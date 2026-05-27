Protección de datos para un banco digital-first en la India

Una de las primeras instituciones de microfinanzas de la India en convertirse en un banco universal, el banco se lanzó con la misión de llevar la banca inclusiva y responsable a millones de clientes desatendidos. A medida que sus servicios de banca digital se expandían rápidamente, el volumen de datos de clientes y registros de transacciones en todas las bases de datos creció de manera significativa.

Con una estricta supervisión regulatoria del Reserve Bank of India (RBI), proteger la información confidencial de los clientes y garantizar controles de datos listos para auditorías se volvió crítico. Sin embargo, el monitoreo de seguridad estaba fragmentado en múltiples bases de datos y sistemas, lo que dificultaba que el equipo de seguridad del banco rastreara constantemente la actividad de los usuarios, monitoreara el acceso privilegiado y respondiera rápidamente a posibles incidentes.

Sin una visibilidad centralizada de la actividad de la base de datos, la organización corría el riesgo de brechas de cumplimiento, una respuesta más lenta a los incidentes y una mayor exposición a usuarios internos o acceso no autorizado a los datos.