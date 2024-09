Como empresa líder en la industria japonesa del diseño de interiores, NITORI Co., Ltd. (Nitori) se diferencia de sus competidores a través de su modelo SPA original de “Fabricación, logística y ventas minoristas”. La empresa logró recientemente su 31.º año consecutivo de crecimiento tanto en ingresos como en ganancias. Los clientes pueden navegar y comprar una amplia gama de productos de muebles y moda para el hogar en la red global de la empresa de más de 523 tiendas, incluidas 56 tiendas en Taiwán, China y Estados Unidos, así como su tienda en línea Nitori-Net.



Nitori ha seguido mejorando sus propios sistemas de distribución y sistemas informáticos para enviar productos de manera eficiente y rápida a tiendas y clientes en todo Japón, así como para reducir el costo de almacenamiento de productos. Por ejemplo, a partir de la implementación del primer almacén automatizado de varios niveles de la industria en 1980, Nitori desarrolló sus propios sistemas únicos para el control de inventario y el suministro estable de productos. Hoy en día, Nitori organiza el transporte de productos desde la fábrica en el extranjero hasta el centro de distribución en el extranjero, solicita servicios de contenedores internacionales a Japón a través de los procesos de licitación y los procedimientos aduaneros, organiza el transporte desde los patios de contenedores hasta los centros de distribución japoneses, y luego entrega productos a tiendas y clientes. Todos los sistemas involucrados fueron desarrollados y operados por Nitori.



Detrás de escena, la empresa debe coordinar un conjunto complejo de operaciones internacionales de diseño, fabricación y logística. Por ejemplo, es posible que una tienda de Nitori deba confirmar que un artículo en particular se puede entregar desde su fábrica en Vietnam a uno de sus almacenes en Tokio, lo que requiere la interacción perfecta de docenas de procesos internacionales y nacionales entre varias subsidiarias y empresas asociadas. Si el personal de la tienda no puede comprometerse con una fecha de entrega en minutos, Nitori podría perder una oportunidad de venta.



Durante más de una década, Nitori ha confiado en aplicaciones propias que se ejecutan en Oracle Database en IBM AIX e IBM Power Systems para garantizar que estos procesos funcionen de manera fluida, precisa y confiable. Sin embargo, a medida que el negocio se preparó para un mayor crecimiento, quedó claro que se requería más rendimiento y capacidad.



Toshinori Arai de NITORI Co., Ltd., comenta: “Nitori planea tener 1000 tiendas para 2022, expandiéndose aún más hacia China y Estados Unidos en particular, y esperando generar 10 mil millones de dólares adicionales en ingresos anuales. El mayor desafío estratégico que enfrentamos es cómo abrir nuevas tiendas en el extranjero que se ajusten bien a las necesidades del mercado local. Pero una cosa es común en todas partes del mundo: la necesidad de ofrecer a los clientes un servicio rápido y confiable que genere lealtad a la marca Nitori”.



El hardware existente en la empresa tenía cinco años y, aunque había servido bien a Nitori, la rápida expansión del negocio durante ese periodo había llevado al servidor hasta los límites de su diseño. Con el tradicional pico de ventas de primavera acercándose rápidamente, Nitori necesitaba actualizar dentro de un calendario muy ajustado.