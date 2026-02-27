ROX Hi-Tech e IBM ofrecen recuperación ante desastres segura y escalable en IBM Power Virtual Server
Una organización de fabricación global que ejecuta cargas de trabajo SAP HANA de misión crítica experimentó una interrupción prolongada de la producción en las instalaciones que alteró las operaciones y planteó serias preocupaciones en torno a la continuidad de negocio. En una industria donde el tiempo de inactividad afecta directamente a la productividad, los ingresos y los compromisos de los clientes, el liderazgo reconoció la necesidad de fortalecer las capacidades de recuperación ante desastres (DR).
Más allá de recuperar la confianza, la organización necesitaba una solución de recuperación ante desastres que cumpliera con los estándares de las industrias, minimizara los riesgos y evitara costosos cambios de plataforma o de arquitectura. Los enfoques tradicionales requerían mucho capital, eran lentos de desplegar y carecían de la flexibilidad necesaria para apoyar el crecimiento futuro. El desafío era claro: mejorar la resiliencia y la velocidad de recuperación de SAP HANA mientras se controlaban los costos y se garantizaba la escalabilidad a largo plazo.
IBM trabajó con ROX Hi-Tech Ltd para diseñar y desplegar una combinación de soluciones IBM Power y almacenamiento que reforzaron la continuidad de negocio mediante una conmutación por error confiable, al tiempo que reducían los riesgos para la recuperación ante desastres sin reconfigurar la plataforma ni reestructurar los entornos existentes.
ROX Hi-Tech encabezó la transformación a través de una serie de talleres técnicos estructurados y detallados que abarcaron infraestructura, aplicaciones SAP y seguridad, lo que permitió una sólida alineación de los stakeholders y confianza en los objetivos de recuperación. Una prueba de concepto sobre IBM Power Virtual Server, complementada con demostraciones detalladas de capacidades, validó la resiliencia, el rendimiento y la preparación perfecta para la integración de la plataforma. Paralelamente, ROX Hi-Tech diseñó una sólida arquitectura de recuperación ante desastres de SAP HANA en PowerVS para entornos heterogéneos, con la participación temprana y activa de expertos de SAP para garantizar la alineación total con los procesos centrales de ERP.
La solución modernizó el enfoque de recuperación ante desastres del cliente mediante el despliegue de una infraestructura resiliente en IBM Power Virtual Server y la implementación de la replicación nativa de SAP HANA para permitir la sincronización continua de datos y la recuperación rápida en todos los entornos.
IBM Cloud Object Storage se integró para proporcionar un repositorio seguro y escalable para datos de copia de seguridad y recuperación, fortaleciendo la protección de datos y respaldando una restauración confiable durante escenarios de desastres. El marco de recuperación ante desastres se integró perfectamente con los sistemas SAP alojados en PowerVS, lo que permitió una base sólida de continuidad de negocio.
El cambio también permitió pasar de una infraestructura intensiva en capital a un modelo de nube basado en OpEx, al tiempo que proporcionó acceso a más de 250 servicios de IBM Cloud para respaldar la escalabilidad y la innovación futuras. A través de esta alianza de colaboración, IBM y ROX Hi-Tech ofrecieron una solución de recuperación ante desastres segura y preparada para el futuro que se diferenciaba de las plataformas alternativas en la nube.
Luego de la transformación, la organización reforzó significativamente su postura de continuidad de negocio y recuperación ante desastres para cargas de trabajo de misión crítica. El entorno modernizado redujo los riesgos de tiempo de inactividad hasta en un 80 % y mejoró el rendimiento del sistema en un 30 %, lo que permitió operaciones más confiables y una recuperación más rápida durante las interrupciones.
Más allá de la resiliencia y el rendimiento, la solución estableció una base de TI escalable, segura y preparada para el futuro para respaldar el crecimiento a largo plazo. Al adoptar un modelo de nube basado en OpEx en IBM Power Virtual Server, la organización mejoró la flexibilidad de costos, al tiempo que obtuvo acceso a un amplio ecosistema de servicios de IBM Cloud. Con la recuperación automatizada, la gobernanza mejorada y la confiabilidad de nivel empresarial ahora implementadas, el cliente está mejor posicionado para adaptarse a las demandas comerciales en evolución y escalar con confianza, respaldado por la asociación continua entre IBM y ROX Hi-Tech.
ROX Hi-Tech Ltd. es un proveedor estratégico de soluciones de TI especializado en infraestructura, SAP, nube y soluciones de red y seguridad. Fundada en la India, la empresa se asocia con empresas globales de todas las industrias para diseñar, desplegar y gestionar entornos de TI resilientes y preparados para el futuro, aprovechando las tecnologías líderes de la industria de IBM y SAP.
IBM Power Virtual Server proporciona una infraestructura como servicio segura y escalable para ejecutar cargas de trabajo de misión crítica en la nube. Permite la adopción de la nube híbrida, la migración rápida de cargas de trabajo y la recuperación ante desastres resiliente, mientras que mantiene la coherencia con los entornos on-premises de IBM Power.
© Copyright IBM Corporation, febrero de 2026. IBM, el logotipo de IBM, Power Virtual Server, IBM Cloud Object Storage e IBM Cloud Gateway Appliance son marcas comerciales o marcas registradas de IBM Corp., en Estados Unidos o en otros países. Este documento está actualizado a la fecha de publicación inicial e IBM puede modificarlo en cualquier momento. No todas las ofertas están disponibles en todos los países en los que opera IBM.
Los ejemplos de los clientes se presentan como ilustraciones de cómo esos clientes han utilizado los productos de IBM y los resultados que pueden haber logrado. El rendimiento real, el costo, los ahorros u otros resultados en otros entornos operativos pueden variar.