Como parte de su recorrido de transformación digital, Qatar Development Bank (QDB) buscó modernizar su infraestructura de TI para mejorar la eficiencia operativa, optimizar los servicios bancarios y garantizar la seguridad y el cumplimiento. El entorno de TI existente del banco se construyó sobre IBM® App Connect Enterprise (ACE). Sin embargo, a medida que la tecnología evolucionó, QDB reconoció la necesidad de hacer la transición a una arquitectura más moderna, nativa de la nube y basada en API.

El banco priorizó la optimización de la integración, el monitoreo y la gestión de recursos para mejorar la confiabilidad de las aplicaciones, reducir los gastos generales operativos e impulsar la innovación. El objetivo era implementar una solución que pudiera admitir aplicaciones en contenedores, lo que permitiría agilidad y escalabilidad manteniendo sólidos estándares de seguridad.