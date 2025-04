Naviair reconoció la necesidad de modernización de la infraestructura para respaldar la longevidad operativa Naviair es un proveedor estatal de servicios de aviación en Dinamarca. Una de las actividades principales de la empresa es la gestión del tráfico aéreo, donde la seguridad de los vuelos y la seguridad cibernética son primordiales. Por lo tanto, mantener una infraestructura de TI confiable y escalable es una prioridad clave para el equipo de tecnología de Naviair. El proveedor de servicios de aviación se enfrentó a importantes obstáculos a la hora de gestionar aplicaciones críticas en sus sistemas administrativos, en medio de una creciente complejidad y recursos limitados. La anticuada infraestructura de sistemas administrativos de Naviair planteaba obstáculos sustanciales y la empresa buscaba reemplazar los servidores obsoletos. Naviair también comenzó a explorar la posibilidad de pasar a un entorno de nube híbrida como parte de la modernización planeada, pero al ser una organización pequeña, había preocupaciones sobre el impacto en los recursos limitados. Como parte de la estrategia continua de la empresa para ser más sustentable y rentable, Naviair quería evaluar cuidadosamente las diferentes opciones de solución. “Cuando tomamos decisiones, las tomamos en función de los recursos. Cuando implementamos una nueva tecnología, debe reducir no solo el costo, sino también el esfuerzo. Por lo tanto, es beneficioso implementar una nueva tecnología que amplíe el mantenimiento de la infraestructura”, explica Kristian Malvander, especialista en infraestructura SAP Basis en Naviair.

Servidores 8x86 reemplazados por 2 potentes máquinas IBM Power10 Más de 3 veces más rentable que la infraestructura alternativa

Nunca hubiéramos logrado tanto en tan poco tiempo si no hubiéramos trabajado juntos como lo hicimos, siempre positivos y animándonos mutuamente para alcanzar la meta. Si alguien no entendía, le dimos el conocimiento—subimos de nivel, y eso fue increíble. Este fue uno de los mejores proyectos en los que he trabajado en mucho tiempo. Kristian Malvander Especialista en Infraestructura SAP Basis Naviair

Adopción de la agilidad y la innovación con SAP HANA en IBM Power Los análisis detallados posicionaron a IBM® Power® como la opción óptima para la transformación de SAP de Naviair, con su potencial de rendimiento superior, gracias a una menor latencia y una confiabilidad sólida. Al llevar a cabo casos de negocio exhaustivos en varias plataformas on-premises y en la nube, Naviair también descubrió el potencial de reducciones sustanciales de costos y un mejor Costo total de propiedad (TCO). "Basado en un contrato de 5 años, IBM Power era más de 3 veces más rentable que una solución en la nube, y las soluciones on-prem que usaban x86 eran un 50% más caras que IBM", comenta Malvander. Un factor clave en la decisión fue un ejercicio de planificación de capacidad de 5 años realizado por IBM, para ayudar a Naviair a validar que la empresa tendría suficientes capacidades de almacenamiento y procesamiento. Esto permitió a Naviair confiar en la longevidad de la solución elegida. Reconociendo la urgencia de modernizar su ecosistema de TI, junto con IBM Expert Labs, Naviair se embarcó en una iniciativa de transformación centrada en la implementación de IBM Power10 S1022 para su entorno SAP HANA®. Utilizando un enfoque ágil, Naviair abordó cinco proyectos principales simultáneamente: Migración de bases de datos de SAP HANA

Realización de una evaluación integral de seguridad y cumplimiento

Actualización de todo el hardware (servidor, almacenamiento de información, red, backup y monitoreo)

Redefinir la red

Mejora de todo el entorno de SAP “Fue una verdadera colaboración durante todo el proyecto”, señala Malvander. "Construimos la plataforma Red Hat Enterprise Linux y AIX, la infraestructura, la aplicación de parches, el cumplimiento, el entorno, todo desde cero durante un período de 6 meses. Incluimos una evaluación de seguridad sobre la infraestructura y SAP. Completamos una actualización de entorno de SAP que normalmente tardaría 6 meses por sí sola. Y, por último, reemplazamos la base de datos de Microsoft SQL a SAP HANA—que suele ser un proyecto en sí mismo. Esto es realmente lo que hizo brillar a los IBM Expert Labs". La asociación de colaboración con IBM Expert Labs permitió transiciones fluidas de x86 a Power, Microsoft SQL a SAP, Windows a Red Hat® Enterprise Linux® (RHEL) y un nuevo despliegue de almacenamiento IBM FlashSystem®, fomentando oportunidades de aprendizaje mutuo durante todo el proceso. “IBM me dio la confianza de que esto era factible. Cuando teníamos un problema, en 2 horas el equipo de Expert Labs tenía un experto en la línea, para que pudiéramos resolver el problema y proceder, en colaboración con nuestros subcontratistas y proveedores. Esto fue un verdadero punto de inflexión y algo que realmente aprecié”, señala Malvander, quien asumió un papel activo y práctico en el proyecto. "Y con IBM siempre fue un diálogo honesto", agregó Jannie Lynghøj, Gerente de proyectos de TI de Naviair. "Su enfoque era discutir los desafíos con nosotros y que los resolviéramos juntos". Para ayudar a Naviair a gestionar los requisitos de seguridad de RHEL y dar soporte a los procesos de documentación de gestión del cumplimiento, IBM PowerSC se incluyó como parte del diseño de la solución de infraestructura. Por su parte, IBM PowerVC trajo virtualización avanzada y cloud management, lo que permitió a Naviair crear nuevas virtual machines en tan solo unos minutos, con la misma instalación de RHEL cada vez. Además, la consola de administración centralizada con su interfaz fácil de usar ayudó a Naviair a completar las tareas administrativas de manera eficiente y sin necesidad de habilidades especializadas. “Y, por último”, dice Malvander, “la infraestructura está preparada para la IA. Si bien todavía estamos en la fase exploratoria de aprovechar ampliamente la IA, tener esta capacidad integrada en nuestro entorno abre oportunidades interesantes. Saber que podemos ejecutar modelos de lenguaje de gran tamaño directamente on premises permite un rendimiento excepcional para analytics avanzados y cargas de trabajo impulsadas por IA. Esta preparación nos posiciona para abrazar perfectamente la innovación y desbloquear un nuevo potencial a medida que nos movemos hacia adelante”.

Excelencia operativa a través de la innovación colaborativa Con la nueva solución implementada, Naviair experimentó mejoras notables en numerosas facetas de su operación. Estos incluyeron: Infraestructura más optimizada IBM Power10 S1022 permitió al proveedor de servicios de aviación optimizar significativamente su infraestructura, reduciendo la huella de 8 X86 Servers a solo 2 potentes máquinas. Esta dramática disminución en el hardware dio como resultado una notable conservación de energía, lo que contribuyó positivamente a los esfuerzos de sustentabilidad ambiental de Naviair—un beneficio particularmente importante, dado el objetivo de Naviair de convertirse en una organización neutral en CO2 para 2030. “Para cumplir con nuestros nuevos requisitos de infraestructura de SAP, habríamos necesitado al menos 8 X86 servers totalmente equipados, que reemplazamos con solo 2 IBM Power10 S1022—1 por centro de datos. Después de realizar cálculos de conservación de energía, estimamos una reducción potencial del consumo de energía de alrededor del 64%. Además, al consolidar las cargas de trabajo en los servidores Power10, redujimos significativamente nuestros costos de licencias de software, lo que hizo que la solución fuera eficiente desde el punto de vista energético y rentable”, comenta Malvander. Tras la implementación de la solución, Naviair experimentó mejoras de rendimiento 3 o 4 veces más rápidas que su entorno de infraestructura SAP anterior. Recuperaciones de datos más rápidas El almacenamiento IBM FlashSystem 5200 permitió a Naviair acelerar significativamente la recuperación de datos, minimizando los tiempos de inactividad que antes se atribuían a las amplias demandas de procesamiento y aumentando los niveles de satisfacción del usuario, así como considerables ahorros de energía. "En mi experiencia, el almacenamiento suele ser el punto crítico en el que el rendimiento empieza a quedar atrás en condiciones de cargas de trabajo pesadas", comenta Malvander. "Sin embargo, en nuestro nuevo entorno, no encontré ningún cuello de botella relacionado con el almacenamiento. Solíamos tener situaciones en las que los procesos podían tardar hasta 30 minutos en completarse, pero ahora la respuesta de la empresa fue abrumadoramente positiva. La notable mejora en la eficiencia eliminó las llamadas habituales sobre problemas de rendimiento, lo que es un claro testimonio de la confiabilidad del sistema". Mayor escalabilidad de recursos La nueva infraestructura proporciona una mejor velocidad, escalabilidad y escalado de recursos sin problemas. Malvander también destaca esta mejora: “Con la solución SAP HANA on Power, aprecio la capacidad de escalar recursos perfectamente, ya sea hacia arriba o hacia abajo, sin interrumpir la instalación de SAP HANA en ejecución. Esta capacidad permite una mayor agilidad y admite operaciones ininterrumpidas, con un tiempo de inactividad mínimo o nulo, para que podamos adaptarnos rápidamente a las necesidades comerciales en evolución”. Integración más estrecha La adopción de RHEL fomentó un nivel de integración, sentando las bases propicias para explorar tecnologías de contenedores a través de Red Hat OpenShift® en el futuro. También permitió una reducción en los costos de licencias. Al reflexionar sobre el éxito del proyecto, Malvander concluye: “Este proyecto abarcó desde el nivel empresarial hasta la infraestructura detallada. El éxito de este proyecto no habría sido posible sin la excepcional coordinación de Jannie Lynghøj, quien mantuvo un liderazgo firme y enfocado de principio a fin. Lo que realmente diferenció a este proyecto fue cómo trabajamos juntos—siempre positivos, siempre apoyándonos mutuamente para lograr nuestro objetivo. Cuando alguien se topó con un obstáculo, no lo dejamos atrás; compartimos conocimientos, creamos comprensión y subimos de nivel como equipo. Esa sinergia fue increíble. Juntos, convertimos lo 'imposible' en realidad, y eso hizo de este uno de los mejores proyectos en los que he trabajado en mucho tiempo".