Ricoh Co., Ltd. (en adelante, Ricoh), conocida desde hace mucho tiempo por su negocio de impresoras multifuncionales, anunció en 2020 su transformación en una “empresa de servicios digitales”, lo que indica un alejamiento de su modelo de negocio tradicional centrado en equipamiento.

A través de fusiones y adquisiciones y la expansión de nuevos servicios digitales, Ricoh ha hecho crecer su negocio a nivel mundial, al tiempo que apoya las iniciativas de DX de los clientes. Al mismo tiempo, la empresa ha buscado la eficiencia operativa y la DX interna modernizando gradualmente los sistemas centrales, previamente optimizados caso por caso durante más de 20 años, hacia plataformas centradas en SaaS.

A medida que el alcance y las expectativas de TI continúan expandiéndose, un desafío clave ha sido el avance del mantenimiento y las operaciones. Debido a que el valor del sistema tiende a disminuir inmediatamente después del lanzamiento, se requiere una mejora continua para mantener la eficacia. Sin embargo, dado que el mantenimiento y las operaciones suelen considerarse como costos de continuidad de negocio, se mantuvo una cultura fuerte en la que la reducción de costos se priorizaba sobre los esfuerzos por mejorar la sofisticación o crear nuevo valor.

Para superar esta situación, Ricoh comenzó por introducir una perspectiva estratégica en el mantenimiento y las operaciones, empezando por un cambio radical de mentalidad.