La modernización de una base de datos desde las instalaciones hasta la nube podría llevar semanas o meses. Profile Centevo también necesitaba una forma específica de almacenar datos confidenciales y gestionar la seguridad, configurar el monitoreo de los servicios consumidos, el almacenamiento, la memoria, la CPU y otras tareas de gestión de bases de datos, y evitar problemas de conectividad durante una migración. Profile Group eligió Amazon Sitio web Services (AWS) como su principal proveedor de la nube por su gestión de infraestructura líder, seguridad, cumplimiento y migración directa para despliegues on premises, como IBM Db2. Al tener Db2 disponible en Amazon Relational Database Service (Amazon RDS), IBM y AWS facilitaron que Profile Centevo migrara sus bases de datos y aplicaciones Db2 a la nube de AWS con servicios de migración de bases de datos y compatibilidad similar. Amazon RDS for Db2 automatiza las tareas de gestión de bases de datos que consumen mucho tiempo, como el aprovisionamiento, las copias de seguridad, la aplicación de parches de software, el monitoreo y otras, a fin de liberar tiempo para innovar e impulsar el valor del negocio.

En solo 15 días, Profile Centevo llevó sus entornos y aplicaciones de bases de datos Db2 on premises a la nube, lo que llevó el triple sin el servicio Amazon RDS. Tradicionalmente, las tareas tediosas, como restaurar una base de datos a producción, tomaban solo dos días sin tiempo de inactividad ni cambios en las aplicaciones. La migración a AWS es un hito importante, ya que más de 20 gerentes de fondos y distribuidores realizan una transición perfectamente a la nueva plataforma. Profile Centevo también ha migrado sus servicios de integración de mensajes, lo que en última instancia beneficia a sus clientes con servicios y capacidades mejorados. Con una infraestructura moderna y nativa de la nube en AWS, Profile Centevo ahora puede escalar rápidamente nuevas aplicaciones y casos de uso en todas las regiones a medida que busca expandirse globalmente.

“Si Amazon RDS for Db2 no hubiera estado disponible como solución, podría habernos tardado el triple en modernizar nuestra instancia de Db2 a la nube”, dice Antonis Tsoulidis, arquitecto de nube y gerente de DevOps en Profile Centevo. “Sin Amazon RDS for Db2, hubiéramos tenido que hacer la instalación de Db2 por nuestra cuenta, gestionar la seguridad y el cifrado de la base de datos, configurar el monitoreo de nuestra instancia y gestionar los problemas de conectividad”.