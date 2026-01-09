Las empresas de patentes de la industria de la propiedad intelectual se enfrentan a una presión creciente para ofrecer una sólida protección de la PI dentro de presupuestos más ajustados, ya que la inflación y la incertidumbre económica reducen la financiación de I+D.



LDS Łazewski Depo & Partners, una importante firma de patentes con sede en Varsovia con más de 40 profesionales de PI, incluidos abogados, abogados de patentes y especialistas en marcas, se enfrentó a desafíos similares. Las búsquedas manuales de patentes consumían mucho tiempo, lo que planteaba el riesgo de perder publicaciones críticas y crear una posible responsabilidad. La redacción de solicitudes también requería mucho trabajo y era propensa a errores humanos, lo que aumentaba la posibilidad de errores pasados por alto que podrían conducir a solicitudes rechazadas.

Para abordar estos desafíos, LDS buscó formas de optimizar los procesos de trabajo para servir mejor a sus clientes.