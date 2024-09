Gracias a la modernización de los nuevos servidores IBM Power10 y a la arquitectura de copias de seguridad, los dos centros de datos son ahora más estables, más potentes y más flexibles en términos de asignación de recursos.

Con el uso compartido de capacidad optimizado en todos los servidores IBM Power10, las dos cooperativas maximizaron el uso de recursos y solo necesitaron utilizar 10 créditos de capacidad adicionales para manejar cargas de trabajo máximas durante tres meses.

Con PEP 2.0, las dos cooperativas también ahorran costos a través de la facturación minuto a minuto del rendimiento requerido del servidor. Esto significa que la Genossenschaft Migros Zürich y la Genossenschaft Migros Aare trabajan de forma aún más sostenible: costes más bajos, menos electricidad, menos CO 2 .