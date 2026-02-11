Reinventar la gestión del rendimiento para superar los desafíos de una empresa global 

Agilizar la elaboración de informes financieros, la elaboración de presupuestos y el forecasting está al alcance de una organización global. Orange ha modernizado con éxito su plataforma de gestión de rendimiento empresarial (EPM) con la adopción de IBM Planning Analytics. Desplegada en menos de dos años, esta solución atiende a 1500 usuarios en todo el Grupo y abarca una amplia gama de funciones.

Orange pretendía reemplazar su obsoleto sistema EPM, que ya no podía satisfacer las necesidades cambiantes del Grupo. IBM Planning Analytics, desplegado en modo de nube por los equipos de IBM Consulting e IBM Technology, afrontó estos retos de modernización agilizando los procesos de toma de decisiones y mejorando el rendimiento global de la empresa.
Desafío
Como líder mundial en telecomunicaciones y servicios digitales, Orange atiende a casi 298 millones de clientes con una gama de soluciones fijas y móviles, junto con servicios profesionales.

Recientemente, el Grupo creó una nueva división de “Soluciones y datos financieros” dentro del departamento financiero para unificar y mejorar sus soluciones financieras y acelerar la utilización de datos en todo el Grupo.

“A principios de 2022, iniciamos conversaciones para renovar nuestro sistema de EPM, que empezaba a llegar a sus límites de rendimiento y funcionalidad”, explica Benoit Lampuré, director de finanzas como servicio de Orange Group.

Posteriormente, Orange inició una búsqueda de una nueva solución de EPM global en modo SaaS, alineándose con el compromiso del Grupo en los últimos años con la migración a la nube. IBM Planning Analytics se convirtió en la primera opción. “Teníamos confianza en elegir IBM Planning Analytics, dado su sólido respaldo de las principales corporaciones internacionales y la experiencia de los equipos de consultoría y soporte de IBM, quienes se comprometieron a ayudarnos durante este programa. La interfaz de usuario familiar, incluido el complemento de Microsoft Excel, también fue una ventaja significativa”.

“La asociación de colaboración entre IBM y Orange fue crucial para el éxito y la adopción del programa”, agrega Boris Daverat, socio de IBM Consulting.
Resultados 1500   Empleados de Orange utilizarán la solución IBM Planning Analytics para finales de 2024. 8  Aplicaciones desplegadas en menos de 2 años, que abarcan los principales países en los que opera el grupo.
Estamos totalmente de acuerdo con IBM Planning Analytics debido a su capacidad para gestionar grandes volúmenes de datos y su soporte para que los usuarios generen informes ad hoc de forma independiente.
Benoit Lampuré Director de finanzas como servicio Orange Group
Transformación
Primeras implementaciones en solo 6 meses

El sistema EPM de Orange ofrece una amplia cobertura funcional, que incluye:

  • Gestión interna de informes financieros para cada país, que abarca análisis reales, gestión de P&L y cálculo de costos.
  • Recopilación de información presupuestaria de cada país, incluyendo presupuestos, planes estratégicos y modelos presupuestarios.
  • Aplicaciones personalizadas para países o actividades específicos.

El proyecto se lanzó en septiembre de 2022 con un enfoque en dos divisiones clave: Orange France y Orange Corporate. “Nuestro objetivo era integrar el presupuesto de 2024 en IBM Planning Analytics, con la meta de que se lanzara para el verano de 2023”, dijo Benoit Lampuré, director de finanzas como servicio de Orange Group.

Los equipos de Orange se basaron en su conocimiento existente del marco de referencia y los modelos de datos de la empresa, muy conscientes de los análisis detallados necesarios.

Sin embargo, para cumplir con los ajustados plazos, fueron necesarios múltiples proyectos simultáneos.

“Nos enfocamos en reutilizar el trabajo existente mediante el desarrollo de un modelo central. Cada proyecto contó con el apoyo de equipos dedicados de expertos de Orange e IBM. Además, establecimos un equipo multifuncional con IBM para garantizar la uniformidad en los procesos y metodologías de desarrollo en todos los proyectos”.

La fase de producción se completó según lo previsto tanto para las divisiones de Francia como para las de Corporate. La solución ahora se está implementando en Orange Business, Orange MEA y varios países europeos, incluidos Bélgica y Rumania, con planes para una mayor expansión a Eslovaquia, Polonia y la subsidiaria Totem.
Exploramos la IA y la IA generativa para acelerar la transformación de nuestros usos.
Benoit Lampuré Director de finanzas como servicio Orange Group
Resultados
1500 usuarios de IBM Planning Analytics

IBM Planning Analytics está programado para su despliegue completo en todo el grupo y todas las áreas funcionales específicas para 2025, ampliando la base de usuarios a 1500.

Sin embargo, los proyectos relacionados con EPM deben continuar más allá de este plazo. “A medida que se implementa la solución, los usuarios presentan nuevos casos de uso que inicialmente no habíamos previsto. Esto indica una fuerte aceptación y compromiso con nuestra nueva EPM”, señala Benoit Lampuré, director de finanzas como servicio de Orange.

IA y analytics para continuar transformando nuestras prácticas empresariales

Orange está explorando varios casos de uso nuevos para evaluar el impacto de la IA y los analytics en su función financiera.

“Estamos estudiando cómo mejorar óptimamente el forecasting de ingresos basado en algoritmos predictivos, que pueden invocar inteligencia artificial”. 

Además, Orange está experimentando con IA generativa para controladores de gestión. “El objetivo es identificar eventos clave dentro de áreas específicas y generar comentarios impulsados por IA que proporcionen análisis de datos iniciales, que nuestros controladores puedan sintetizar”.  

“La integración de IBM Planning Analytics con una cartera de productos de IA como IBM watsonx acelera significativamente el despliegue de estos casos de uso”, señala Stéphane Maillet, gerente sénior de IBM Consulting, quien supervisa la coordinación multifuncional del programa”.

Otro enfoque importante es la gestión de datos no financieros, como el cálculo de la huella de carbono de la empresa. “Sin duda, EPM desempeñará una función en la presentación de informes y simulación de indicadores ESG, aunque aún tenemos que definir su alcance exacto para los datos no financieros, concluye Benoit Lampuré”.
Acerca de Orange

Orange es un gigante de las telecomunicaciones, la empresa líder en su sector en Francia, con una fuerte presencia en Europa, África y Medio Oriente. La empresa presta servicios a 298 millones de clientes, incluidos 2.5 millones de empresas. El Grupo generó 44 100 millones de euros en ingresos en 2023 y emplea a casi 137 000 personas en 26 países, más de la mitad de las cuales residen en Francia.

 Componentes de la solución IBM Planning Analytics IBM watsonx IBM Consulting