Qatar Development Bank acelera la transformación digital

Banca sin interrupciones gracias a una integración sólida

Persona que camina en un área pública con un teléfono celular
Transición a la modernización digital

Como parte de su recorrido de transformación digital, Qatar Development Bank (QDB) buscó modernizar su infraestructura de TI para mejorar la eficiencia operativa, optimizar los servicios bancarios y garantizar la seguridad y el cumplimiento. El entorno de TI existente del banco se construyó sobre IBM® App Connect Enterprise (ACE). Sin embargo, a medida que la tecnología evolucionó, QDB reconoció la necesidad de hacer la transición a una arquitectura más moderna, nativa de la nube y basada en API.

El banco priorizó la optimización de la integración, el monitoreo y la gestión de recursos para mejorar la confiabilidad de las aplicaciones, reducir los gastos generales operativos e impulsar la innovación. El objetivo era implementar una solución que pudiera admitir aplicaciones en contenedores, lo que permitiría agilidad y escalabilidad manteniendo sólidos estándares de seguridad.
35,000 Llamadas a la API manejadas por día 1773 milisegundos de tiempo promedio de respuesta de la API
Modernizar la banca con soluciones nativas de la nube

QDB emprendió un proceso de modernización, aprovechando IBM® Cloud Pak for Integration (CP4I), IBM® Instana e IBM® Turbonomic para mejorar su infraestructura de banca digital.

  • Cloud Pak for Integration (CP4I) se convirtió en la plataforma de integración central, enrutando perfectamente las transacciones bancarias móviles y por Internet a través de IBM® API Connect y ACE. IBM API Connect protegió todas las API mediante Open Authorization (OAuth), mientras que ACE enriqueció y orquestó las solicitudes entrantes para cumplir con los requisitos del sistema.
  • Instana entregó monitoreo de extremo a extremo con visibilidad en tiempo real en toda la infraestructura de TI del banco. Con el análisis de causa principal impulsado por IA, el banco resolvió los problemas rápidamente, garantizando una interrupción mínima del servicio.
  • Turbonomic optimizó la gestión de recursos de aplicaciones, asignando dinámicamente CPU, memoria y almacenamiento para garantizar el máximo rendimiento, al tiempo que minimiza los costos.

En conjunto, estas soluciones ayudaron a modernizar las operaciones de QDB, ofreciendo una experiencia bancaria escalable, segura y eficiente.
Lograr la excelencia operativa y la satisfacción del cliente

La colaboración con IBM permitió a QDB mejorar significativamente sus servicios de banca digital, mejorar la experiencia del cliente e impulsar la eficiencia operativa.

  • Transacciones fluidas: CP4I permitió procesar de forma fluida y segura las transacciones financieras de millones de usuarios, consolidando la reputación de confiabilidad del banco. Como parte de esta modernización, QDB migró con éxito 164 API utilizando API Connect y 65 aplicaciones ACE, dando soporte a 22 aplicaciones críticas para el negocio a través de la plataforma.
  • Resolución proactiva de problemas: Instana ayudó a reducir el tiempo de inactividad a través del monitoreo en tiempo real y la resolución de problemas impulsada por IA, mejorando la continuidad del servicio. El sistema ahora maneja un promedio de 35 000 llamadas API por día con un tiempo de respuesta promedio de 1773 milisegundos, lo que garantiza un alto rendimiento y capacidad de respuesta a escala.
  • Recursos optimizados: Turbonomic ayudó a reducir los costos operativos al automatizar la gestión de recursos, garantizando la escalabilidad para satisfacer los aumentos repentinos de la demanda. La solución ha ayudado a QDB a mantener una calidad de servicio constante y, al mismo tiempo, maximizar la eficiencia de la infraestructura.

Estos avances posicionaron a QDB como líder en banca digital, ayudándole a brindar experiencias excepcionales a sus clientes y estableciendo nuevos puntos de referencia para la eficiencia operativa en el sector financiero.
Logotipo de IBM
Acerca de Qatar Development Bank

Qatar Development Bank (QDB) es una institución financiera con sede en Doha, Qatar dedicada a impulsar la diversificación económica y apoyar el crecimiento de las pequeñas y medianas empresas (pymes) dentro de la región. Fundada en 1997, QDB ofrece soluciones financieras y de asesoramiento innovadoras para empoderar a emprendedores y empresas. Con un enfoque en fomentar el desarrollo sostenible, el banco atiende a una amplia gama de clientes en diversas industrias, contribuyendo a la visión de Qatar de una economía basada en el conocimiento.

 Componentes de la solución IBM Instana IBM Turbonomic IBM Cloud Pak for Integration
Experimente la observabilidad impulsada por IA con IBM Instana

Descubra cómo Instana puede ayudarle a aprovechar el poder de la IA para una mejor toma de decisiones

 Aprenda más sobre IBM Instana
Legal

© Copyright IBM Corporation 2025. IBM, el logotipo de IBM, IBM API Connect, IBM Cloud Pak, IBM Instana, Instana y Turbonomic son marcas comerciales de IBM Corp., registradas en muchas jurisdicciones de todo el mundo.

Los ejemplos presentados son solo ilustrativos. Los resultados reales variarán en función de las configuraciones y condiciones del cliente y, por lo tanto, no se pueden proporcionar resultados generalmente previstos.