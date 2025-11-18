IBM y MII crean una solución que permite a los clientes superar los desafíos de los sistemas existentes
Mitra Integrasi Informatika (MII), un asociado de IBM Build de Indonesia, se especializa en proporcionar soluciones de integración sólidas a las empresas, particularmente en los segmentos bancario y financiero. Como actor clave en el escenario de integración de transacciones y aplicación, MII quería ayudar a las empresas a enfrentar con éxito los desafíos de los sistemas existentes complejos e ineficientes.
Muchas empresas con entornos de TI de nivel empresarial en expansión requieren amplias prácticas de configuración y mantenimiento para optimizar las integraciones. Este nivel de complejidad conduce a una gran dependencia de empleados calificados y a mayores complicaciones operativas. Las ineficiencias en la accesibilidad de la información de transacciones y la conectividad entre diversas aplicaciones y servicios resultan en interrupciones en el servicio, dificultan la colaboración y ralentizan el ritmo de las iniciativas de transformación digital. Estos desafíos pueden obstaculizar significativamente la capacidad de una empresa para aprovechar los datos en tiempo real y optimizar los procesos, lo que en última instancia afecta la satisfacción del cliente y el rendimiento general del negocio.
MII reconoció la necesidad de una solución de integración para resolver estos desafíos de integración y ayudar a las empresas a adaptarse rápidamente a las cambiantes necesidades comerciales y mantener una ventaja competitiva.
en los plazos de los proyectos de integración mediante webMethods
en solicitudes de soporte de TI al usar webMethods para la integración
MII se asoció con IBM para crear una solución iPaaS dinámica con capacidades de integración de datos, aplicación y nube híbrida: KOMI. MII eligió IBM por sus sólidas ofertas de integración híbrida, su amplia experiencia en la industria y su sólida relación con los socios de construcción. Utilizaron la plataforma IBM® webMethods Hybrid Integration como base para la solución de integración especializada de MII.
La colaboración entre MII e IBM comenzó con una evaluación exhaustiva de los entornos empresariales existentes y los nuevos requisitos de infraestructura de pago en Indonesia. El equipo de expertos de IBM trabajó en estrecha colaboración con MII para diseñar una solución de integración personalizada que abordara los desafíos específicos de las operaciones bancarias y financieras complejas, incluida la conexión de los sistemas centrales de información de transacciones y varios canales orientados al cliente. La solución se desarrolló para admitir capacidades como el sistema Bank Indonesia Fast Payment (BI-FAST) que se lanzó en diciembre de 2021.
Las características listas para usar disponibles para los usuarios de KOMI a través de la tecnología WebMethods incluyen:
IBM webMethods y KOMI ofrecen varias características y beneficios para los clientes de servicios bancarios y financieros.
Integración de autoservicio: los usuarios que no son desarrolladores y no tienen conocimientos técnicos pueden crear, configurar y gestionar integraciones sin conocimientos de programación, lo que reduce significativamente la dependencia de los departamentos de TI y acelera los proyectos de integración.
Gestión centralizada de datos: al aprovechar webMethods, KOMI compila la información de las transacciones en una ubicación centralizada, minimizando las interrupciones del servicio causadas por incompatibilidades de datos y aplicaciones y mejorando la accesibilidad de los datos. Los usuarios ahora pueden tener acceso a los datos que necesitan, cuando los necesitan.
Integración basada en la nube híbrida: KOMI, basada en computación en la nube, reduce la necesidad de hardware de integración on premises, disminuyendo el gasto de capital y simplificando la complejidad operativa.
Flujos de trabajo automatizados: IBM webMethods permite a las empresas que utilizan KOMI crear flujos de trabajo que conectan aplicaciones, agilizan procesos y automatizan tareas repetitivas, lo que permite a los usuarios centrarse en trabajos de mayor valor y aumentar la productividad general.
Gestión de API: las capacidades de API de IBM webMethods permiten a KOMI ofrecer una solución más escalable, segura para gestionar las API a lo largo del ciclo de vida, eliminando la necesidad de publicar API personalizadas o combinar API de otros servicios.
El modelo de precios basado en suscripción de IBM webMethods lo convierte en una alternativa rentable y escalable a las soluciones de integración tradicionales. Al aprovechar la plataforma webMethods de IBM, KOMI crea una única fuente de información para los datos de sus usuarios, mejora la conectividad entre aplicaciones y aumenta la agilidad general del negocio. Esto permite a los clientes de MII centrarse en ofrecer mejores experiencias a sus clientes, impulsando el crecimiento y la innovación en su negocio.
Gracias a las capacidades de integración de IBM webMethods y KOMI, las empresas de servicios bancarios y financieros ahora pueden asignar recursos de manera más eficiente y enfocarse en iniciativas estratégicas.
Los usuarios de KOMI pueden esperar ver una reducción del 40 % en los plazos de los proyectos de integración y una disminución del 30 % en las solicitudes de soporte de TI relacionadas con problemas de integración, según un informe de Forrester Consulting de 2024.1 Los entornos de trabajo diarios de los usuarios de KOMI han experimentado una mejora notable con los empleados que ahora pueden acceder y compartir datos perfectamente entre aplicaciones. Esto ha fomentado una mejor colaboración y procesos optimizados, lo que en última instancia ha llevado a una organización más ágil y receptiva.
Como testimonio de los beneficios de webMethods, el director de sistemas de información (CIO) de una empresa que adoptó KOMI dice: “Con la solución IBM webMethods, no solo simplificamos nuestro ámbito de integración, sino que también desbloqueamos nuevas oportunidades de innovación. Nuestro equipo ahora puede enfocarse en impulsar el valor del negocio en lugar de lidiar con las complejidades de la integración”.
La industria bancaria y financiera en general también se ha dado cuenta del éxito de KOMI. Las empresas que aprovechan KOMI han establecido un punto de referencia para la transformación digital, demostrando el poder de la integración basada en la nube híbrida para impulsar la agilidad empresarial y la satisfacción del cliente.
MII planea explorar más a fondo las capacidades de IBM webMethods y KOMI, integrando aplicaciones y servicios adicionales para continuar impulsando los procesos de transformación digital de sus clientes. IBM seguirá siendo un colaborador clave, brindando apoyo y experiencia continuos para asegurar el éxito continuo de MII en el aprovechamiento de todo el potencial de webMethods.
PT. Mitra Integrasi Informatika (MII)es una subsidiaria de PT, que cotiza en bolsa. Metrodata Electronics, Tbk, establecida en 1996. Con sede en Indonesia, MII se especializa en proporcionar servicios de tecnología de la información y las comunicaciones (TIC) a empresas y corporaciones. Las ofertas de la empresa incluyen infraestructura, servicios gestionados de ICT, integración de sistemas e implementación de planificación de recursos empresariales (ERP) a gran escala. MII también ofrece servicios de gestión y consultoría de ICT basados en las mejores prácticas de la industria.
