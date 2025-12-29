La integración liderada por laboratorios expertos de IBM generó un impacto medible en todo el ecosistema digital de KIB, lo que permitió tener un tiempo de comercialización de servicios digitales un 40 % más rápido y un acceso más pronto a nuevas características para los clientes. Además, la integración permitió multiplicar por 4 el rendimiento de las transacciones, lo que facilitó la gestión de un gran volumen de actividad de los clientes.

En todo KIB, los equipos internos estaban facultados para administrar y operar de manera independiente el middleware, y así garantizar la sustentabilidad a largo plazo y la propiedad del escenario de integración. La plataforma de integración también ayudó a lograr una reducción del 60 % en la latencia, y así ofrecer interacciones digitales más rápidas y fluidas.

Esta transformación ha posicionado a KIB para acelerar los lanzamientos de productos digitales, agilizar la incorporación de asociados y mantener el cumplimiento de los estándares normativos en evolución. Con una arquitectura de integración moderna y ágil, KIB ahora está equipada para innovar más rápido, escalar de manera eficiente y ofrecer experiencias del cliente mejoradas en sus canales digitales.