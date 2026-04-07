Generar rendimientos compuestos mediante la automatización

Cómo Riverty logró un flujo de trabajo de aprovisionamiento único y automatizado mientras protegía los datos confidenciales
Con millones de personas que confían en las soluciones de pago digital de Riverty en 5000 tiendas en línea, la disponibilidad y la velocidad son esenciales. Los ingenieros de Riverty crean y mantienen API de alta disponibilidad para ofrecer un acceso fluido y siempre activo. Pero operaban bajo una estrategia de TI en la que un equipo central actuaba como proveedor de servicios integrales. Las solicitudes de infraestructura, desde entornos de aprovisionamiento hasta secretos y actualizaciones de certificados, se acumulaban. Los ingenieros debían esperar varios días a que se resolviera un ticket, lo que retrasaba la entrega y generaba tensiones.
"Nuestro pequeño equipo no puede ser el cuello de botella para nuestra gran y creciente organización", dice Stephan Kürpick, responsable de la unidad técnica de Pagos y Crédito en Riverty. La gestión de los secretos supuso una carga adicional. El equipo central manejaba los secretos manualmente en Azure Key Vault, creando retrasos. Este enfoque manual corría el riesgo de proliferación de secretos, credenciales caducadas y actualizaciones perdidas, lo que planteaba preocupaciones de cumplimiento y auditoría.
Riverty necesitaba una plataforma para optimizar la gestión de la infraestructura y la seguridad y, al mismo tiempo, cumplir con las expectativas de los desarrolladores sin crear todo desde cero. Lo encontraron en HashiCorp, una empresa de IBM. La velocidad de implementación también importaba. "Queríamos implementar rápidamente esta plataforma de infraestructura en lugar de dedicar mucho tiempo a construirla y personalizarla", dice Ozerov.
Con HashiCorp, Riverty aceleró su migración a la nube y pasó a un modelo DevOps, lo que permitió a los ingenieros trabajar de forma más independiente y reducir el riesgo. Operar en un entorno global y multi-nube entre Azure y Kubernetes hizo que la coherencia fuera esencial, por lo que Riverty adoptó IBM Terraform en la plataforma en la nube HashiCorp para estandarizar la infraestructura como código y automatizar el aprovisionamiento. Ahora los equipos emplean plantillas reutilizables y de autoservicio para desplegar infraestructura bajo demanda.
Para reforzar el cumplimiento normativo, Riverty adoptó IBM Vault, protegiendo datos sensibles y gestionando secretos a gran escala, con controles de acceso basados en roles que apoyan estrictas auditorías y requisitos regulatorios.
Gracias a una infraestructura en constante mejora, Riverty está ahora mejor preparada no solo para ofrecer soluciones financieras flexibles a sus clientes, sino también para impulsar la innovación de cara a una nueva era de la tecnología financiera. La plataforma en la nube de HashiCorp soporta las aplicaciones más críticas de Riverty y permite a los ingenieros salir al mercado de forma más rápida y segura.
Como resultado, Riverty redujo el aprovisionamiento de infraestructura de días a horas con IaC de autoservicio, acortó los ciclos de implementación de días a el mismo día a través de flujos de trabajo basados en Relaciones Públicas y aceleró las aprobaciones en un 80%. Además, Riverty estandarizó las mejores soluciones de código abierto con soporte para entornos multinube. La solución también permitió el descubrimiento automatizado de servicios y la gestión de secretos en cientos de servicios y miles de nodos, al tiempo que redujo el tiempo de configuración del equilibrio de carga de 30 minutos a menos de 1 minuto.
Riverty marca el comienzo de una nueva era de libertad financiera para particulares y empresas, innovando sin perder de vista las necesidades y preocupaciones financieras de sus clientes. Con más de 4000 empleados en Europa y Norteamérica, la fintech combina tecnología, datos y optimización de procesos para ofrecer la próxima generación de soluciones financieras a miles de comerciantes y a más de 28 millones de consumidores en todo el mundo.
© Copyright IBM Corporation. Marzo de 2026.
IBM, el logotipo de IBM, Terraform y Vault son marcas comerciales de IBM Corp., registradas en muchas jurisdicciones de todo el mundo.
Los ejemplos presentados son solo ilustrativos. Los resultados reales variarán en función de las configuraciones y condiciones del cliente y, por lo tanto, no se pueden proporcionar resultados generalmente previstos.