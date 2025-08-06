Mitsui & Co., Ltd.
Mitsui & Co. ha posicionado la sustentabilidad como un tema clave de gestión y continúa abordándola a través de diversas actividades empresariales. La empresa ofrece "farmers 360° link", lo que crea una nueva experiencia sostenible al conectar a los productores de algodón en Zambia, África con los consumidores en Japón. Este sistema utiliza la tecnología blockchain para visualizar el recorrido de las materias primas utilizadas en los productos, y también mejora el valor del producto al comunicar los pensamientos e historias de los productores a los consumidores. También permite a los consumidores apoyar directamente a los productores a través de la plataforma. La clave para lograr este éxito fue desarrollar aplicaciones móviles adecuadas tanto para los productores, que a menudo no están familiarizados con los teléfonos inteligentes debido a los entornos de comunicación deficientes, como para los consumidores, que tienen acceso a los productos, y vinculando ambas partes. La empresa seleccionó a IBM como su socio de creación conjunta para el desarrollo de una aplicación. El sistema, realizado gracias a las exhaustivas pruebas de los usuarios y la amplia experiencia de los expertos de IBM Garage, atrajo una gran atención, y ahora está siendo utilizado por varias marcas líderes de indumentaria.
Mitsui & Co. ofrece "farmers 360° link", un sistema de trazabilidad para productos agrícolas que, a través de blockchain, conecta directamente a los agricultores de Zambia (África), que cultivan algodón con métodos agrícolas sostenibles, con los consumidores japoneses que compran prendas de vestir elaboradas con ese algodón. El desafío para implementar este sistema fue desarrollar una aplicación móvil ("aplicación de campo") para uso de los administradores de cultivo en Zambia que compran algodón localmente junto con una aplicación para el consumidor para uso de los consumidores japoneses. El primero tenía que ser fácil de usar, incluso para personas del sector que no estuvieran familiarizadas con los teléfonos inteligentes, y tenía que funcionar sin problemas, incluso en áreas con poca cobertura de señal. Esto último requería una experiencia de usuario (UX) y una interfaz de usuario (IU) que fueran sencillas para los usuarios de los países desarrollados y que concordaran con la imagen de los productos textiles.
Mitsui & Co. anunció la selección del sistema de trazabilidad basado en SaaS, Transparent Supply, junto con IBM Supply Chain Intelligence Suite como plataforma de blockchain. La empresa también eligió a IBM como su socio de creación conjunta para el desarrollo de aplicaciones. El motivo de la selección fue que la propuesta ofrecía un alto grado de consumación, incluido un conocimiento detallado de las áreas locales de Zambia, junto con muchas ideas técnicas y conocimientos para crear la mejor aplicación posible. El desarrollo de la aplicación de campo estuvo a cargo de expertos de IBM que visitaron el sitio para realizar repetidas pruebas y modificaciones, teniendo en cuenta los conocimientos de TI y el entorno de comunicación de los usuarios locales. La aplicación se creó implementando la retroalimentación de los usuarios de prueba, y los expertos de IBM también proporcionaron conversión de habilidades a ingenieros locales para la producción interna.
En abril de 2022, la aplicación de campo comenzó a utilizarse en aproximadamente 3000 granjas. En abril de 2023, la marca de moda Ron Herman y, en agosto del mismo año, BEAMS comenzaron a vender prendas de vestir que emplean "farmers 360° link". En el futuro también se pondrán en marcha actividades para apoyar a otros agricultores locales. El concepto recibió el apoyo de muchas empresas, y Mitsui & Co. tiene la intención de ampliar aún más la colaboración. Con este fin, la empresa continuará mejorando la funcionalidad de la aplicación y también está considerando ampliar "farmers 360° link" a otras regiones, como Europa, así como aplicarla a otros cultivos, como el cacao y el café.
Los principales productos y servicios en este estudio de caso son los siguientes.
En los campos de recursos minerales y metálicos, energía, proyectos de infraestructura, movilidad, productos químicos, productos de hierro y acero, alimentos, gestión de alimentos y venta minorista, bienestar, negocios de TI y comunicación y desarrollo corporativo, Mitsui aprovecha sus bases de ventas globales, su red y sus capacidades de información para participar en diversos negocios desde muchos ángulos, incluida una amplia variedad de ventas de productos, la logística y el financiamiento que los sustentan, y la arquitectura y operación de proyectos internacionales.
