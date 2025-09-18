Banca sin interrupciones gracias a una integración sólida
Como parte de su recorrido de transformación digital, Qatar Development Bank (QDB) buscó modernizar su infraestructura de TI para mejorar la eficiencia operativa, optimizar los servicios bancarios y garantizar la seguridad y el cumplimiento. El entorno de TI existente del banco se construyó sobre IBM® App Connect Enterprise (ACE). Sin embargo, a medida que la tecnología evolucionó, QDB reconoció la necesidad de hacer la transición a una arquitectura más moderna, nativa de la nube y basada en API.
El banco priorizó la optimización de la integración, el monitoreo y la gestión de recursos para mejorar la confiabilidad de las aplicaciones, reducir los gastos generales operativos e impulsar la innovación. El objetivo era implementar una solución que pudiera admitir aplicaciones en contenedores, lo que permitiría agilidad y escalabilidad manteniendo sólidos estándares de seguridad.
QDB emprendió un proceso de modernización, aprovechando IBM® Cloud Pak for Integration (CP4I), IBM® Instana e IBM® Turbonomic para mejorar su infraestructura de banca digital.
En conjunto, estas soluciones ayudaron a modernizar las operaciones de QDB, ofreciendo una experiencia bancaria escalable, segura y eficiente.
La colaboración con IBM permitió a QDB mejorar significativamente sus servicios de banca digital, mejorar la experiencia del cliente e impulsar la eficiencia operativa.
Estos avances posicionaron a QDB como líder en banca digital, ayudándole a brindar experiencias excepcionales a sus clientes y estableciendo nuevos puntos de referencia para la eficiencia operativa en el sector financiero.
Qatar Development Bank (QDB) es una institución financiera con sede en Doha, Qatar dedicada a impulsar la diversificación económica y apoyar el crecimiento de las pequeñas y medianas empresas (pymes) dentro de la región. Fundada en 1997, QDB ofrece soluciones financieras y de asesoramiento innovadoras para empoderar a emprendedores y empresas. Con un enfoque en fomentar el desarrollo sostenible, el banco atiende a una amplia gama de clientes en diversas industrias, contribuyendo a la visión de Qatar de una economía basada en el conocimiento.
