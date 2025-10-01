Mizuho Bank + IBM
El Departamento de Operaciones Comerciales de Comercio Internacional No.2 de Mizuho Bank lleva a cabo operaciones relacionadas con documentos comerciales para transacciones de cambio internacionales. Como parte de las operaciones comerciales relacionadas con las transacciones de importación/exportación, la división ha sido responsable de verificar los nombres propios, incluidos los de empresas, representantes y países detallados en muchos formularios diferentes, e ingresarlos con precisión en múltiples sistemas relacionados manualmente. Los documentos comerciales difieren en estilo según el país y la empresa, y no existe un formato uniforme, por lo que el intercambio de documentos originales en papel sigue siendo común a nivel internacional.
En este contexto, durante muchos años Mizuho Bank manejó documentos comerciales en papel a través de un sistema donde los operadores los daban entrada en el sistema mientras confirmaban visualmente palabra por palabra. Los documentos comerciales pueden tener hasta varios miles de páginas por transacción, lo que requiere un procesamiento de papeleo preciso para hasta cientos de transacciones por día. Estos factores llevaron a una mayor carga para la administración a medida que los procesos del negocio se volvieron aún más complicados.
Además, el número de transacciones sujetas a delitos financieros y sanciones económicas está aumentando a nivel mundial, y las instituciones financieras deben fortalecer el monitoreo de sus transacciones financieras, incluida la financiación del comercio. La entrada precisa de nombres propios es crucial desde una perspectiva específica de riesgo en las transacciones financieras, y el procesamiento manual previo creció para mostrar sus limitaciones.
Para abordar estas cuestiones, Mizuho Bank llevó a cabo una revisión fundamental de sus procesos empresariales y decidió adoptar la estrategia de promover la digitalización mediante el uso de la tecnología IA-OCR.
IBM propuso una solución digital a Mizuho Bank que utiliza tecnología de reconocimiento de caracteres basada en IA para automatizar y agilizar las operaciones.
El equipo de IBM® Consulting, que tiene un amplio conocimiento empresarial, y el equipo de Technology Expert Labs (TEL), que se destaca en tecnología de soluciones, participaron en este proyecto y construyeron una solución avanzada que combina IA-OCR y procesamiento de lenguaje natural (PLN).
En cuanto al flujo del proceso, el Departamento de Operaciones Comerciales de Comercio Internacional n.º 2 lee primero los documentos comerciales que llegan por correo de organizaciones externas con un escáner de alta velocidad y los convierte en datos digitales (PDF).
A continuación, los archivos PDF se vinculan a IBM® Datacap, donde se aplica la IA de análisis de imágenes para extraer y clasificar la información necesaria de los PDF. Esto permite un procesamiento flexible de diferentes documentos en formatos variados y con datos no estructurados, lo que permite una extracción de información altamente precisa adecuada para las operaciones de documentos comerciales de Mizuho Bank.
Además, la tecnología de PLN de watsonx Discovery se utiliza para realizar análisis estructurales de la información extraída y, al compararla con un diccionario palabra por palabra, se convierte en cadenas de caracteres más precisas. Tras ser comprobada visualmente por un operador, la información se almacena en IBM® Db2 y se vincula automáticamente a los sistemas posteriores relacionados.
Este proceso elimina la necesidad de doble entrada entre sistemas, lo que reduce en gran medida la carga de trabajo. También se ha empleado para verificar sanciones económicas y AML (antilavado de dinero), apoyando operaciones más sofisticadas.
Además, al eliminar la entrega física de documentos en papel, el sistema establecido permite que varios equipos dentro del departamento trabajen simultáneamente en una pantalla, mejorando la productividad del equipo. Los plazos de entrega necesarios para completar dicho trabajo también se han reducido significativamente.
A través de la introducción de IA-OCR, Mizuho Bank obtuvo resultados positivos, tanto directa como indirectamente.
En primer lugar, al automatizar tareas manuales como el ingreso y la verificación de documentos comerciales mediante IA-OCR, la carga de procesamiento y el tiempo de entrega se redujeron en aproximadamente un 50 %. Esto reduce directamente la carga de trabajo de los operadores, y los empleados de Mizuho Bank afirman: "Podemos sentir personalmente una reducción significativa de nuestra carga de trabajo".
Además, al convertir los documentos a PDF se eliminó la necesidad de circular documentos en papel o mover entre plantas del mismo edificio, siendo ahora posibles todos los procesos en una única pantalla, lo que supone un gran aumento de la eficiencia. Otro gran beneficio es que ahora los documentos pueden compartir fácilmente, lo que permite a varios equipos del departamento contribuir al mismo proceso simultáneamente.
Además, la utilización de un gran volumen de documentos comerciales sin papel ha permitido mejorar la utilización del espacio de oficinas. La administración electrónica de documentos también ha mejorado la precisión de la administración del negocio al proporcionar actualizaciones inmediatas de estado junto con la capacidad de búsqueda. Al aumentar la visibilidad en toda la operación, se han sentado las bases para futuras mejoras comerciales en otras áreas.
Mizuho Bank planea ampliar aún más la aplicación de IA-OCR con base en los resultados de este proyecto, extendiendo horizontalmente la aplicación de IA-OCR a otros procesos comerciales. La compañía pretende promover operaciones sin papel y la optimización del negocio basada en este estudio de caso en otros departamentos donde aún persiste la cultura del papel.
El jefe de sección del Equipo de Comercio de Capital del Departamento de Operaciones Comerciales de Comercio Internacional n.º 2, Mitsuki Shimizu, afirma: "El personal de IBM visitaba con frecuencia las oficinas, compartía incidentes relacionados con IA-OCR y expresaba abiertamente sus opiniones para resolver los problemas. Pudimos responder con seguridad a la introducción del nuevo sistema gracias a su sólido sistema de apoyo". IBM continuará ofreciendo soluciones óptimas y apoyando la transformación digital de Mizuho Bank.
Mizuho Bank es un banco líder con una de las mayores bases de clientes nacionales, redes de bases nacionales e internacionales y servicios avanzados de Japón. El Departamento de Operaciones Comerciales Internacionales n.º 2 se encarga de las tareas administrativas relacionadas con las transacciones comerciales y ofrece servicios especializados de intercambio internacional que satisfacen las necesidades de una amplia variedad de clientes, desde particulares hasta grandes empresas. A través de estas operaciones, apoyan las transacciones comerciales fluidas en el extranjero y se esfuerzan por reducir el riesgo.
IBM Consulting emplea la experiencia y la tecnología para dar soporte a la transformación continua del negocio de las organizaciones.
