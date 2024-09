Pero PNC Financial Services Group Inc. estaba experimentando esos problemas. A pesar de los muchos recursos que gastaba diariamente en formatear mensajes y archivos para sus asociados intermedios, las entidades corporativas de la empresa no podían comunicarse fácilmente entre sí a través del sistema de TI.

Para agravar la situación, cada vez más clientes exigían poder utilizar instrumentos de pago basados en la norma ISO 20022. Sin esa capacidad de procesamiento, PNC corría el riesgo de perder varias cuentas. El banco también estaba viendo una escalada en el tamaño de los archivos y datos y en el volumen de transacciones de clientes internos y externos, sin desaceleración.

Con tantos sistemas internos que debían comunicarse entre sí, y ante la necesidad de gestionar pagos ISO, PNC formó un grupo interno, Data Access Layer (DAL), para encontrar una solución escalable que pudiera modernizar la infraestructura existente del banco y adaptarse a las nuevas demandas de procesamiento. ITX es una de las herramientas que utiliza este grupo, facilitada por Ellen Agostino, gerente de servicio de aplicaciones de PNC.