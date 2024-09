Meemoo es una organización sin fines de lucro financiada por el gobierno de la región Flamenca y enfocada en preservar su historia. Nico Verplancke, gerente general, explica: “Colaboramos con unos 160 medios de comunicación de Flandes, entre ellos emisoras públicas y regionales, así como centros de artes escénicas y otras instituciones patrimoniales, para digitalizar contenidos históricos. Esto puede incluir de todo, desde representaciones teatrales hasta imágenes de una huelga o grabación de un discurso pronunciado en la década de 1940. Es un conjunto de materiales muy diverso”.

También es un conjunto muy grande de materiales. El archivo de meemoo ya contiene alrededor de 19 PB de datos, y ese número crece aproximadamente 2 PB cada año. Meemoo pone el material a disposición de los ciudadanos de Flandes para una variedad de usos, colaborando con organizaciones culturales, patrimoniales y de medios para llevar a cabo proyectos diseñados para ayudar a preservar y celebrar la rica historia de la región. Uno de los proyectos principales de meemoo es The Archive for Education.

Verplancke explica: “The Archive for Education es uno de los canales que usamos para hacer que el material de archivo de nuestros socios de contenido cobre vida. Creemos que el material audiovisual es una excelente manera para que los docentes se conecten con los jóvenes. Es una forma mucho más natural para que los profesores de hoy en día expliquen las cosas que simplemente dibujar algo en una pizarra”.

“La plataforma ha sido realmente exitosa. Vemos un aumento en la cantidad de profesores y alumnos que utilizan The Archive for Education mientras el material audiovisual disponible continúa creciendo”, dice. Sin embargo, como suele ser el caso, el éxito de la plataforma indicaba claramente que su infraestructura interna original no sería suficiente por mucho tiempo.