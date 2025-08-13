Los equipos de servicios crediticios, operaciones y analytics de cadena de suministro, y tecnología de la información de Medtronic colaboraron con IBM® Consulting y su consultora centrada en la tecnología de Microsoft, IBM® Neudesic. En conjunto, desplegaron Document Intelligence Platform (DIP) Accelerator, una solución basada en tecnología Microsoft impulsada por IA que automatiza la ingesta y la conciliación de facturas, comprobantes de entrega y órdenes de compra. Al aprovechar el machine learning (ML) avanzado y la IA generativa, DIP Accelerator maneja formatos complejos, sellos, escaneos deficientes y diseños no estándar con facilidad.

El equipo de IBM Neudesic personalizó la plataforma para integrarla perfectamente con los flujos de trabajo clave de Medtronic. En solo cuatro semanas, Medtronic automatizó la consolidación de documentos dentro de un departamento y sentó las bases para una transformación más amplia.

“Al centrarnos en resultados comerciales tangibles, nuestra asociación con IBM proporcionó resultados transformadores: reducir las cuentas abiertas por cobrar para mejorar el flujo de caja libre, elevar la productividad del equipo para desbloquear la capacidad de trabajo de mayor valor y mejorar la precisión”, dijo Eric Wellmann, director sénior de servicios crediticios, operaciones globales y cadena de suministro en Medtronic.