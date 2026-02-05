La transformación de las operaciones en la nube y la implementación de IBM Turbonomic ayudaron a Maximus a lograr ganancias de eficiencia medibles y ahorros de costos. La empresa eliminó el sobreaprovisionamiento, optimizó la asignación de recursos y mejoró el rendimiento de las aplicaciones, mejorando la prestación de servicios para sus clientes gubernamentales. Con las nuevas capacidades implementadas, los ingenieros ahora se centran en tareas de mayor valor, mientras que Turbonomic garantiza que las cargas de trabajo reciban los recursos que necesitan. Chris Ray continúa: “Esta optimización tiene el potencial de generar importantes ahorros continuos. Si se puede reducir el costo del cómputo y el almacenamiento en solo unos centavos por hora, en miles de recursos que se ejecutan las 24 horas del día, los 365 días del año, el ahorro acumulado es muy significativo”. Marie Russell, vicepresidenta de aceleración de socios estratégicos globales, dijo: “IBM ha demostrado ser un asesor y socio confiable. Turbonomic es el habilitador que nuestra organización necesitaba: automatizar el dimensionamiento adecuado a escala, mejorar las operaciones y fortalecer el rendimiento para que nuestros ingenieros puedan centrarse en los resultados de la misión para los ciudadanos a los que servimos”.

Más allá del impacto financiero, Maximus ha fortalecido su capacidad para ofrecer un acceso fluido y equitativo a servicios críticos a través de todas las entidades de gobierno. De cara al futuro, Maximus planea expandir la adopción de Turbonomic a nivel mundial e implementar su versión autorizada por FedRAMP, disponible en FedRAMP Marketplace, para apoyar a los clientes federales. Chris Ray afirma: “Turbonomic no es solo una herramienta: es un catalizador para el cambio cultural y operativo. Permite a nuestros ingenieros evaluar y corregir más rápidamente las cargas de trabajo de tamaño inadecuado, reduciendo posibles problemas de producción, reduciendo costos y, en algunos casos, ambas cosas al mismo tiempo”.