IBM Planning Analytics está programado para su despliegue completo en todo el grupo y todas las áreas funcionales específicas para 2025, ampliando la base de usuarios a 1500.
Sin embargo, los proyectos relacionados con EPM deben continuar más allá de este plazo. “A medida que se implementa la solución, los usuarios presentan nuevos casos de uso que inicialmente no habíamos previsto. Esto indica una fuerte aceptación y compromiso con nuestra nueva EPM”, señala Benoit Lampuré, director de finanzas como servicio de Orange.
IA y analytics para continuar transformando nuestras prácticas empresariales
Orange está explorando varios casos de uso nuevos para evaluar el impacto de la IA y los analytics en su función financiera.
“Estamos estudiando cómo mejorar óptimamente el forecasting de ingresos basado en algoritmos predictivos, que pueden invocar inteligencia artificial”.
Además, Orange está experimentando con IA generativa para controladores de gestión. “El objetivo es identificar eventos clave dentro de áreas específicas y generar comentarios impulsados por IA que proporcionen análisis de datos iniciales, que nuestros controladores puedan sintetizar”.
“La integración de IBM Planning Analytics con una cartera de productos de IA como IBM watsonx acelera significativamente el despliegue de estos casos de uso”, señala Stéphane Maillet, gerente sénior de IBM Consulting, quien supervisa la coordinación multifuncional del programa”.
Otro enfoque importante es la gestión de datos no financieros, como el cálculo de la huella de carbono de la empresa. “Sin duda, EPM desempeñará una función en la presentación de informes y simulación de indicadores ESG, aunque aún tenemos que definir su alcance exacto para los datos no financieros, concluye Benoit Lampuré”.