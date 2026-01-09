LDS Łazewski Depo & Partners se asocia con nFlo para apoyar a los abogados de patentes con la tecnología IBM watsonx.
Las empresas de patentes de la industria de la propiedad intelectual se enfrentan a una presión creciente para ofrecer una sólida protección de la PI dentro de presupuestos más ajustados, ya que la inflación y la incertidumbre económica reducen la financiación de I+D.
LDS Łazewski Depo & Partners, una importante firma de patentes con sede en Varsovia con más de 40 profesionales de PI, incluidos abogados, abogados de patentes y especialistas en marcas, se enfrentó a desafíos similares. Las búsquedas manuales de patentes consumían mucho tiempo, lo que planteaba el riesgo de perder publicaciones críticas y crear una posible responsabilidad. La redacción de solicitudes también requería mucho trabajo y era propensa a errores humanos, lo que aumentaba la posibilidad de errores pasados por alto que podrían conducir a solicitudes rechazadas.
Para abordar estos desafíos, LDS buscó formas de optimizar los procesos de trabajo para servir mejor a sus clientes.
Al trabajar con IBM y nFlo, un asociado Silver de IBM, LDS adoptó la IA para acelerar y simplificar el proceso de protección de la propiedad intelectual. Uso de IBM watsonx.ai studio, nFlo desarrolló PatentPro IA para ayudar a las empresas de patentes a reducir las tareas manuales que requieren mucha mano de obra durante los proyectos de PI. La adopción de esta solución permitió a LDS acelerar las etapas clave de su flujo de trabajo de PI, como las búsquedas de patentes.
Ahora, en lugar de pasar incontables horas buscando y revisando bases de datos manualmente, los abogados podrían describir invenciones en lenguaje natural y dejar que PatentPro IA use integraciones de API para mostrar patentes relevantes completas con puntajes de confianza.
Debido a que PatentPro IA se creó para industrias que manejan habitualmente información comercialmente confidencial, LDS también pudo garantizar que su solución incorporara sólidas capacidades de seguridad de la información del cliente y gobernanza de datos.
PatentPro IA tuvo un impacto positivo en LDS casi de inmediato, ayudándoles a ahorrar tiempo en las búsquedas y mejorando la confianza en los resultados. Liberados de las tareas manuales, los abogados ahora pueden enfocarse en trabajos de mayor valor, como consultoría estratégica y evaluaciones técnicas. Basándose en el éxito de las búsquedas de patentes, LDS planea probar PatentPro IA para la creación de aplicaciones, lo que permite a los equipos dar entrada a versiones más cortas de sus argumentos, que la solución puede ampliar en borradores completos de aplicaciones para comentarios. A medida que crece la adopción de PatentPro AI, LDS espera manejar más proyectos anualmente, manteniendo y superando el nivel excepcional de calidad de servicio que la empresa prioriza.
Fundada en 1995, LDS Łazewski Depo & Partners ofrece a sus clientes de toda Polonia servicios de alta calidad en materia de propiedad intelectual. Con sede en Varsovia, su equipo de más de 40 profesionales y personal de apoyo incluye abogados, abogados de patentes y especialistas en marcas.
Con sede en Varsovia, Polonia, nFlo es una empresa especializada en infraestructura informática integral, ciberseguridad y soluciones de IA. Al proporcionar servicios de consultoría, implementación, mantenimiento y auditoría de alta calidad, nFlo trabaja para garantizar la confiabilidad, eficiencia y seguridad de los sistemas de TI de sus clientes.
Elija IBM watsonx.ai para crear y desplegar soluciones innovadoras rápidamente.
© Copyright IBM Corporation 2025.
IBM, el logotipo de IBM y watsonx.ai son marcas comerciales de IBM Corp., registradas en muchas jurisdicciones de todo el mundo.
Los ejemplos presentados son solo ilustrativos. Los resultados reales variarán en función de las configuraciones y condiciones del cliente y, por lo tanto, se pueden proporcionar resultados generalmente previstos.