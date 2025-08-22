Matrix Renewables optimiza las operaciones de energía sostenible

Una plataforma global de energía renovable se asocia con IBM para optimizar la eficiencia de sus operaciones, mejorar la transparencia de los datos y sentar las bases para la aceleración del crecimiento y la innovación en el futuro mediante soluciones escalables.

La vista panorámica revela la estación solar en pleno funcionamiento, que convierte la luz solar en energía limpia y sostenible.
Obstáculos del proceso hacia la sustentabilidad

Matrix Renewables, una empresa líder en energía renovable, se forjó una sólida reputación gracias a su distinguido compromiso con el desarrollo de soluciones energéticas sostenibles a nivel internacional. Con una cartera diversa e internacional de activos solares, la empresa tiene como objetivo maximizar la generación de energía limpia y crecer rápidamente mientras optimiza su eficiencia operativa.

Antes de asociarse con IBM, Matrix Renewables se enfrentaba a dificultades operativas a la hora de incorporar y monitorear sus activos adquiridos o construidos rápidamente debido a la supervisión descentralizada mediante múltiples sistemas de control y adquisición de datos (SCADA). Estos procesos fragmentados daban lugar a procesos lentos, retrasos en la resolución de problemas, problemas ocultos de configuración de SCADA y una supervisión ineficaz a escala. Como resultado, no se optimizaron los costos operativos marginales y se limitó la capacidad de la empresa para escalar y cumplir sus objetivos de crecimiento a largo plazo.
75 % reducción en el tiempo de presentación de informes 10 % reducción del tiempo de inactividad  Aumento notable en la eficiencia de la producción
IBM® Maximo Renewables ha capacitado a nuestros administradores de activos con toma de decisiones basada en datos y una mejor visibilidad a través de toda nuestra organización.
Víctor Martínez Director de gestión de activos, LATAM y Europa Matrix Renewables
Reinventar la eficiencia con IBM Maximo Renewables

Para superar la supervisión fragmentada y permitir su crecimiento y operaciones optimizadas al mismo tiempo, Matrix Renewables se asoció con IBM para implementar una plataforma centralizada e inteligente impulsada por el software IBM® Maximo Renewables. Esta solución unifica los datos de los principales proveedores de SCADA incluyendo GPM, AlsoEnergy e Inaccess, así como de siete fabricantes de equipos originales de rastreadores (OEM), lo que dio como resultado una visibilidad casi en tiempo real de toda la cartera. Eso también aporta flexibilidad en la selección de SCADA para cada proyecto, dependiendo de los requisitos de TSO y las preferencias de los proveedores de EPC, sin perder la integridad de los datos en un sistema de monitoreo de nivel superior.

En lugar de integrar los sistemas de SCADA directamente, el equipo trabajó mediante API de proveedores de SCADA, pero esto presentó nuevos desafíos, como límites de frecuencia de consulta, restricciones de llamadas simultáneas y escenarios de tiempo de espera. A pesar de estas limitaciones, la integración se optimizó cuidadosamente para facilitar una amplia disponibilidad y calidad de los datos. La flexibilidad de la solución de IBM también permitió una integración perfecta con sistemas locales, como NControl en Chile, lo que garantiza una cobertura operativa completa.

En el centro de esta transformación se encuentra la capacidad de analytics avanzados de IBM, que combina modelos de IA y machine learning para detectar el bajo rendimiento, revelar ineficiencias ocultas y respaldar decisiones basadas en datos que afectan directamente el retorno de la inversión (ROI). Al identificar y recuperar las pérdidas de energía, Matrix Renewables obtiene una ventaja estratégica en la optimización del rendimiento de los activos.

El enfoque centrado en el cliente de IBM fue vital para el éxito de Matrix Renewables. Un administrador de éxito del cliente (CSM) dedicado y acceso al equipo de soporte global de IBM y al sólido conjunto de herramientas de ese equipo proporcionaron orientación proactiva, resolución temprana de errores de SCADA y un proceso de implementación sin problemas. Matrix Renewables pudo pasar de los procedimientos de monitoreo de sitios individuales a un método centralizado proactivo y basado en datos para la optimización del rendimiento de los activos. Esto dotó a Matrix de un control centralizado y optimizado, mejoró los informes internos y la transparencia y, lo que es más importante, creó una plataforma escalable de supervisión del rendimiento centralizada que podría permitir un crecimiento escalable.
Al integrarnos con nuestras herramientas de BI, podemos rastrear perfectamente las métricas comerciales clave, como el presupuesto, los recursos y los ingresos, a través del almacén de datos de Maximo Renewables.
Javier Tirado Director global de operaciones, director sénior Matrix Renewables
Un testimonio de innovación y eficiencia

La integración de IBM Maximo Renewables ha realizado mejoras significativas, que incluye una reducción del 75 % en el tiempo de elaboración de informes, una reducción del 10 % en el tiempo de inactividad y un aumento reconocido en la eficiencia de la producción anual. Estos avances fueron impulsados por la automatización de la generación de informes mediante una herramienta interna de business intelligence (BI) conectada al almacén de datos impulsado por IBM Maximo Renewables, lo que mejora la transparencia en los KPI operativos y financieros clave.

“IBM Maximo Renewables ha empoderado a nuestros administradores de activos con toma de decisiones basada en datos, ya que aporta una mayor visibilidad en toda nuestra organización, y nos ayuda a escalar y optimizar nuestras operaciones más rápido”, afirma Víctor Martínez, director de gestión de activos de LATAM y Europa en Matrix Renewables.

La transición del monitoreo de activos descentralizado y manual a una plataforma unificada agilizó los procesos para que Matrix Renewables pudiera generar informes y paneles en múltiples niveles en tiempo real. Las notificaciones de alerta y el acceso controlado a las herramientas también mejoraron la colaboración con Operaciones y mantenimiento (O&M) y los contratistas. Además, la representación digital de los activos ahora se valida durante la incorporación operativa, lo que garantiza la precisión de SCADA desde el principio y minimiza los problemas de rendimiento futuros.

Para facilitar la escalabilidad y la resiliencia de sus operaciones futuras, Matrix Renewables planea continuar aprovechando esta tecnología a medida que expande su cartera de energía renovable internacionalmente. La asociación con IBM sigue siendo una piedra angular en su transformación digital, ya que impulsa la innovación y avanza en la sustentabilidad en el sector de las energías renovables.
Creemos que el producto ofrece analytics sólidos listos para usar, y ahora nos estamos centrando en el estado de DC y en el rendimiento del rastreador a través de esas capacidades.
Víctor Martínez Director de gestión de activos, LATAM y Europa Matrix Renewables
Acerca de Matrix Renewables

Matrix Renewables  es una plataforma de energía renovable creada y respaldada por el administrador global de activos alternativos TPG y su plataforma de inversión de impacto de 28 000 millones de dólares. La cartera actual de Matrix Renewables se compone de 15.5 GW de proyectos solares, de almacenamiento e hidrógeno verde en Europa, Estados Unidos y Latinoamérica Para obtener más información, visite www.matrixrenewables.com.

 Componente de la solución IBM Maximo Renewables
