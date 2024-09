“Actualmente, la transformación digital ha tenido un impacto positivo en el negocio Upstream al contar con una mejor infraestructura de TI y gestión de datos, y una mayor potencia de procesamiento a través de la nube”, agrega Dzulkarnain. “La transformación digital y tecnológica mencionada anteriormente ha repercutido en nuestro personal en una mayor eficiencia laboral y una mejor toma de decisiones. Además, estas eficiencias laborales han mejorado continuamente el equilibrio entre la vida personal y laboral de nuestro personal, ayudándoles a desempeñarse mejor”.

PETRONAS adoptó nuevas formas de trabajar y creó conjuntamente UP con metodologías ágiles. Las prácticas de desarrollo ágiles proporcionaron estructura, alineación, calidad y transparencia en todo el equipo y mantuvieron un ritmo ultrarrápido en el desarrollo de aplicaciones. “Estábamos lanzando nuevas funciones en producción una o dos veces por semana”, dice Irene WM How, socia de entrega de UP, asociada de transformación en la nube híbrida de Malasia para IBM Consulting. “Íbamos más rápido que el típico método ágil”.

Si bien las ceremonias de scrum y las herramientas ágiles mantuvieron el proyecto en marcha, el beneficio clave fue la capacidad del equipo para mantenerse enfocado en los resultados del negocio y eliminar cualquier obstáculo que se interponía para lograr estos resultados.

La aplicación inicial fue tan bien recibida que PETRONAS e IBM Consulting pronto comenzaron a expandir sus capacidades y alcance. UP se convirtió en una plataforma estratégica de negocios empresariales con canales web y aplicaciones móviles para usuarios internos y externos. Los usuarios de UP pueden acceder a contenido seleccionado en todos los dominios de negocio y tomar medidas basadas en estos datos.