Para avanzar en la sofisticación del mantenimiento y las operaciones, Ricoh primero se centró en cambiar la mentalidad organizacional. El mantenimiento y las operaciones se reposicionaron no como simples costos, sino como actividades estratégicas que mejoran el valor del sistema, con roles y expectativas claramente definidos. Como explica Keitsune Hamanaka, subgerente general de procesos, TI y datos, departamento de estrategia digital y director del centro de control corporativo de TI, “nos estamos tomando el tiempo para cambiar nuestra mentalidad, de ver no gastar dinero como una virtud, a invertir donde sea necesario para aumentar el valor del sistema”.
Ricoh también introdujo prácticas modernas como la supervisión del rendimiento, la integración continua y el despliegue continuo (CI/CD), y la gestión del rendimiento, mejorando de forma constante la visibilidad del sistema e impulsando mejoras continuas en las operaciones.
En 2015, IBM estableció una alianza estratégica para apoyar la transformación de TI de Ricoh, trabajando estrechamente con la empresa en el desarrollo, mantenimiento y operación de sus sistemas centrales. En la primera fase, las iniciativas incluyeron mejoras de productividad a través de la automatización de tareas rutinarias basada en RPA, la automatización de pruebas aprovechando los activos existentes y la mejora continua de la calidad operativa.
En la segunda fase, Ricoh lanzó proyectos para modernizar los sistemas críticos de producción utilizando SAP, y amplió el mantenimiento y el soporte operativo en todo el entorno SAP. En un área donde la operación estable a menudo se da por hecho, Ricoh adoptó un enfoque estratégico, con personal nacional y extranjero como un equipo único e integrado para dar soporte proactivo a los sistemas.