Impulsar aplicaciones nativas de la IA con DNS inteligente

Netlify es una plataforma nativa de la IA que impulsa el desarrollo web moderno para más de 12 millones de desarrolladores y más de 60 millones de aplicaciones en todo el mundo. A medida que se acelera el desarrollo impulsado por IA, Netlify ha admitido más de un millón de aplicaciones generadas por IA en solo unos meses.

Con miles de despliegues diarios, Netlify requería una base de red que pudiera seguir el ritmo de los flujos de trabajo de alta frecuencia impulsados por API. Garantizar una baja latencia, una alta disponibilidad y una rápida propagación global se convirtió en algo crítico para ofrecer aplicaciones listas para producción a escala. Sin una gestión del tráfico en tiempo real y un DNS escalable, el rendimiento y la confiabilidad podrían verse afectados.