio a fin".
Con la automatización impulsada por IA integrada en los flujos de trabajo de cotizaciones, planeación y adquisiciones, Savage Precision Fabrication incrementó significativamente la capacidad operativa manteniendo la calidad y la respuesta al cliente. Los tiempos de entrega de cotizaciones se redujeron de horas a minutos, los flujos de trabajo de planificación se aceleraron drásticamente y la productividad general de la fuerza laboral aumentó entre 4 y 10 veces.
“Lo que esto va a hacer por nosotros es que básicamente permitirá que las mismas personas hagan de 4 a 10 veces el trabajo con menos esfuerzo. Y eso es lo que estoy buscando”. dijo Scott Gardner.
La compañía ha fortalecido el performance en las áreas que más les interesan a los clientes (precio, calidad y entrega a tiempo) mientras se posiciona para un crecimiento continuo.
“Nuestro objetivo principal es llegar a tiempo. Los clientes pagarán más si llega a tiempo, y eso es lo que han proporcionado hasta ahora DAI e IBM”. cuenta Scott Gardner.
Al adoptar la IA para respaldar el crecimiento, la velocidad y la excelencia operativa, Scott Gardner está construyendo sobre los cimientos que sus padres establecieron en 1974. Si bien las herramientas han evolucionado de un taller de garaje a la automatización impulsada por IA, la misión de la empresa permanece sin cambios: entregar piezas de alta calidad a tiempo, ganar la confianza del cliente y llevar adelante los valores que W.T. y JoAnn Gardner incorporaron en Savage Precision Fabrication desde el principio. principio.
Fundada en 1975, Savage Precision Fabrication es una compañía familiar dedicada al mecanizado CNC y la fabricación de metales que presta servicios a las industrias aeroespacial y de defensa. La empresa con sede en Texas se especializa en piezas de alta precisión para programas de aeronaves y es conocida por su compromiso con la calidad, la confiabilidad y la innovación.
DAI Source es un asociado de negocios IBM Platinum con sede en Irving, Texas. Tiene más de 30 años de experiencia en consultoría con clientes estadounidenses de atención médica, ciencias de la vida, venta minorista, alta tecnología, comunicaciones, fabricación, organizaciones sin fines de lucro, automotriz, seguros, servicios financieros y educación superior. La empresa se especializa en analytics, gestión de datos, middleware de integración, DevOps, AIOps, nube híbrida y soluciones de seguridad.
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