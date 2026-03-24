CCG colaboró con IBM para desarrollar LEXXARI™, una plataforma inteligente de interpretación de pólizas que lee, resume e interpreta documentos de pólizas complejos.

LEXXARI se desarrolló conjuntamente en solo 14 semanas. Al combinar sus áreas únicas de experiencia, IBM y CCG pudieron diseñar flujos de trabajo que reflejan la forma en que las aseguradoras, los agentes y los asegurados interactúan con los datos de las pólizas.

IBM® watsonx se entrenó en pólizas de seguros del mundo real y los agentes de IA de IBM watsonx Orchestrate se integraron en la plataforma para proporcionar a los usuarios una guía paso a paso aplicable en la práctica.

El resultado fue una plataforma fluida impulsada por IA que convierte horas de revisión manual en insights inmediatos.