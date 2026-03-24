LEXXARI by CCG Software Solutions utiliza la tecnología de IBM para simplificar la interpretación de políticas
Los seguros son complicados. Cuando ocurre un desastre, la toma de decisiones rápida y precisa es crítica, y la complejidad tiene consecuencias. Entender el complejo lenguaje de las pólizas puede suponer un gran desafío tanto para los asegurados como para los profesionales del sector de los seguros. La incertidumbre pone a todos en riesgo. Los ajustadores de seguros no pueden tomar decisiones de reclamación seguras y coherentes, los agentes pierden horas releyendo pólizas largas solo para responder preguntas básicas y los clientes se frustran cada vez más con sus proveedores.
Claims Connection Group (CCG), un proveedor del Programa de reparación gestionada e IBM Business Partner, buscó devolver la claridad al proceso de reclamaciones.
CCG colaboró con IBM para desarrollar LEXXARI™, una plataforma inteligente de interpretación de pólizas que lee, resume e interpreta documentos de pólizas complejos.
LEXXARI se desarrolló conjuntamente en solo 14 semanas. Al combinar sus áreas únicas de experiencia, IBM y CCG pudieron diseñar flujos de trabajo que reflejan la forma en que las aseguradoras, los agentes y los asegurados interactúan con los datos de las pólizas.
IBM® watsonx se entrenó en pólizas de seguros del mundo real y los agentes de IA de IBM watsonx Orchestrate se integraron en la plataforma para proporcionar a los usuarios una guía paso a paso aplicable en la práctica.
El resultado fue una plataforma fluida impulsada por IA que convierte horas de revisión manual en insights inmediatos.
LEXXARI acelera las revisiones de pólizas en un 70 %, reduciendo el tiempo de revisión manual de horas a solo minutos. Los asegurados y los profesionales de seguros ahora reciben información coherente y precisa, lo que mejora la comunicación y la confianza durante el proceso de reclamaciones. Una mejor comprensión de la cobertura dio lugar a una reducción del 40 % en las reclamaciones por falta de pago y a un 60 % menos de llamadas posteriores a un incidente.
En el futuro, CCG planea expandir LEXXARI a industrias adicionales, incluidas la automotriz, jurídica, gubernamental y educativa, aportando claridad dondequiera que la documentación compleja afecte la toma de decisiones críticas.
CCG es un proveedor de Programas de reparación gestionada dedicado a simplificar y optimizar el proceso de reclamaciones para asegurados, proveedores, agentes, corredores y aseguradoras. CCG Software Solutions, una división de CCG, moderniza el ecosistema de seguros de propiedad con su producto estrella, LEXXARI.
© Copyright IBM Corporation, febrero de 2026.
IBM, el logotipo de IBM y IBM watsonx Orchestrate son marcas comerciales de IBM Corp., registradas en muchas jurisdicciones de todo el mundo.
Los ejemplos presentados son solo ilustrativos. Los resultados reales variarán en función de las configuraciones y condiciones del cliente y, por lo tanto, se pueden proporcionar resultados generalmente previstos.