La cloud puede ser popular ahora, pero, hace unos años, los clientes no estaban tan acostumbrados como hoy. Cambiar de un modelo on premises a la cloud, sin tener una idea clara de lo que eso significaba para la flexibilidad de las soluciones, ya sea a nivel económico o de crecimiento, no parecía particularmente convincente.

Hace unos ocho años, KIO España, una empresa de infraestructura como servicio (IaaS) orientada a la infraestructura de misión crítica, buscó diferenciarse de la competencia al centrarse en la especialización, la disponibilidad y la calidad. Tenía una cartera reducida de servicios, pero lo suficientemente amplia como para que los clientes pudieran elegir la infraestructura óptima para sus cargas de trabajo de acuerdo con sus necesidades. Para aquellos clientes con cargas de trabajo altas en SAP, las ofertas de KIO España van de la mano con servidores IBM Power, que ofrecen un gran valor en los servicios en la nube. El rendimiento de la plataforma IBM Power la distingue y permite a los clientes iniciar nuevas instancias (según lo permita la memoria) al ritmo que exigen sus proyectos.

Han pasado 7 años desde que KIO España comenzó a trabajar con IBM y el punto de venta clave ha sido, sin duda, su oferta de una demostración de IBM Power a los clientes, gestionada por un integrador. La demostración permite a las empresas evaluar por sí mismas la robustez de las soluciones de IBM, y ver cómo funcionan de manera óptima con servidores que tienen grandes cantidades de RAM.

El 100 % de las empresas que aceptaron probar los servidores IBM Power se convirtieron en clientes y ahora forman parte de la lista de KIO España. Esto constituye 17 empresas en toda España en los sectores de alimentación, logística, industrias química y manufacturera, y sectores de administración pública.