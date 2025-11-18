MII se asoció con IBM para crear una solución iPaaS dinámica con capacidades de integración de datos, aplicación y nube híbrida: KOMI. MII eligió IBM por sus sólidas ofertas de integración híbrida, su amplia experiencia en la industria y su sólida relación con los socios de construcción. Utilizaron la plataforma IBM® webMethods Hybrid Integration como base para la solución de integración especializada de MII.

La colaboración entre MII e IBM comenzó con una evaluación exhaustiva de los entornos empresariales existentes y los nuevos requisitos de infraestructura de pago en Indonesia. El equipo de expertos de IBM trabajó en estrecha colaboración con MII para diseñar una solución de integración personalizada que abordara los desafíos específicos de las operaciones bancarias y financieras complejas, incluida la conexión de los sistemas centrales de información de transacciones y varios canales orientados al cliente. La solución se desarrolló para admitir capacidades como el sistema Bank Indonesia Fast Payment (BI-FAST) que se lanzó en diciembre de 2021.

Las características listas para usar disponibles para los usuarios de KOMI a través de la tecnología WebMethods incluyen:

Transferencia en línea

Facilita la transferencia de fondos mediante redes locales de transferencia en línea, con monitoreo en tiempo real de todas las transacciones

Compatibilidad con BI-FAST

Ayuda a los equipos a implementar tanto la fase 1 como la fase 2 de BI-FAST, lo que admite la conexión de API y ayuda a proporcionar transacciones rápidas y seguras

Smart Virtual Account (VA)

Facilita la gestión y el monitoreo de las transacciones de VA y la gestión de las tarjetas emitidas por el banco

Pago de host a host

Cuenta con una plataforma para el pago de facturas que está lista para la adopción de API abierta, y puede gestionar y utilizar la API de manera eficaz, segura y escalable

IBM webMethods y KOMI ofrecen varias características y beneficios para los clientes de servicios bancarios y financieros.

Integración de autoservicio: los usuarios que no son desarrolladores y no tienen conocimientos técnicos pueden crear, configurar y gestionar integraciones sin conocimientos de programación, lo que reduce significativamente la dependencia de los departamentos de TI y acelera los proyectos de integración.

Gestión centralizada de datos: al aprovechar webMethods, KOMI compila la información de las transacciones en una ubicación centralizada, minimizando las interrupciones del servicio causadas por incompatibilidades de datos y aplicaciones y mejorando la accesibilidad de los datos. Los usuarios ahora pueden tener acceso a los datos que necesitan, cuando los necesitan.

Integración basada en la nube híbrida: KOMI, basada en computación en la nube, reduce la necesidad de hardware de integración on premises, disminuyendo el gasto de capital y simplificando la complejidad operativa.

Flujos de trabajo automatizados: IBM webMethods permite a las empresas que utilizan KOMI crear flujos de trabajo que conectan aplicaciones, agilizan procesos y automatizan tareas repetitivas, lo que permite a los usuarios centrarse en trabajos de mayor valor y aumentar la productividad general.

Gestión de API: las capacidades de API de IBM webMethods permiten a KOMI ofrecer una solución más escalable, segura para gestionar las API a lo largo del ciclo de vida, eliminando la necesidad de publicar API personalizadas o combinar API de otros servicios.

El modelo de precios basado en suscripción de IBM webMethods lo convierte en una alternativa rentable y escalable a las soluciones de integración tradicionales. Al aprovechar la plataforma webMethods de IBM, KOMI crea una única fuente de información para los datos de sus usuarios, mejora la conectividad entre aplicaciones y aumenta la agilidad general del negocio. Esto permite a los clientes de MII centrarse en ofrecer mejores experiencias a sus clientes, impulsando el crecimiento y la innovación en su negocio.