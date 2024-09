Después de un proceso de licitación pública, Permanent TSB optó por trabajar con IBM Business Partner Insight 2 Value (enlace externo a ibm.com) para transformar su enfoque de gestión de quejas. Insight 2 Value identificó que la plataforma IBM Business Automation Workflow del banco podría adaptarse fácilmente para resolver el desafío de gestión de quejas.

“Insight 2 Value es el asociado ideal porque ofrece un alto grado de flexibilidad”, destaca Kearns. “En este caso, vieron que ya teníamos una potente tecnología en su lugar en forma de IBM Business Automation Workflow, en la que habíamos invertido originalmente para cumplir con los requisitos del RGPD”.

Mediante IBM Business Automation Workflow, Insight 2 Value ayudó a Permanent TSB a infundir su proceso de quejas con inteligencia artificial (IA) y capacidades avanzadas de gestión de casos. Insight 2 Value comenzó con un análisis detallado del recorrido de quejas deseado para los clientes. El equipo creó una solución de prototipo y realizó sesiones para mostrar y explicar en el banco, y demostrar cómo funcionaría la plataforma. Kearns recuerda: “Con la ayuda de Insight 2 Value, el proyecto fue muy iterativo con muchas victorias rápidas, lo que nos permitió obtener la aceptación de las partes interesadas en todo el banco”.

Con la nueva solución, Permanent TSB automatizó elementos clave del proceso de tramitación de quejas. Por ejemplo, ahora puede generar cartas para los clientes, enviar notificaciones a los jefes de departamento cuando llega una queja que involucra a un departamento en particular (o más de uno) y solicitar opiniones de los equipos de todo el banco automáticamente. Al trabajar con Insight 2 Value, Permanent TSB configura un nuevo proceso de escalamiento que alerta a los equipos cuando no se ha respondido una consulta a tiempo, lo que impulsa una resolución más rápida de quejas.

La nueva plataforma de gestión de quejas está totalmente integrada en el sistema bancario central de Permanent TSB, a partir de datos, como los nombres y direcciones de los clientes, y garantiza que la información completa sobre las quejas se guarde en el registro de cada cliente. El banco utiliza esta vista completa de cada queja para analizar las causas principales.

“IBM Business Automation Workflow es muy intuitivo, lo que permite a nuestros equipos de quejas capturar todos los matices de una consulta y garantizar que se dirija a los departamentos adecuados para su resolución”, dice Kearns. “Dado que una queja nunca deja de tener un responsable, ahora llama rápidamente la atención del gerente correspondiente. Insight 2 Value nos ayudó a crear una plataforma que nos prepara para el éxito”.