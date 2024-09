Instituto Técnico Mexicano/Instituto Tecnológico de Tijuana

En colaboración con IBM, el Instituto Tecnológico de Tijuana adoptó IBM® Cloud Private on Power Systems S822LC para la computación de alto rendimiento. Power Systems S822LC for High Performance Computing son servidores acelerados con GPU NVIDIA Tesla y tecnología NVLink para una comunicación más rápida entre CPU y GPU. IBM Cloud Private on Power es una plataforma abierta de Kubernetes que ayuda a los desarrolladores a crear y desplegar fácilmente aplicaciones en contenedores. Con IBM Cloud Private on Power, el Dr. Trujillo y su equipo pueden confiar en el rápido despliegue de sus aplicaciones de computación de alto rendimiento en un entorno de nube privada on-prem, de forma segura y con la mejor disponibilidad.

El instituto también desplegó contenedores Docker en su nueva infraestructura de IBM Power Systems. Docker proporciona software de contenedores empresariales que es ideal para los desarrolladores que buscan comenzar con aplicaciones basadas en contenedores. Con Docker on IBM Power Systems, el Dr. Trujillo y su equipo pueden almacenar en contenedores sus algoritmos de IA para realizar búsquedas específicas en grandes conjuntos de datos. Pueden dividir una búsqueda dentro de un conjunto de big data en segmentos y lanzar un contenedor Docker que se centrará solo en esa búsqueda específica, lo que disminuye el tiempo dedicado a buscar información específica y les permite realizar patrones de búsqueda sofisticados de última generación de una manera muy simple y eficiente.



Con IBM Cloud Private and Docker on Power Systems, el equipo ha podido reducir el tiempo de cálculo de sus cargas de trabajo de investigación de unas 4 horas con su anterior infraestructura Dell e Intel Xeon a solo uno o dos minutos, lo que supone un aumento de la velocidad de más de 100 veces. Con la tecnología NVIDIA NVLink on IBM Power Systems, los datos se transfieren entre la CPU y GPU más rápido que con una arquitectura tradicional. IBM Power Systems tiene hasta 5.6 veces más ancho de banda de E/S que servidores x86 para reducir los cuellos de botella de las cargas de trabajo de computación de alto rendimiento. El Dr. Trujillo y su equipo también pueden compartir RAM entre CPU y GPU para un rendimiento aún mayor. El enfoque basado en contenedores también reduce el tiempo de despliegue y la curva de aprendizaje para los jóvenes investigadores y estudiantes que se integran a su laboratorio.



El Dr. Trujillo y su equipo también pueden escalar más rápido y más lejos que antes con su anterior infraestructura tradicional. La escalabilidad es fundamental para el trabajo que están realizando, ya que les permite caracterizar mejor la dinámica de sus modelos de búsqueda de manera más precisa para las aplicaciones de investigación. Con su antigua infraestructura tradicional, solo podían ejecutar estaciones de trabajo utilizando entre 1000 y 2000 puntos de búsqueda de datos. Ahora, pueden escalar a más de un millón de puntos de datos con Power Systems. Esta escalabilidad les permite obtener nuevos insights de sus datos que antes no eran posibles.