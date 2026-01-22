La Agencia Nacional de Educación (NAE) es un organismo de administración pública creado por el Ministerio de Educación, Deporte y Ciencia de la República de Lituania. La Agencia gestiona la educación en el país mediante iniciativas como garantizar prácticas educativas inclusivas, organizar programas de desarrollo profesional para profesores, evaluar el rendimiento de los estudiantes, entre otras.

Como parte de sus responsabilidades, la NAE recopila informes de gestión escolar para monitorear el estado de la educación en cada escuela y municipio y a nivel nacional. Cada año, se envían alrededor de 3000 nuevos informes, que contienen una combinación de datos estructurados y no estructurados y se almacenan en una amplia variedad de tipos de archivos. Solo extraer datos sin procesar de cada informe, que tiene un promedio de 10 páginas, tomaba alrededor de cuatro horas de trabajo manual, una carga de trabajo completamente insostenible para la NAE.

Paralelamente, a la NAE le resultó difícil comparar los informes con otros datos, como las tasas de registro de estudiantes y la financiación, lo que dificultó obtener una visión global del rendimiento escolar. Con el objetivo de proporcionar a los responsables educativos más tiempo para revisar los resultados y crear recomendaciones políticas basadas en datos, la Agencia buscaba una solución para automatizar la ingesta y el análisis de documentos.