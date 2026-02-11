Como líder mundial en telecomunicaciones y servicios digitales, Orange atiende a casi 298 millones de clientes con una gama de soluciones fijas y móviles, junto con servicios profesionales.

Recientemente, el Grupo creó una nueva división de “Soluciones y datos financieros” dentro del departamento financiero para unificar y mejorar sus soluciones financieras y acelerar la utilización de datos en todo el Grupo.

“A principios de 2022, iniciamos conversaciones para renovar nuestro sistema de EPM, que empezaba a llegar a sus límites de rendimiento y funcionalidad”, explica Benoit Lampuré, director de finanzas como servicio de Orange Group.

Posteriormente, Orange inició una búsqueda de una nueva solución de EPM global en modo SaaS, alineándose con el compromiso del Grupo en los últimos años con la migración a la nube. IBM Planning Analytics se convirtió en la primera opción. “Teníamos confianza en elegir IBM Planning Analytics, dado su sólido respaldo de las principales corporaciones internacionales y la experiencia de los equipos de consultoría y soporte de IBM, quienes se comprometieron a ayudarnos durante este programa. La interfaz de usuario familiar, incluido el complemento de Microsoft Excel, también fue una ventaja significativa”.

“La asociación de colaboración entre IBM y Orange fue crucial para el éxito y la adopción del programa”, agrega Boris Daverat, socio de IBM Consulting.