KIB se asocia con IBM para modernizar su escenario de integración y así acelerar el crecimiento digital y la innovación.
KIB se enfrentaba a retos cada vez mayores con su middleware existente, lo que obstaculizaba el proceso de transformación digital del banco. La solución de integración obsoleta creaba conexiones complejas punto a punto, carecía de flexibilidad y generaba altos costos de mantenimiento debido a las intervenciones manuales y la programación personalizada.
Estas limitaciones ralentizaban el tiempo de comercialización, restringían el procesamiento en tiempo real y afectaban la escalabilidad, el rendimiento y la experiencia del cliente.
para servicios digitales, lo que permite un acceso más rápido a nuevas características para los clientes
apoyar con facilidad un gran volumen de actividad de los clientes
ofrecer interacciones digitales más rápidas y fluidas
KIB, en estrecha colaboración con expertos de IBM, inició una transformación estratégica centrada en crear una arquitectura de integración moderna de extremo a extremo con la solución IBM webMethods Hybrid Integration. Este esfuerzo conjunto sentó las bases para un entorno de middleware nativo de la nube, escalable y rico en seguridad que se alineaba con la estrategia de crecimiento digital de KIB.
IBM Expert Labs ayudó a diseñar e implementar una plataforma de integración de nivel empresarial; entregó 300 API reutilizables y creó una infraestructura de banca abierta que permitió una colaboración fluida con tecnologías financieras, compañías financieras no bancarias (NBFC) y proveedores de servicios externos. La solución reemplazó los sistemas existentes con despliegues contenedorizados, un monitoreo centralizado y una gestión de recursos optimizada, lo que redujo drásticamente el esfuerzo manual y la complejidad de la integración.
La integración liderada por laboratorios expertos de IBM generó un impacto medible en todo el ecosistema digital de KIB, lo que permitió tener un tiempo de comercialización de servicios digitales un 40 % más rápido y un acceso más pronto a nuevas características para los clientes. Además, la integración permitió multiplicar por 4 el rendimiento de las transacciones, lo que facilitó la gestión de un gran volumen de actividad de los clientes.
En todo KIB, los equipos internos estaban facultados para administrar y operar de manera independiente el middleware, y así garantizar la sustentabilidad a largo plazo y la propiedad del escenario de integración. La plataforma de integración también ayudó a lograr una reducción del 60 % en la latencia, y así ofrecer interacciones digitales más rápidas y fluidas.
Esta transformación ha posicionado a KIB para acelerar los lanzamientos de productos digitales, agilizar la incorporación de asociados y mantener el cumplimiento de los estándares normativos en evolución. Con una arquitectura de integración moderna y ágil, KIB ahora está equipada para innovar más rápido, escalar de manera eficiente y ofrecer experiencias del cliente mejoradas en sus canales digitales.
Kuwait International Bank (KIB) es una institución financiera líder que ofrece soluciones bancarias innovadoras en los sectores de venta minorista, corporativo e inversionista. Comprometido con la transformación digital y los servicios centrados en el cliente, KIB desempeña un papel clave en el avance del ecosistema financiero de Kuwait a través de la tecnología y la gestión del cumplimiento.
La automatización impulsada por IA aumenta la agilidad en API, aplicaciones, eventos, archivos y B2B/EDI
© Copyright IBM Corporation 2025
IBM, el logotipo de IBM y webMethods son marcas comerciales de IBM Corp. registradas en muchas jurisdicciones de todo el mundo.
Los ejemplos presentados son solo ilustrativos. Los resultados reales variarán en función de las configuraciones y condiciones del cliente y, por lo tanto, se pueden proporcionar resultados generalmente previstos.