El Departamento de Operaciones Comerciales de Comercio Internacional No.2 de Mizuho Bank lleva a cabo operaciones relacionadas con documentos comerciales para transacciones de cambio internacionales. Como parte de las operaciones comerciales relacionadas con las transacciones de importación/exportación, la división ha sido responsable de verificar los nombres propios, incluidos los de empresas, representantes y países detallados en muchos formularios diferentes, e ingresarlos con precisión en múltiples sistemas relacionados manualmente. Los documentos comerciales difieren en estilo según el país y la empresa, y no existe un formato uniforme, por lo que el intercambio de documentos originales en papel sigue siendo común a nivel internacional.

En este contexto, durante muchos años Mizuho Bank manejó documentos comerciales en papel a través de un sistema donde los operadores los daban entrada en el sistema mientras confirmaban visualmente palabra por palabra. Los documentos comerciales pueden tener hasta varios miles de páginas por transacción, lo que requiere un procesamiento de papeleo preciso para hasta cientos de transacciones por día. Estos factores llevaron a una mayor carga para la administración a medida que los procesos del negocio se volvieron aún más complicados.

Además, el número de transacciones sujetas a delitos financieros y sanciones económicas está aumentando a nivel mundial, y las instituciones financieras deben fortalecer el monitoreo de sus transacciones financieras, incluida la financiación del comercio. La entrada precisa de nombres propios es crucial desde una perspectiva específica de riesgo en las transacciones financieras, y el procesamiento manual previo creció para mostrar sus limitaciones.

Para abordar estas cuestiones, Mizuho Bank llevó a cabo una revisión fundamental de sus procesos empresariales y decidió adoptar la estrategia de promover la digitalización mediante el uso de la tecnología IA-OCR.