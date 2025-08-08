La oferta de IBM cumplió con los requisitos de Phoenix OCP: facilidad de implementación, facturación de pago por uso, servidores de última generación y la opción de tener servidores IBM® Power e infraestructura de nube basada en x86 en el mismo sitio, todo cerca de su centro de datos principal ubicado en la región de Frankfurt. Además, Phoenix OCP tiene aplicaciones que se ejecutan en AIX 5.3 y la solución de partición de cargas de trabajo (WPAR) de IBM, compatible con la infraestructura en la nube IBM Power Virtual Server, lo que permitió a la empresa migrar rápidamente sin tener que transformar ciertas aplicaciones.

Phoenix OCP hizo una alianza con IBM y TeamWork, un socio de IBM, para implementar una solución integral en la nube. Cliente de IBM® Cloud desde 2022, Phoenix OCP adoptó IBM® Power Virtual Server on IBM Cloud, junto con bare metal x86, IBM® Storage Protect e IBM® Cloud Object Storage. La experiencia de TeamWork se destacó en la creación de la sólida solución de zona de aterrizaje Phoenix OCP en IBM Cloud, que estableció una base sólida para el crecimiento futuro de Phoenix OCP. Con su profundo conocimiento de la infraestructura de IBM, TeamWork gestionó hábilmente el proceso de migración y transfirió las cargas de trabajo de Phoenix OCP a la zona de aterrizaje de IBM Cloud. También continuaron manteniendo de manera eficiente todos los componentes de IBM Cloud® alojados en el centro de datos.

Esta transformación permitió a Phoenix OCP optimizar sus operaciones, desde la gestión de inventario hasta la preparación y entrega de pedidos, para garantizar que las farmacias reciban suministros dentro de las 24 horas en condiciones óptimas de seguridad y calidad. La flexibilidad de la oferta de Power Virtual Server, con características como facturación por horas, opciones de almacenamiento y escalado, proporcionó a Phoenix OCP la agilidad necesaria para satisfacer las demandas del mercado. Mediante las capacidades de despliegue rápido de IBM Power Virtual Server, Phoenix OCP pudo poner en marcha particiones de IBM AIX en cuestión de minutos en las regiones multizona de IBM Cloud Data Centers. Todo esto está respaldado por un estricto acuerdo de nivel de servicio (SLA) de disponibilidad del 99.95 % en configuraciones de sitio único y un 99.99 % óptimo en configuraciones de sitio dual. Phoenix OCP también pudo realizar pruebas SD-WAN sin poner en peligro el entorno de producción, gracias a la fácil configuración de un entorno de prueba basado en la copia de producción.

Al aprovechar la experiencia de TeamWork e IBM en el suministro de infraestructura como servicio (IaaS) y tecnologías de adopción de la nube, Phoenix OCP podría reenfocar sus esfuerzos de TI en tareas de valor agregado, como la integración de nuevos productos en su proyecto de trazabilidad. Esta asociación no solo abordó las necesidades inmediatas de Phoenix OCP, sino que también le permitió explorar futuros servicios en la nube, como la contenerización y las tecnologías de IA.

Jean-Yves Dumas, director de producción, TI e infraestructura, dijo: “IBM® Cloud Migration ofreció tres ventajas significativas. Logramos un tiempo de actividad del sistema del 99.99 % después de la migración. En segundo lugar, la incorporación más rápida de nuevos servicios fue posible desde unas pocas horas hasta varios minutos. Por último, ya no era necesario adquirir servidores físicos y gestionar la deuda técnica de hardware con un proceso de compra complejo y prolongado”.