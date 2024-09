Fundada en 2019 en Melbourne, Victoria , Australia, Lygon es un consorcio formado para digitalizar el proceso de garantía bancaria a través de su plataforma blockchain Lygon. Entre sus miembros figuran Australia and New Zealand Banking Group Ltd. (ANZ), Westpac Banking Corp. (ANZ), Westpac Banking Corp., Commonwealth Bank of Australia, Scentre Group Limited e IBM Australia.