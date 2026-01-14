Rinnai Australia, un fabricante y distribuidor líder de sistemas de calefacción, refrigeración y agua caliente, experimentó un crecimiento significativo a través de la expansión orgánica y las adquisiciones. No obstante, su función financiera batalló para mantener el ritmo de este crecimiento.

Los sistemas financieros de la empresa se habían vuelto cada vez más complejos. La gran dependencia en múltiples herramientas, como IBM® Cognos, IBM® TM1, Oracle Essbase y Oracle Analytics Cloud—combinada con procesos manuales y numerosas hojas de cálculo—creó silos y duplicación. Esta situación dio lugar a largos ciclos de informes, con cierres de fin de mes de las filiales que tardaban semanas y un proceso presupuestario que se extendía a más de 3 meses.

“Llegamos a un punto en el que continuar con los procesos manuales era simplemente insostenible”, recuerda Dilend Chawda, director financiero de Rinnai Australia. “Necesitábamos una fuente central de información, no solo para reducir el riesgo y los errores, sino también para permitir una mejor colaboración y toma de decisiones”.

Rinnai necesitaba una plataforma financiera moderna y escalable que respaldara el crecimiento, mejorara la agilidad y permitiera la adopción de la IA. Comenzaron a explorar soluciones para modernizar su función financiera.