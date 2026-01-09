El Ajuntament de L'Hospitalet colabora con Logicalis España e IBM para actualizar su infraestructura de almacenamiento
El Ajuntament de L'Hospitalet es el ayuntamiento del municipio de L'Hospitalet de Llobregat en Cataluña, España. El municipio ofrece a sus cerca de 300,000 residentes instalaciones que incluyen educación y atención sanitaria, así como oportunidades para participar en servicios sociales y eventos culturales. Estas ofertas están impulsadas tecnológicamente por una infraestructura digital interna para los empleados del ayuntamiento y un portal externo que ofrece acceso seguro a los servicios las 24 horas del día, los 7 días de la semana a los residentes.
A medida que la solución de almacenamiento existente utilizada por Ajuntament de L'Hospitalet se acercaba al final de su ciclo de vida, el ayuntamiento experimentó problemas de rendimiento y le resultó cada vez más difícil mantener la coherencia en la disponibilidad de los datos. Para evitar interrupciones en los servicios de misión crítica y apoyar futuras innovaciones, el ayuntamiento buscó modernizar su infraestructura de almacenamiento, asegurando que la transición se realizara con la mínima interrupción y tiempo de inactividad para los residentes.
Para el Ajuntament de L'Hospitalet, las matrices IBM FlashSystem 5200 fueron una elección natural dado que el ayuntamiento había estado utilizando con éxito la tecnología de IBM durante muchos años. Gracias a los módulos IBM FlashCore, las matrices ayudaron al equipo de TI a mejorar el rendimiento y, al mismo tiempo, a reducir los costos.
"IBM FlashSystem 5200 nos ofreció baja latencia y confiabilidad, así como una fácil integración con nuestra infraestructura existente", confirma Marti Duedra, director de tecnología de Ajuntament de L'Hospitalet.
Al trabajar con Logicalis España, un asociado de negocios Platinum de IBM, el equipo de TI integró la solución en entornos de mainframe y sistemas abiertos. También actualizaron su entorno de red desplegando el conmutador IBM Storage Networking SAN64B-7.
"La experiencia técnica de Logicalis Spain ha sido insuperable", dice Duedra. "Su implementación de la tecnología IBM HyperSwap nos ayudó a cambiar fácilmente nuestro entorno VMware a una configuración de clústeres ampliados".
La solución de almacenamiento de IBM ayudó a Ajuntament de L'Hospitalet a minimizar los tiempos de inactividad no planeados mientras mejora el rendimiento de más de 150 máquinas virtuales (VM), que ejecutan servidores de aplicaciones, bases de datos y controladores de dominio. La solución mejora la experiencia del usuario al ofrecer respuestas a nivel de microsegundos, incluso bajo cargas pesadas. La compresión de datos mediada por hardware y la compacidad de la matriz de 1 unidad de rack (1U) también ayudaron al ayuntamiento a reducir la huella del centro de datos y a disminuir los costos operativos.
La nueva arquitectura activo-activo permite la conmutación por error automática, proporcionando un objetivo de punto de recuperación (RPO) y un objetivo de tiempo de recuperación (RTO) de cero segundos.
Con cifrado certificado FIPS 140-2 incorporado, copias de seguridad inmutables y detección avanzada de anomalías, IBM FlashSystem 5200 ayuda a aumentar la seguridad de los datos. El Ajuntament de L'Hospitalet ahora está preparado para brindar servicios ininterrumpidos a miles de residentes y escalar sus ofertas digitales.
Un integrador tecnológico líder con más de 30 años de experiencia, Logicalis España impulsa la transformación digital de las organizaciones mediante soluciones tecnológicas personalizadas, flexibles y escalables. Como asociado de negocios Platinum de IBM, Logicalis España ofrece servicios en áreas clave que incluyen análisis de datos, ciberseguridad y cumplimiento, nube e inteligencia artificial.
