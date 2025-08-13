Mejorar la productividad y la precisión con la automatización inteligente
En Medtronic, líder mundial en tecnología médica, los equipos se enfrentaban al lento proceso de consolidar manualmente facturas, comprobantes de entrega y órdenes de compra. Este flujo de trabajo intensivo en mano de obra afectó la eficiencia operativa y desvió el talento del trabajo estratégico.
De hasta 20 minutos por factura a 8 segundos: reducción drástica del tiempo de procesamiento de facturas
Precisión superior al 99 %: minimización de errores costosos
Los equipos de servicios crediticios, operaciones y analytics de cadena de suministro, y tecnología de la información de Medtronic colaboraron con IBM® Consulting y su consultora centrada en la tecnología de Microsoft, IBM® Neudesic. En conjunto, desplegaron Document Intelligence Platform (DIP) Accelerator, una solución basada en tecnología Microsoft impulsada por IA que automatiza la ingesta y la conciliación de facturas, comprobantes de entrega y órdenes de compra. Al aprovechar el machine learning (ML) avanzado y la IA generativa, DIP Accelerator maneja formatos complejos, sellos, escaneos deficientes y diseños no estándar con facilidad.
El equipo de IBM Neudesic personalizó la plataforma para integrarla perfectamente con los flujos de trabajo clave de Medtronic. En solo cuatro semanas, Medtronic automatizó la consolidación de documentos dentro de un departamento y sentó las bases para una transformación más amplia.
“Al centrarnos en resultados comerciales tangibles, nuestra asociación con IBM proporcionó resultados transformadores: reducir las cuentas abiertas por cobrar para mejorar el flujo de caja libre, elevar la productividad del equipo para desbloquear la capacidad de trabajo de mayor valor y mejorar la precisión”, dijo Eric Wellmann, director sénior de servicios crediticios, operaciones globales y cadena de suministro en Medtronic.
El DIP Accelerator entregó resultados inmediatos. El tiempo de coincidencia de documentos se redujo significativamente, con una precisión superior al 99 %. Como resultado, Medtronic liberó al personal para que se concentrara en actividades de alto valor.
La solución ofreció los siguientes beneficios clave:
Este proyecto de IBM y Neudesic muestra lo que es posible cuando se unen el liderazgo visionario, la asociación de confianza y la automatización inteligente.
“Estamos aprovechando la IA para crear valor tangible. Cuando la tecnología potente se une al insight, mejora los procesos y desbloquea el potencial de las personas. No estamos esperando el futuro del trabajo; estamos dándole forma activamente”, concluyó Luciano Miranda, vicepresidente de operaciones globales de analytics avanzados y cadena de suministro en Medtronic.
Medtronic plc , una empresa global de tecnología de atención médica, desarrolla y fabrica una amplia gama de dispositivos médicos. Fundada en 1949 y con sede en Dublín, Irlanda, la sede operativa de Medtronic se encuentra en Minneapolis, Minnesota. La empresa es reconocida como una de las mayores empresas de dispositivos médicos del mundo y ofrece soluciones en más de 150 países. Su cartera incluye los segmentos cardiovascular, médico quirúrgico, neurociencia y diabetes. La misión de la empresa, inspirada en sus fundadores, es “aliviar el dolor, restaurar el estado y prolongar la vida”. Medtronic está comprometida con la innovación, con una inversión regular en investigación y desarrollo para introducir dispositivos médicos y terapias de vanguardia en una amplia gama de condiciones.
