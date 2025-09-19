LPS, miembro del Grupo Lenovo, ofrece servicios de TI en los sectores de finanzas, telecomunicaciones, venta minorista y público en la región de Asia Pacífico. A medida que las empresas adoptaron la transformación digital, los volúmenes de datos aumentaron, el tráfico de trabajo remoto se estabilizó en niveles altos y los requisitos de seguridad y cumplimiento se volvieron cada vez más estrictos. Para mantener el ritmo de estas crecientes demandas, LPS se dio cuenta de que necesitaba actualizar su infraestructura existente. Su suite de monitoreo brindaba instantáneas de puntos en el tiempo de servidores locales, aplicaciones en contenedores y plataformas en la nube, pero carecía de una visión unificada para orquestar una gestión proactiva de incidentes bajo rigurosos compromisos de nivel de servicio las 24 horas, los 7 días de la semana.

Al mismo tiempo, los pilotos de venta minorista de analytics impulsados por IA, proceso de big data y realidad virtual inmersiva (VR) y realidad aumentada (AR) impulsaron un fuerte aumento de la demanda de procesamiento y almacenamiento. Sin insights centralizados, los equipos de LPS verificaban las métricas de rendimiento en silos, lo que retrasaba los ciclos de respuesta, utilizaba los recursos por debajo de lo óptimo y provocaba ineficiencias en la planificación. Para respaldar las ambiciones de crecimiento de sus clientes, LPS necesitaba una arquitectura escalable, segura y de alto rendimiento que pudiera ofrecer una visibilidad completa, automatizar las operaciones rutinarias y alinear la planificación de la capacidad con las cambiantes necesidades empresariales.