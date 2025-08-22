Para superar la supervisión fragmentada y permitir su crecimiento y operaciones optimizadas al mismo tiempo, Matrix Renewables se asoció con IBM para implementar una plataforma centralizada e inteligente impulsada por el software IBM® Maximo Renewables. Esta solución unifica los datos de los principales proveedores de SCADA incluyendo GPM, AlsoEnergy e Inaccess, así como de siete fabricantes de equipos originales de rastreadores (OEM), lo que dio como resultado una visibilidad casi en tiempo real de toda la cartera. Eso también aporta flexibilidad en la selección de SCADA para cada proyecto, dependiendo de los requisitos de TSO y las preferencias de los proveedores de EPC, sin perder la integridad de los datos en un sistema de monitoreo de nivel superior.

En lugar de integrar los sistemas de SCADA directamente, el equipo trabajó mediante API de proveedores de SCADA, pero esto presentó nuevos desafíos, como límites de frecuencia de consulta, restricciones de llamadas simultáneas y escenarios de tiempo de espera. A pesar de estas limitaciones, la integración se optimizó cuidadosamente para facilitar una amplia disponibilidad y calidad de los datos. La flexibilidad de la solución de IBM también permitió una integración perfecta con sistemas locales, como NControl en Chile, lo que garantiza una cobertura operativa completa.

En el centro de esta transformación se encuentra la capacidad de analytics avanzados de IBM, que combina modelos de IA y machine learning para detectar el bajo rendimiento, revelar ineficiencias ocultas y respaldar decisiones basadas en datos que afectan directamente el retorno de la inversión (ROI). Al identificar y recuperar las pérdidas de energía, Matrix Renewables obtiene una ventaja estratégica en la optimización del rendimiento de los activos.

El enfoque centrado en el cliente de IBM fue vital para el éxito de Matrix Renewables. Un administrador de éxito del cliente (CSM) dedicado y acceso al equipo de soporte global de IBM y al sólido conjunto de herramientas de ese equipo proporcionaron orientación proactiva, resolución temprana de errores de SCADA y un proceso de implementación sin problemas. Matrix Renewables pudo pasar de los procedimientos de monitoreo de sitios individuales a un método centralizado proactivo y basado en datos para la optimización del rendimiento de los activos. Esto dotó a Matrix de un control centralizado y optimizado, mejoró los informes internos y la transparencia y, lo que es más importante, creó una plataforma escalable de supervisión del rendimiento centralizada que podría permitir un crecimiento escalable.