Impulsar aplicaciones nativas de la IA con DNS inteligente

Netlify escala el rendimiento de millones de aplicaciones impulsadas por IA con IBM NS1 Connect
Netlify es una plataforma nativa de la IA que impulsa el desarrollo web moderno para más de 12 millones de desarrolladores y más de 60 millones de aplicaciones en todo el mundo. A medida que se acelera el desarrollo impulsado por IA, Netlify ha admitido más de un millón de aplicaciones generadas por IA en solo unos meses.
Con miles de despliegues diarios, Netlify requería una base de red que pudiera seguir el ritmo de los flujos de trabajo de alta frecuencia impulsados por API. Garantizar una baja latencia, una alta disponibilidad y una rápida propagación global se convirtió en algo crítico para ofrecer aplicaciones listas para producción a escala. Sin una gestión del tráfico en tiempo real y un DNS escalable, el rendimiento y la confiabilidad podrían verse afectados.
Para apoyar las necesidades de crecimiento y rendimiento, Netlify implementó DNS gestionado y direccionamiento del tráfico de IBM® NS1 Connect. Estas capacidades permiten tomar decisiones de enrutamiento en tiempo real basadas en las condiciones de la red, dirigiendo a los usuarios a la ubicación periférica óptima.
Mediante el uso de IBM NS1 Connect Pulsar, Netlify redirige dinámicamente el tráfico para evitar congestiones o interrupciones del servicio, lo que garantiza una experiencia de usuario rápida y confiable. El diseño que prioriza la API se alinea con la plataforma de Netlify, lo que permite despliegues de alta frecuencia y actualizaciones programáticas sin retrasos asociados con los modelos DNS tradicionales.
Con IBM NS1 Connect, Netlify creó una base de DNS escalable y resiliente que admite millones de aplicaciones y desarrolladores. La plataforma ahora maneja altos volúmenes de despliegue mientras mantiene un rendimiento y un tiempo de actividad constantes.
El DNS de bajo TTL permite la propagación global en menos de cinco segundos, lo que garantiza una entrega rápida de las aplicaciones. El direccionamiento del tráfico en tiempo real mejora el rendimiento y la confiabilidad, incluso durante las interrupciones. A medida que Netlify escala su plataforma nativa de IA, IBM NS1 Connect admite experiencias de usuario fluidas y de alto rendimiento.
Netlify es una plataforma nativa de la IA para el desarrollo web moderno, que permite a los desarrolladores y a los agentes de IA crear y desplegar aplicaciones a escala. Admite millones de desarrolladores y aplicaciones en todo el mundo.
© Copyright IBM Corporation Abril de 2026.
IBM, el logotipo de IBM y NS1 Connect son marcas comerciales de IBM Corp., registradas en muchas jurisdicciones de todo el mundo.
Los ejemplos presentados son solo ilustrativos. Los resultados reales variarán en función de las configuraciones y condiciones del cliente y, por lo tanto, no se pueden proporcionar resultados generalmente previstos.