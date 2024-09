Con la solución Db2 on Cloud, knowis puede ofrecer a sus clientes una solución totalmente administrada que ayuda a reducir los costos de configuración y mantenimiento. Antes, cuando Knowis se acercaba a un posible cliente sobre la plataforma isfinancial, la discusión tenía que incluir arreglos para configurar y dar soporte a una infraestructura on premises. Con la oferta de Db2 on Cloud, knowis ahora puede ofrecer una opción de despliegue basada en la nube, lo que ha ayudado a acortar el ciclo de ventas.

La opción en la nube también ha aumentado la base de clientes potenciales de la empresa. Anteriormente, knowis se centraba en vender a organizaciones más grandes porque tenían la infraestructura, las habilidades y los recursos para ejecutar una plataforma on premises. Con la solución Db2 on Cloud, la plataforma isfinancial está disponible a un costo total de propiedad (TCO) más bajo y no requiere mantenimiento por parte del cliente, lo que la pone al alcance de bancos e instituciones financieras más pequeños. "Es una gran oportunidad para tener una segunda opción de despliegue y abordar segmentos de clientes más pequeños en el mercado financiero", dice Sternkopf.