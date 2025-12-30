Con más de tres décadas de experiencia en servicios profesionales de mantenimiento industrial, Quant ofrece subcontratación por clases de activos y gestión de mantenimiento en múltiples sectores, al tiempo que prioriza la seguridad, la eficiencia y la confiabilidad. Sin embargo, se enfrentaron a un desafío cuando uno de los sitios de clientes de Quant encontró un desafío operativo derivado de los procesos existentes.

Las instrucciones de mantenimiento preventivo (PM), críticas para el tiempo de actividad y la productividad, estaban ocultas en más de 1500 archivos de Microsoft Excel en SharePoint, accesibles solo como archivos adjuntos en IBM Maximo Manage work orders. Los técnicos tenían que consultar estos archivos manualmente, lo que limitaba el uso de las características avanzadas de Maximo. Este proceso fragmentado disminuyó la eficiencia, puso en riesgo la precisión de los datos en más de 17 sitios y los resultados en un proceso lento que tardaba más de una hora por archivo en transferir manualmente el contenido de Excel a Maximo. Esto llevó a Quant a buscar la automatización y la integración para desbloquear todo el potencial de Maximo.