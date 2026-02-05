IBM Turbonomic ayuda a Maximus a reducir el desperdicio de recursos, disminuir los costos y ofrecer mejores servicios a las comunidades
Maximus, con sede en Tysons, Virginia, es un socio de confianza en tecnología gubernamental que ayuda a las agencias gubernamentales federales, estatales y locales a prestar servicios esenciales a millones de personas. Pero después de migrar a la nube utilizando un enfoque de lift-and-shift, la empresa se enfrentó a una pregunta crítica: ¿cómo garantizar la eficiencia cuando miles de servidores están sobredimensionados e infrautilizados? Con cargas de trabajo distribuidas en más de 4000 servidores basados en la nube en cientos de cuentas en la nube, había mucho en juego, ya que cada ineficiencia podría llevar a un desperdicio de dinero. Aunque sus herramientas nativas de la nube ofrecían insights, los falsos positivos identificados ralentizaron el progreso. Maximus necesitaba una forma más inteligente y automatizada de dimensionar correctamente los recursos, reducir los costos y mejorar la eficiencia operativa sin comprometer la prestación de servicios.
Para superar sus desafíos de optimización de la nube, Maximus se asoció con IBM para implementar IBM® Turbonomic, una plataforma de automatización de TI impulsada por IA que se convirtió en un habilitador clave de la eficiencia operativa. La capacidad de Turbonomic para integrar múltiples fuentes de datos y ofrecer insights aplicables en la práctica permitió a Maximus dimensionar correctamente la infraestructura, eliminar el desperdicio de recursos y mejorar el rendimiento. Sus capacidades permitieron a los ingenieros centrarse en tareas de mayor valor, mientras que las características de agrupación personalizada y políticas garantizaron que las decisiones se ajustaran a los niveles de aplicación. IBM trabajó en estrecha colaboración con Maximus para adaptar la solución, transformando los procesos manuales y reactivos en una optimización automatizada y proactiva. Como señaló Chris Ray, vicepresidente de tecnología en la nube de Maximus: “Turbonomic nos dio la visibilidad que necesitábamos para optimizar el gasto y mejorar el rendimiento a escala. Con más de 1000 tipos de instancias de computación entre los principales proveedores de la nube, utilizar tecnología para evaluar la opción correcta es la única manera de mantenerse al día”.
La transformación de las operaciones en la nube y la implementación de IBM Turbonomic ayudaron a Maximus a lograr ganancias de eficiencia medibles y ahorros de costos. La empresa eliminó el sobreaprovisionamiento, optimizó la asignación de recursos y mejoró el rendimiento de las aplicaciones, mejorando la prestación de servicios para sus clientes gubernamentales. Con las nuevas capacidades implementadas, los ingenieros ahora se centran en tareas de mayor valor, mientras que Turbonomic garantiza que las cargas de trabajo reciban los recursos que necesitan. Chris Ray continúa: “Esta optimización tiene el potencial de generar importantes ahorros continuos. Si se puede reducir el costo del cómputo y el almacenamiento en solo unos centavos por hora, en miles de recursos que se ejecutan las 24 horas del día, los 365 días del año, el ahorro acumulado es muy significativo”. Marie Russell, vicepresidenta de aceleración de socios estratégicos globales, dijo: “IBM ha demostrado ser un asesor y socio confiable. Turbonomic es el habilitador que nuestra organización necesitaba: automatizar el dimensionamiento adecuado a escala, mejorar las operaciones y fortalecer el rendimiento para que nuestros ingenieros puedan centrarse en los resultados de la misión para los ciudadanos a los que servimos”.
Más allá del impacto financiero, Maximus ha fortalecido su capacidad para ofrecer un acceso fluido y equitativo a servicios críticos a través de todas las entidades de gobierno. De cara al futuro, Maximus planea expandir la adopción de Turbonomic a nivel mundial e implementar su versión autorizada por FedRAMP, disponible en FedRAMP Marketplace, para apoyar a los clientes federales. Chris Ray afirma: “Turbonomic no es solo una herramienta: es un catalizador para el cambio cultural y operativo. Permite a nuestros ingenieros evaluar y corregir más rápidamente las cargas de trabajo de tamaño inadecuado, reduciendo posibles problemas de producción, reduciendo costos y, en algunos casos, ambas cosas al mismo tiempo”.
Maximus, fundada en 1975 y con sede en Tysons, Virginia, ofrece servicios y soluciones habilitadas por tecnología que ayudan a las agencias de gobierno a ofrecer programas críticos a los ciudadanos. Maximus, que presta servicios a clientes federales, estatales y locales, se centra en mejorar la prestación de servicios públicos a través de la innovación y la eficiencia operativa.
IBM Turbonomic es una plataforma impulsada por IA que analiza continuamente la demanda de aplicaciones y genera recomendaciones procesables y automatizables para cambios en los recursos informáticos, de almacenamiento y de red para garantizar el rendimiento y optimizar los costos. Al integrar múltiples fuentes de datos y acciones recomendadas, Turbonomic permite a las organizaciones automatizar las decisiones sobre recursos, eliminar el desperdicio, garantizar el rendimiento y mejorar la eficiencia operativa en entornos híbridos y multinube.
© Copyright IBM Corporation. Enero de 2025.
IBM, el logotipo de IBM y Turbonomic son marcas comerciales de IBM Corp., registradas en muchas jurisdicciones de todo el mundo.
Los ejemplos presentados son solo ilustrativos. Los resultados reales variarán en función de las configuraciones y condiciones del cliente y, por lo tanto, se pueden proporcionar resultados generalmente previstos.