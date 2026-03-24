Descubra cómo Mitchell Services utilizó CaNeTA para identificar y mitigar los riesgos críticos, mejorando su rendimiento de seguridad y resiliencia operativa
Mitchell Services es la empresa de perforación más diversa de Australia, que opera en entornos de alto riesgo en el sector de la minería y los recursos. Con más de 750 empleados y 35 proyectos, reconoció la importancia de una gestión de riesgos proactiva y confiable para cumplir con las expectativas de los clientes y lograr un lugar de trabajo libre de fatalidades. Su liderazgo buscó fortalecer la eficacia y la resiliencia de los controles críticos para evitar daños graves incluso cuando las condiciones de trabajo cambiaron o se produjeron variaciones inesperadas. Mitchell Services se enfrentó al desafío de identificar brechas en su gestión de riesgos críticos y determinar si, cuando ocurrieron incidentes, estaban fallando de manera segura o simplemente tuvieron suerte. Necesitaban evaluar su rendimiento en seguridad frente a los estándares de control crítico y priorizar eficazmente sus riesgos críticos. Para abordar esto, colaboraron con Libero AI y la Universidad de Queensland en 2025 para analizar su rendimiento de seguridad utilizando el método CaNeTA. Para mejorar los resultados, CaNeTA se complementó con IBM watsonx.ai en el frontend del proceso para preparar datos y enlazar causalmente eventos, e IBM watsonx Orchestrate en el backend del proceso para mejorar el análisis de datos y la generación de insights.
El conjunto de preguntas CCV (verificación de control crítico) se rediseñó para que el 100 % de las preguntas prueben la eficacia del control, frente a una referencia de eficacia del 65 %.
La actividad de inspección de vehículos pesados aumentó en un 4.7 % en los primeros 3 meses posteriores a la implementación, mejorando la cobertura de inspección y la oportunidad de detectar problemas antes.
Para poner en contexto el número de inspecciones que deben realizarse: en los seis meses comprendidos entre julio y diciembre de 2025, los vehículos pesados (perforadoras, camiones, etc.) de Mitchell Services recorrieron un total de 230 000 km. Los vehículos ligeros recorrieron 771 000 km.
Para abordar los desafíos en su gestión de seguridad, Mitchell Services, en colaboración con Libero AI y la Universidad de Queensland, emprendió un proyecto innovador. Al aprovechar el método Causal Network Analysis Topology (CaNeTA), su objetivo era obtener una comprensión más profunda de sus riesgos operativos y controles críticos. El enfoque CaNeTA modela los riesgos, controles y consecuencias del lugar de trabajo como una red causal dinámica, exponiendo interacciones ocultas y vías de propagación de riesgos que los registros de riesgos tradicionales a menudo pasan por alto. El proyecto implicó un análisis exhaustivo de los informes de incidentes del ejercicio 24/25 en comparación con los estándares y registros de riesgos críticos. Este análisis utilizó varios conjuntos de herramientas CaNeTA, que incluyen visualización de redes, intermediación, centralidad de vectores propios, fuerza interna y agregación métrica. Estas herramientas proporcionaron insights sobre cómo se propagan los incidentes a través de eventos de “daño”, a menudo vinculados al transporte y la logística, y destacaron eventos de puente críticos, como interacciones con la vida silvestre y cargas no seguras. El análisis también reveló que los cuasi accidentes a menudo se debieron a “fallas con suerte” en lugar de controles robustos. Al aplicar CaNeTA, Mitchell Services obtuvo una comprensión matizada de su panorama de riesgos, lo que le permitió replantear sus estrategias de gestión de riesgos. Los insights obtenidos del análisis de CaNeTA impulsaron realineaciones estratégicas, incluida la ampliación de la supervisión de riesgos más allá de las operaciones de perforación de núcleos y el restablecimiento del transporte, la logística y el mantenimiento como dominios de riesgo críticos centrales. Se introdujeron protocolos mejorados de verificación de controles críticos (CCV), en forma de inspecciones de vehículos pesados, para verificar la integridad de todos los controles críticos, los sistemas críticos y las restricciones antes y después de los eventos de transporte. La colaboración con Libero AI y la Universidad de Queensland, facilitada por el apoyo de IBM para tecnologías innovadoras como CaNeTA, ha permitido a Mitchell Services crear una mayor resiliencia en todas sus operaciones.
Mitchell Services ha fortalecido su capacidad de gestión de riesgos aprovechando la solución de gestión de riesgos impulsada por IA de IBM, CaNeTA. Con datos de incidentes y cuasi accidentes del ejercicio 24/25, el proyecto produjo un análisis matemático basado en datos y una visualización que cuantificó y priorizó las acciones preventivas.
Al aplicar CaNeTA, Mitchell Services identificó vías clave de propagación de riesgos, incluidos incidentes que se propagan a través de eventos de “daño” a menudo vinculados al transporte y la logística. El análisis reveló que las interacciones con la vida silvestre y las cargas no aseguradas surgieron como eventos de puente críticos, y que los incidentes de vehículos y las fallas de comunicación pueden tener impactos desproporcionados en la seguridad posterior. Estos insights cuantificados permitieron a Mitchell Services ampliar la supervisión más allá de las operaciones de perforación de núcleos, restablecer el transporte, la logística y el mantenimiento como dominios centrales de riesgo crítico, y mejorar la verificación de controles críticos al pasar de las verificaciones basadas en la presencia a la verificación basada en la eficacia, particularmente para la logística y las actividades de transporte. También se mejoraron los protocolos para realizar comprobaciones de integridad de todo el sistema antes y después de los eventos de transporte. Con estas nuevas capacidades, Mitchell Services está mejor equipado para tomar decisiones informadas sobre el riesgo, la liberación de energía y la eficacia del control, apoyando la mejora continua en el rendimiento de seguridad y la resiliencia operativa.
Mitchell Services es un proveedor de servicios de perforación que cotiza en la Bolsa de Valores de Australia (ASX) y es la empresa de perforación con mayor diversidad de ese país. Durante más de 50 años, la marca Mitchell ha operado en el sector de la minería y los recursos. Mitchell Services ahora cuenta con más de 80 plataformas de perforación de superficie y subterráneas, más de 750 empleados en 35 proyectos en Australia, y opera en entornos diversos y de alto riesgo, desde exploración remota hasta perforación subterránea.
Libero AI es una empresa pionera a la vanguardia de la implementación de la inteligencia artificial para mejorar el rendimiento empresarial en las industrias pesadas. Despliega IA para mejorar y aprovechar los datos para resolver desafíos empresariales en torno a la seguridad, el mantenimiento y las operaciones. Libero AI trabajó con Mitchell Services y la Universidad de Queensland para implementar CaNeTA.
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Los ejemplos presentados son solo ilustrativos. Los resultados reales variarán en función de las configuraciones y condiciones del cliente y, por lo tanto, no se pueden proporcionar resultados generalmente previstos.