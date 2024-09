Rail Projects Victoria

Para gestionar los complejos requisitos del proyecto Metro Tunnel, RPV eligió la tecnología de Engineering Requirements Management DOORS Next, una solución basada en software como servicio (SaaS) que se entrega a través de la plataforma de IBM Cloud.

"La marca IBM es muy conocida", dice el Sr. Chadwick. “No me preocupaba obtener su apoyo y experiencia, y ese ha sido el No me preocupaba por si estaría a la altura en cuanto a apoyo y experiencia; no nos ha defraudado. Desde el principio, quisimos integrar esta herramienta como medio para que RPV y nuestros contratistas realizaran su trabajo de gestión de requisitos. Así que especificamos en nuestros contratos que DOORS Next era la herramienta de gestión requerida".

Para RPV y sus contratistas, la tecnología Engineering Requirements Management DOORS Next ofrece lo mejor de ambos mundos. RPV se beneficia de un entorno único, colaborativo y enriquecido en cuestiones de seguridad, que le permite gestionar los requisitos del proyecto en tiempo real a lo largo del ciclo de vida del proyecto.

Actualmente, todas las partes involucradas en el proyecto, desde contratistas y equipos de ingeniería hasta stakeholders, pueden conectarse a datos de todo el proyecto mientras trabajan dentro de sus propias áreas de la herramienta y preservar la privacidad de los datos y la propiedad intelectual. RPV también utiliza la funcionalidad de publicación del generador de informes del software para generar documentos e informes entregables que contienen datos de requisitos.

El Sr. Chadwick agrega: "En DOORS Next, tenemos un nivel de sistema en el que compartimos información entre los paquetes. Pero cada paquete también tiene sus propias áreas privadas donde gestiona su propio proyecto DOORS Next y tiene procedimientos de administración completos dentro de ese proyecto".

Para la gestión de cambios, RPV confía en el software IBM Engineering Workflow Management Contributor SaaS (anteriormente, IBM Track and Plan on Cloud software). Si se necesita hacer cambios en los requisitos, RPV puede enviar una solicitud de cambio que luego pueda pasar por su propio flujo de trabajo. Para sus especificaciones de requisitos, RPV utiliza el software IBM Engineering Lifecycle Optimization – Publishing (anteriormente, IBM® Rational Publishing Engine software).

La seguridad es una prioridad absoluta para RPV. El proyecto debe cumplir con las normas de seguridad locales e internacionales especificadas y estas las aplican los contratistas, teniendo en cuenta que cada contratista puede estar en diferentes etapas de su ciclo de vida de desarrollo. Como tal, en lugar de tener que recopilar actualizaciones de múltiples contratistas y sistemas dispares, RPV y sus contratistas se benefician del entorno de la solución para poder gestionar dependencias y relaciones y formar registros de peligros integrados y registros de interfaz.

Las características ofrecen una única fuente fiable en tiempo real para actividades de gestión de riesgos e interfaces que RVP puede controlar y compartir de forma segura con paquetes de trabajo, dependiendo de sus áreas funcionales y responsabilidades en todo el proyecto.

"Debemos realizar muchos análisis de riesgos y DOORS Next ofrece el tipo de entorno colaborativo que necesitamos para mitigar los riesgos que puede conllevar el tener que realizar controles de varias partes", dice el Sr. Chadwick. "Así que estamos utilizando el sistema para capturar los eventos peligrosos y consolidar el análisis de riesgos y vincular los controles para que los contratistas puedan ir resolviendo puntos".