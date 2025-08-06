Mitsui & Co., Ltd.

Mitsui & Co. ha posicionado la sustentabilidad como un tema clave de gestión y continúa abordándola a través de diversas actividades empresariales. La empresa ofrece "farmers 360° link", lo que crea una nueva experiencia sostenible al conectar a los productores de algodón en Zambia, África con los consumidores en Japón. Este sistema utiliza la tecnología blockchain para visualizar el recorrido de las materias primas utilizadas en los productos, y también mejora el valor del producto al comunicar los pensamientos e historias de los productores a los consumidores. También permite a los consumidores apoyar directamente a los productores a través de la plataforma. La clave para lograr este éxito fue desarrollar aplicaciones móviles adecuadas tanto para los productores, que a menudo no están familiarizados con los teléfonos inteligentes debido a los entornos de comunicación deficientes, como para los consumidores, que tienen acceso a los productos, y vinculando ambas partes. La empresa seleccionó a IBM como su socio de creación conjunta para el desarrollo de una aplicación. El sistema, realizado gracias a las exhaustivas pruebas de los usuarios y la amplia experiencia de los expertos de IBM Garage, atrajo una gran atención, y ahora está siendo utilizado por varias marcas líderes de indumentaria.