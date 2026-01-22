La Agencia Nacional de Educación de Lituania se asocia con S2P para desplegar la tecnología IBM watsonx para automatizar el análisis de informes escolares
La Agencia Nacional de Educación (NAE) es un organismo de administración pública creado por el Ministerio de Educación, Deporte y Ciencia de la República de Lituania. La Agencia gestiona la educación en el país mediante iniciativas como garantizar prácticas educativas inclusivas, organizar programas de desarrollo profesional para profesores, evaluar el rendimiento de los estudiantes, entre otras.
Como parte de sus responsabilidades, la NAE recopila informes de gestión escolar para monitorear el estado de la educación en cada escuela y municipio y a nivel nacional. Cada año, se envían alrededor de 3000 nuevos informes, que contienen una combinación de datos estructurados y no estructurados y se almacenan en una amplia variedad de tipos de archivos. Solo extraer datos sin procesar de cada informe, que tiene un promedio de 10 páginas, tomaba alrededor de cuatro horas de trabajo manual, una carga de trabajo completamente insostenible para la NAE.
Paralelamente, a la NAE le resultó difícil comparar los informes con otros datos, como las tasas de registro de estudiantes y la financiación, lo que dificultó obtener una visión global del rendimiento escolar. Con el objetivo de proporcionar a los responsables educativos más tiempo para revisar los resultados y crear recomendaciones políticas basadas en datos, la Agencia buscaba una solución para automatizar la ingesta y el análisis de documentos.
Al trabajar con S2P, IBM Business Partner, la NAE eligió las tecnologías IBM watsonx.ai e IBM Cognos Analytics como base para una solución de automatización enriquecida con IA.
S2P creó una solución para extraer datos de múltiples documentos de origen en diferentes formatos y ofrecer analytics consolidados de acuerdo con 14 KPI diferentes designados por el cliente. Inicialmente, los datos sin procesar se extraen, transforman e insertan en una base de datos vectorial. Como segundo paso, IBM watsonx.ai procesa la información de acuerdo con los requisitos de informes. A continuación, la IA evalúa la información y asigna una puntuación a cada KPI en una escala de cero a tres, teniendo en cuenta aspectos como el uso de técnicas de aprendizaje innovadoras por parte de cada escuela. Estos KPI proporcionan a la agencia evidencia sobre la cual fundamentar las decisiones políticas.
Una vez que toda la información se carga en una base de datos estructurada, el conjunto de datos se puede comparar con otros datos estructurados del Sistema de Gestión de Educación nacional, que obtiene información de más de 40 registros diferentes. Luego, todos estos datos se introducen en Cognos Analytics, creando una serie de paneles para ayudar a los ejecutivos de la NAE a visualizar el rendimiento del sistema educativo nacional.
“Este innovador proyecto no hubiera sido posible sin la dedicación y experiencia de S2P”, comenta Eduardas Daujotis, director de administración del departamento de recursos de información de la NAE.
Con una solución basada en la tecnología IBM watsonx.ai e IBM Cognos Analytics, la NAE ha eliminado el proceso anterior de extracción manual de datos, para un aumento del 99 % en la productividad. Al mismo tiempo, al optimizar el proceso de analytics, la Agencia puede comparar sin esfuerzo grupos de datos entre sistemas para contextualizar el rendimiento de cada escuela y municipio.
A medida que la solución recopila más datos cada año, la NAE podrá realizar un seguimiento del rendimiento de todo el sistema educativo año tras año, desbloqueando insights profundos sobre este servicio social crucial. Los datos recopilados también permitirán una toma de decisiones más precisa y proactiva para determinar el futuro del sistema educativo de Lituania.
“Gracias a S2P y la tecnología de IBM, podemos continuar con confianza en nuestra misión de mejorar el sistema educativo de Lituania a través de la toma de decisiones”, concluye Daujotis.
La Agencia Nacional de Educación es un organismo de administración pública creado por el Ministerio de Educación, Deporte y Ciencia de la República de Lituania. La Agencia comenzó oficialmente sus labores el 1 de septiembre de 2019, tras la fusión de seis instituciones: Centro Nacional de Exámenes, Agencia Nacional de Evaluación Escolar, Centro de Pedagogía Especial y Psicología, Centro de Suministro Educativo, Centro de Tecnología de la Información en la Educación y Centro para el Desarrollo de la Educación.
Fundada en 2009 y con sede en Vilna, S2P es un IBM Business Partner líder en Lituania. La empresa ofrece soluciones especializadas de gestión del rendimiento corporativo y business intelligence a organizaciones públicas y privadas.
Aproveche IBM watsonx e IBM Cognos Analytics para transformar datos no estructurados en insights intuitivos.
© Copyright IBM Corporation 2025
IBM, el logotipo de IBM, Cognos y watsonx.ai son marcas comerciales de IBM Corp., registradas en muchas jurisdicciones de todo el mundo.
Los ejemplos presentados son solo ilustrativos. Los resultados reales variarán en función de las configuraciones y condiciones del cliente y, por lo tanto, se pueden proporcionar resultados generalmente previstos.