Les Mills es una empresa global de fitness que ofrece entrenamientos grupales respaldados por la ciencia, soluciones digitales inmersivas de fitness y programas con resultados comprobados.

Para respaldar su rápida expansión global, la empresa buscó modernizar y consolidar los sistemas fragmentados. Los equipos financieros confiaron en Microsoft Dynamics AX 2009 que se ejecutaba en una infraestructura local obsoleta con flujos de trabajo manuales basados en papel. El procesamiento manual de pagos entre múltiples proveedores generaba informes incoherentes, lo que provocaba retrasos, detalles perdidos y problemas de conciliación. Además, la facturación de las suscripciones y el reconocimiento de ingresos se gestionaban fuera del sistema, lo que aumentaba el riesgo de errores y auditorías desfavorables.

Todas estas ineficiencias y la insatisfacción aumentaron a medida que la base de usuarios de la compañía crecía después de las adquisiciones de franquicias. Les Mills vio la necesidad urgente de un sistema escalable de planificación de recursos empresariales (ERP) en la nube para estandarizar las finanzas globales, mejorar la gestión del cumplimiento e impulsar la eficiencia.