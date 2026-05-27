Protección de datos para un banco digital-first en la India

IBM Guardium ayuda a un banco indio en rápido crecimiento a monitorear más de 75 bases de datos y fortalecer el cumplimiento normativo.
Una de las primeras instituciones de microfinanzas de la India en convertirse en un banco universal, el banco se lanzó con la misión de llevar la banca inclusiva y responsable a millones de clientes desatendidos. A medida que sus servicios de banca digital se expandían rápidamente, el volumen de datos de clientes y registros de transacciones en todas las bases de datos creció de manera significativa.
Con una estricta supervisión regulatoria del Reserve Bank of India (RBI), proteger la información confidencial de los clientes y garantizar controles de datos listos para auditorías se volvió crítico. Sin embargo, el monitoreo de seguridad estaba fragmentado en múltiples bases de datos y sistemas, lo que dificultaba que el equipo de seguridad del banco rastreara constantemente la actividad de los usuarios, monitoreara el acceso privilegiado y respondiera rápidamente a posibles incidentes.
Sin una visibilidad centralizada de la actividad de la base de datos, la organización corría el riesgo de brechas de cumplimiento, una respuesta más lenta a los incidentes y una mayor exposición a usuarios internos o acceso no autorizado a los datos.
Para fortalecer su postura de seguridad de bases de datos, el banco trabajó con IBM para desplegar IBM® Guardium Data Protection en su creciente entorno de bases de datos.
Los agentes de Guardium se implementaron en más de 75 bases de datos de producción que abarcan entornos on premises y en la nube. La plataforma proporciona un monitoreo centralizado y en tiempo real de la actividad de la base de datos, capturando cada consulta SQL, acción del usuario y evento de acceso en todo el ecosistema de datos del banco.
Con Guardium, el equipo de seguridad del banco puede monitorear a los usuarios privilegiados, aplicar alertas basadas en políticas e investigar rápidamente actividades sospechosas. La plataforma también admite informes de cumplimiento automatizados alineados con los requisitos de RBI, incluidos los controles de segregación de funciones y los registros listos para auditorías.
Al consolidar el monitoreo en una sola consola, Guardium reemplazó los procesos de seguridad fragmentados con visibilidad continua y una clasificación optimizada de incidentes. Esto permite al equipo de seguridad responder más rápido a situaciones críticas mientras reduce el análisis manual de registros.
Con IBM Guardium, el banco ha fortalecido significativamente su postura de seguridad de datos y cumplimiento. Los agentes de Guardium se han desplegado en más de 75 bases de datos de producción, tanto en entornos on premises como en la nube, lo que proporciona protección en toda la empresa y una supervisión constante.
El banco puede generar registros de actividad listos para presentar ante los organismos reguladores cuando sea necesario, lo que mejora la preparación para las auditorías y garantiza el cumplimiento de los requisitos del RBI. El monitoreo y las alertas en tiempo real permiten una detección y contención más rápidas de actividades sospechosas, lo que reduce el riesgo de posibles filtraciones de datos.
Al centralizar la supervisión de las bases de datos en una única plataforma, el banco ha reducido el tiempo dedicado a la agregación manual de registros y al análisis forense. Esta eficiencia operativa permite a los equipos de seguridad centrarse en iniciativas de mayor valor, al tiempo que mantienen una visibilidad y un control continuos.
IBM Guardium Data Protection ayuda a proteger los datos confidenciales con monitoreo en tiempo real, detección de amenazas impulsada por IA y controles centralizados. También simplifica el cumplimiento con informes listos para auditorías.
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IBM, el logotipo de IBM e IBM® Guardium Data Protection son marcas comerciales de IBM Corp., registradas en numerosas jurisdicciones de todo el mundo.
Los ejemplos presentados son solo ilustrativos. Los resultados reales variarán en función de las configuraciones y condiciones del cliente y, por lo tanto, no se pueden proporcionar resultados generalmente previstos.