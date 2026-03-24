Mitchell Services ha fortalecido su capacidad de gestión de riesgos aprovechando la solución de gestión de riesgos impulsada por IA de IBM, CaNeTA. Con datos de incidentes y cuasi accidentes del ejercicio 24/25, el proyecto produjo un análisis matemático basado en datos y una visualización que cuantificó y priorizó las acciones preventivas.

Al aplicar CaNeTA, Mitchell Services identificó vías clave de propagación de riesgos, incluidos incidentes que se propagan a través de eventos de “daño” a menudo vinculados al transporte y la logística. El análisis reveló que las interacciones con la vida silvestre y las cargas no aseguradas surgieron como eventos de puente críticos, y que los incidentes de vehículos y las fallas de comunicación pueden tener impactos desproporcionados en la seguridad posterior. Estos insights cuantificados permitieron a Mitchell Services ampliar la supervisión más allá de las operaciones de perforación de núcleos, restablecer el transporte, la logística y el mantenimiento como dominios centrales de riesgo crítico, y mejorar la verificación de controles críticos al pasar de las verificaciones basadas en la presencia a la verificación basada en la eficacia, particularmente para la logística y las actividades de transporte. También se mejoraron los protocolos para realizar comprobaciones de integridad de todo el sistema antes y después de los eventos de transporte. Con estas nuevas capacidades, Mitchell Services está mejor equipado para tomar decisiones informadas sobre el riesgo, la liberación de energía y la eficacia del control, apoyando la mejora continua en el rendimiento de seguridad y la resiliencia operativa.