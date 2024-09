Se reservaron lugares, los hoteles se estaban llenando, los materiales de marketing estaban en las etapas finales de preparación y la nueva plataforma de marketing de eventos RainFocus de IBM estaba preparada para manejar los 40 000 asistentes previstos.

Luego, llegó la pandemia de COVID-19 y todos los planes se detuvieron abruptamente. Rápidamente se hizo evidente que el evento IBM Think no iba a celebrarse, al menos no en un lugar físico de San Francisco. En lugar de cancelar el evento por completo, los equipos de IBM y RainFocus tomaron una decisión audaz: pasar de un formato presencial a uno virtual. ¿El motivo? El evento estaba a solo 46 días.

Ambos equipos entraron en acción y trabajaron días hábiles, noches y fines de semana. Gran parte de la preparación técnica para el evento físico estaba casi completa. Hubo que repensar muchos aspectos.

La carrera había comenzado.