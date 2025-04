El New Jersey Department of Community Affairs (DCA) y New Jersey Board of Public Utilities (NJBPU) son agencias estatales creadas para brindar orientación administrativa, apoyo financiero y asistencia técnica a los gobiernos locales, organizaciones de desarrollo comunitario, empresas y residentes.

Su proceso era manual, basado en papel y fragmentado, con agencias que tenían sistemas separados que no se comunicaban. Esta ineficiencia hacía que la evaluación de las solicitudes de beneficios fuera demasiado compleja, y las aprobaciones de beneficios tardaban más de lo deseado. Los residentes a menudo infrautilizaban estos servicios debido a una orientación poco clara y un acceso limitado.

El departamento buscó una visión integral de sus residentes y hogares (un “mosaico de datos”) para agilizar y modernizar la solicitud, adjudicación y administración de los beneficios. Y con más detalle, la agencia quería construir un nuevo portal que integrara los sistemas de gestión de relaciones con los clientes (CRM), informes y paneles empleados por los residentes, los adjudicadores del DCA de Nueva Jersey, los proveedores de servicios públicos, las organizaciones comunitarias (CBO) y otros stakeholders.