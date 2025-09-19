LPS mejora la visibilidad y el rendimiento en todas las operaciones de TI con IBM® Instana
LPS, miembro del Grupo Lenovo, ofrece servicios de TI en los sectores de finanzas, telecomunicaciones, venta minorista y público en la región de Asia Pacífico. A medida que las empresas adoptaron la transformación digital, los volúmenes de datos aumentaron, el tráfico de trabajo remoto se estabilizó en niveles altos y los requisitos de seguridad y cumplimiento se volvieron cada vez más estrictos. Para mantener el ritmo de estas crecientes demandas, LPS se dio cuenta de que necesitaba actualizar su infraestructura existente. Su suite de monitoreo brindaba instantáneas de puntos en el tiempo de servidores locales, aplicaciones en contenedores y plataformas en la nube, pero carecía de una visión unificada para orquestar una gestión proactiva de incidentes bajo rigurosos compromisos de nivel de servicio las 24 horas, los 7 días de la semana.
Al mismo tiempo, los pilotos de venta minorista de analytics impulsados por IA, proceso de big data y realidad virtual inmersiva (VR) y realidad aumentada (AR) impulsaron un fuerte aumento de la demanda de procesamiento y almacenamiento. Sin insights centralizados, los equipos de LPS verificaban las métricas de rendimiento en silos, lo que retrasaba los ciclos de respuesta, utilizaba los recursos por debajo de lo óptimo y provocaba ineficiencias en la planificación. Para respaldar las ambiciones de crecimiento de sus clientes, LPS necesitaba una arquitectura escalable, segura y de alto rendimiento que pudiera ofrecer una visibilidad completa, automatizar las operaciones rutinarias y alinear la planificación de la capacidad con las cambiantes necesidades empresariales.
Para satisfacer las demandas cambiantes de sus clientes empresariales que operan en sectores dinámicos e intensivos en datos, LPS se asoció con IBM para modernizar su base de TI. El objetivo era crear una infraestructura segura, inteligente y escalable que pudiera soportar volúmenes de datos crecientes, cargas de trabajo impulsadas por IA y crecientes expectativas de los clientes. Juntos, lograron una transformación anclada en cuatro pilares estratégicos:
Con la observabilidad unificada y la automatización inteligente implementadas, LPS ha mejorado significativamente su eficiencia y agilidad de TI. Los equipos ahora pueden resolver los problemas de rendimiento más rápido, reducir el tiempo medio de resolución (MTTR) y minimizar el tiempo de inactividad no planificado, lo que lleva a un mejor rendimiento del nivel de servicio para sus clientes empresariales.
Al combinar la monitorización en tiempo real de IBM Instana con la potencia de procesamiento y la eficiencia energética de IBM LinuxONE, LPS también ha reducido la complejidad de la infraestructura y ha optimizado el uso de recursos en los entornos híbridos. Este proceso ayuda a los clientes a evitar el sobreaprovisionamiento y a controlar los costes sin comprometer la velocidad, la seguridad o la escalabilidad.
Como resultado, LPS está mejor equipado para apoyar la innovación digital en todas las industrias, desde proporcionar plataformas de banca móvil seguras hasta desplegar tecnologías de venta minorista inmersivas y soluciones de ciudades inteligentes. Con la flexibilidad para escalar y la inteligencia para adaptarse, LPS está ayudando a sus clientes a construir empresas resilientes y preparadas para el futuro.
Lenovo PCCW Solutions (LPS) (enlace externo a ibm.com) es un proveedor líder de soluciones de TI y tecnología en la región de Asia Pacífico. LPS se asocia con gobiernos y empresas para lograr la excelencia en la transformación digital, impulsando el crecimiento del negocio a través de sus soluciones líderes en el mercado y las mejores prácticas de la industria. Como miembro orgulloso de Lenovo Group, LPS ha desbloqueado nuevas sinergias con el alcance global y las capacidades tecnológicas de Lenovo, centrándose en la IA, la práctica de datos, la nube y la ciberseguridad. Con su equipo de más de 4000 expertos en dominios y una sólida red de socios del ecosistema, LPS se compromete a proporcionar soluciones de vanguardia impulsadas por IA y mejores prácticas de datos para ayudar a las organizaciones a sobresalir en su recorrido digital.
