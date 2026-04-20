El Ayuntamiento de Madrid opera uno de los ecosistemas de servicios urbanos más grandes y complejos de Europa, gestionando millones de activos, cientos de miles de inspecciones y más de un millón de solicitudes de ciudadanos cada año en una vasta cartera geográficamente dispersa de infraestructura urbana crítica, desde alumbrado público y áreas verdes hasta espacios públicos, recolección de residuos, monitoreo ambiental e infraestructura relacionada con la movilidad. Con el tiempo, los sistemas que respaldan estos servicios evolucionaron en silos, con inventarios, mantenimiento, inspecciones, facturación y notificaciones a los ciudadanos distribuidos en aplicaciones desconectadas. Esta fragmentación limitaba la visibilidad, ralentizaba los tiempos de respuesta y dificultaba la medición coherente del rendimiento entre los distintos proveedores y departamentos.

A medida que crecían las demandas operativas y los eventos disruptivos exponían las brechas de resiliencia, la ciudad aún tenía que coordinar a más de 25 proveedores de servicios bajo diversos modelos de servicio y SLA más estrictos, todo con limitaciones de presupuesto y recursos. El cambio de Madrid de pagar por las actividades a pagar por los resultados requería además indicadores de calidad congruentes y una supervisión unificada que las herramientas heredadas no podían gestionar. Como dijo Juan Corro, director general de TI del Ayuntamiento de Madrid: Madrid “tenía que ofrecer más valor con menos”. Los líderes de la ciudad se dieron cuenta de que los arreglos incrementales ya no eran suficientes: necesitaban una única estructura operativa capaz de unificar datos, hacer cumplir la calidad a escala y garantizar que cada euro gastado aportara un valor tangible y transparente para los ciudadanos.