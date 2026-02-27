IBM trabajó con ROX Hi-Tech Ltd para diseñar y desplegar una combinación de soluciones IBM Power y almacenamiento que reforzaron la continuidad de negocio mediante una conmutación por error confiable, al tiempo que reducían los riesgos para la recuperación ante desastres sin reconfigurar la plataforma ni reestructurar los entornos existentes.

ROX Hi-Tech encabezó la transformación a través de una serie de talleres técnicos estructurados y detallados que abarcaron infraestructura, aplicaciones SAP y seguridad, lo que permitió una sólida alineación de los stakeholders y confianza en los objetivos de recuperación. Una prueba de concepto sobre IBM Power Virtual Server, complementada con demostraciones detalladas de capacidades, validó la resiliencia, el rendimiento y la preparación perfecta para la integración de la plataforma. Paralelamente, ROX Hi-Tech diseñó una sólida arquitectura de recuperación ante desastres de SAP HANA en PowerVS para entornos heterogéneos, con la participación temprana y activa de expertos de SAP para garantizar la alineación total con los procesos centrales de ERP.

La solución modernizó el enfoque de recuperación ante desastres del cliente mediante el despliegue de una infraestructura resiliente en IBM Power Virtual Server y la implementación de la replicación nativa de SAP HANA para permitir la sincronización continua de datos y la recuperación rápida en todos los entornos.

IBM Cloud Object Storage se integró para proporcionar un repositorio seguro y escalable para datos de copia de seguridad y recuperación, fortaleciendo la protección de datos y respaldando una restauración confiable durante escenarios de desastres. El marco de recuperación ante desastres se integró perfectamente con los sistemas SAP alojados en PowerVS, lo que permitió una base sólida de continuidad de negocio.

El cambio también permitió pasar de una infraestructura intensiva en capital a un modelo de nube basado en OpEx, al tiempo que proporcionó acceso a más de 250 servicios de IBM Cloud para respaldar la escalabilidad y la innovación futuras. A través de esta alianza de colaboración, IBM y ROX Hi-Tech ofrecieron una solución de recuperación ante desastres segura y preparada para el futuro que se diferenciaba de las plataformas alternativas en la nube.