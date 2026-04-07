Generar rendimientos compuestos mediante la automatización

Con millones de personas que confían en las soluciones de pago digital de Riverty en 5000 tiendas en línea, la disponibilidad y la velocidad son esenciales. Los ingenieros de Riverty crean y mantienen API de alta disponibilidad para ofrecer un acceso fluido y siempre activo. Pero operaban bajo una estrategia de TI en la que un equipo central actuaba como proveedor de servicios integrales. Las solicitudes de infraestructura, desde entornos de aprovisionamiento hasta secretos y actualizaciones de certificados, se acumulaban. Los ingenieros debían esperar varios días a que se resolviera un ticket, lo que retrasaba la entrega y generaba tensiones.

"Nuestro pequeño equipo no puede ser el cuello de botella para nuestra gran y creciente organización", dice Stephan Kürpick, responsable de la unidad técnica de Pagos y Crédito en Riverty. La gestión de los secretos supuso una carga adicional. El equipo central manejaba los secretos manualmente en Azure Key Vault, creando retrasos. Este enfoque manual corría el riesgo de proliferación de secretos, credenciales caducadas y actualizaciones perdidas, lo que planteaba preocupaciones de cumplimiento y auditoría.