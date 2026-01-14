Escalar la comunicación personalizada es un desafío para cualquier red de atención médica grande, y Oncoclínicas&Co, el grupo centrado en oncología más grande de América Latina, no fue la excepción.

Al operar más de 140 unidades y atender a cientos de miles de pacientes al año, la organización se enfrentaba a una complejidad creciente en la gestión de interacciones frecuentes y urgentes. Los pacientes esperaban la inmediatez y la atención personal propia de una clínica, pero los canales digitales no ofrecían la misma experiencia. Los sistemas fragmentados y los procesos manuales creaban retrasos y altas tasas de desconexión, lo que dificultaba mantener el servicio fluido y empático que esperaban los pacientes.

Para preservar el toque humano y su reputación de accesibilidad, Oncoclínicas necesitaba unificar las comunicaciones, automatizar las tareas rutinarias y permitir conexiones más rápidas y confiables, sin agregar complejidad operativa.

“En Oncoclínicas&Co, nuestra misión va más allá del tratamiento técnico. Tengo la firme convicción de que cada paciente merece no solo la excelencia clínica, sino también una atención humanizada, ágil y considerada”, dice Paula Soares, gerente de la experiencia del cliente en Oncoclínicas&Co.