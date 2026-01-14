Rinnai Australia sienta las bases para la adopción de la IA con IBM Planning Analytics
Rinnai Australia, un fabricante y distribuidor líder de sistemas de calefacción, refrigeración y agua caliente, experimentó un crecimiento significativo a través de la expansión orgánica y las adquisiciones. No obstante, su función financiera batalló para mantener el ritmo de este crecimiento.
Los sistemas financieros de la empresa se habían vuelto cada vez más complejos. La gran dependencia en múltiples herramientas, como IBM® Cognos, IBM® TM1, Oracle Essbase y Oracle Analytics Cloud—combinada con procesos manuales y numerosas hojas de cálculo—creó silos y duplicación. Esta situación dio lugar a largos ciclos de informes, con cierres de fin de mes de las filiales que tardaban semanas y un proceso presupuestario que se extendía a más de 3 meses.
“Llegamos a un punto en el que continuar con los procesos manuales era simplemente insostenible”, recuerda Dilend Chawda, director financiero de Rinnai Australia. “Necesitábamos una fuente central de información, no solo para reducir el riesgo y los errores, sino también para permitir una mejor colaboración y toma de decisiones”.
Rinnai necesitaba una plataforma financiera moderna y escalable que respaldara el crecimiento, mejorara la agilidad y permitiera la adopción de la IA. Comenzaron a explorar soluciones para modernizar su función financiera.
ahorradas a través de informes y consolidación automatizados
Después de evaluar varias opciones, Rinnai eligió al asociado de negocios de IBM, Business Octane Software Solutions, a mediados de 2024 como el experto de confianza para modernizar su plataforma de finanzas. Con IBM Planning Analytics, Octane lideró una implementación por fases que generó ganancias rápidas y minimizó el riesgo. El modelo híbrido onshore y offshore del asociado de negocios de IBM y su amplia pericia en finanzas aseguraron la eficiencia de costos y la escalabilidad. Además, un enfoque de código bajo mantuvo a los equipos internos comprometidos activamente, acelerando la adopción de la nueva plataforma en toda la fuerza laboral de Rinnai.
El despliegue optimizó los informes de fin de mes, el análisis de rentabilidad de los productos, la planeación de la demanda e introdujo una suite de presupuesto para 2025 integrada con ventas, planeación de la fuerza laboral y gastos de capital. La plataforma ahora sirve como una sola fuente de información, lo que permite la colaboración y el modelado para diversas necesidades. Después de completar el trabajo preliminar para preparar sus datos para la IA, Rinnai está trabajando actualmente con Octane a través de una serie de talleres para explorar cómo se puede aprovechar IBM watsonx Orchestrate para mejorar los pronósticos, optimizar los niveles de existencias y reducir el trabajo manual.
El equipo de finanzas de Rinnai se ha transformado con IBM Planning Analytics, logrando mayores ganancias de eficiencia y ventajas estratégicas como:
La modernización de los sistemas financieros de la empresa ha mejorado la moral de los empleados, desplazando el enfoque de la entrada de datos al análisis. Rinnai está ahora aprovechando modelos predictivos para el capital circulante, junto con IBM Planning Analytics e IBM watsonx® para consultas en lenguaje natural y detección de valores atípicos. La iniciativa ha posicionado a su equipo financiero como un socio estratégico, impulsando decisiones más rápidas y apuntando a una reducción del inventario del 10 %, ofreciendo a los directores financieros lecciones sobre cómo actuar a buen tiempo, cuantificar los beneficios y fomentar una cultura colaborativa. Como señala Chawda, “la IA debe integrarse, y cuanto más se espere, más difícil y costosa se vuelve”.
Al asociarse con Octane, Rinnai ha convertido las finanzas de una función de informes reactivos en un impulsor proactivo de insights estratégicos, preparándose para el futuro para la era de la IA.
Rinnai Australia es un fabricante y distribuidor líder de sistemas de calefacción, refrigeración y agua caliente. Con operaciones en múltiples filiales y un historial de adquisiciones, Rinnai ha sido una marca de confianza en Australia durante más de 50 años. La empresa opera en 20 países, aportando pericia global para adaptar soluciones al estilo de vida australiano. La suite de marcas de Rinnai, que incluye Rinnai, Brivis, APAC y Polo, ofrece productos de alta calidad.
Octane Software Solutions es un socio especializado de IBM que aporta una amplia experiencia en IBM Planning Analytics y en la transformación financiera. Ofrecen un modelo de entrega híbrido onshore-offshore que ayuda a las empresas a escalar los recursos según sea necesario y a gestionar los costos de manera eficaz. El enfoque de código bajo de Octane anima a los equipos internos a participar activamente durante todo el proceso de implementación, lo que acelera la adopción y la creación de capacidades.
