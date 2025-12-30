Les Mills e IBM impulsan la eficiencia y la automatización a través de la transformación de ERP
Les Mills es una empresa global de fitness que ofrece entrenamientos grupales respaldados por la ciencia, soluciones digitales inmersivas de fitness y programas con resultados comprobados.
Para respaldar su rápida expansión global, la empresa buscó modernizar y consolidar los sistemas fragmentados. Los equipos financieros confiaron en Microsoft Dynamics AX 2009 que se ejecutaba en una infraestructura local obsoleta con flujos de trabajo manuales basados en papel. El procesamiento manual de pagos entre múltiples proveedores generaba informes incoherentes, lo que provocaba retrasos, detalles perdidos y problemas de conciliación. Además, la facturación de las suscripciones y el reconocimiento de ingresos se gestionaban fuera del sistema, lo que aumentaba el riesgo de errores y auditorías desfavorables.
Todas estas ineficiencias y la insatisfacción aumentaron a medida que la base de usuarios de la compañía crecía después de las adquisiciones de franquicias. Les Mills vio la necesidad urgente de un sistema escalable de planificación de recursos empresariales (ERP) en la nube para estandarizar las finanzas globales, mejorar la gestión del cumplimiento e impulsar la eficiencia.
Al asociarse con IBM Consulting, Les Mills se embarcó en una transformación financiera global al reemplazar su sistema Microsoft Dynamics AX 2009 existente con la nueva solución Microsoft Dynamics 365 Finance & Operaciones, estandarizando procesos y permitiendo la escalabilidad en múltiples geografías.
Sobre esta base, Les Mills automatizó la contabilidad de devengo de fin de mes IFRS 15 mediante la integración fluida de la facturación por subscripción de Les Mills Plus (LM+), mejorando la gestión del cumplimiento y la precisión. Además, la empresa automatizó las conciliaciones bancarias a través de integraciones bancarias HSBC y ASB, acelerando los cierres de fin de mes y reduciendo el esfuerzo manual.
Continuando con su recorrido de innovación, la empresa introdujo métodos modernos de conciliación y Microsoft Copilot para ofrecer insights impulsados por IA y mejorar la productividad. Las mejoras continuas, como la integración de pagos de ventas web y la automatización de cargos por pagos atrasados, fortalecieron aún más su ecosistema de finanzas digitales.
Como resultado de la transformación de sus sistemas financieros, Les Mills logró sólidos resultados operativos y financieros.
Con el respaldo de la experiencia y el enfoque basado en la automatización de IBM, Les Mills ahora opera con mayor agilidad, escalabilidad y confianza para impulsar la innovación y el crecimiento continuos.
Les Millses una compañía global de fitness que colabora con más de 20,000 clubes en todo el mundo. Ofrecen entrenamientos grupales respaldados por la ciencia, soluciones digitales inmersivas de fitness y programas icónicos como BODYPUMP y BODYCOMBAT. Con la misión de crear un planeta más en forma, Les Mills combina música, movimiento y tecnología para inspirar a millones de personas en todo el mundo.
IBM Consulting empodera a las empresas con estrategias de datos y analytics impulsadas por IA, así como servicios de externalización de finanzas y contabilidad. Desde modernas arquitecturas de datos hasta procesos automatizados de adquisición y pago y generación de informes, IBM Consulting ofrece insights confiables, eficiencia, gestión del cumplimiento normativo e innovación escalable en todas las operaciones.
