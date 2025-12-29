Construir el futuro de la banca abierta

KIB se asocia con IBM para modernizar su escenario de integración y así acelerar el crecimiento digital y la innovación.

Persona en una computadora con una tarjeta de crédito en mano
Superar las barreras existentes en una era digital-first

KIB se enfrentaba a retos cada vez mayores con su middleware existente, lo que obstaculizaba el proceso de transformación digital del banco. La solución de integración obsoleta creaba conexiones complejas punto a punto, carecía de flexibilidad y generaba altos costos de mantenimiento debido a las intervenciones manuales y la programación personalizada.

Estas limitaciones ralentizaban el tiempo de comercialización, restringían el procesamiento en tiempo real y afectaban la escalabilidad, el rendimiento y la experiencia del cliente.
40 % Tiempo de comercialización más rápido

para servicios digitales, lo que permite un acceso más rápido a nuevas características para los clientes

 4 veces aumento en el rendimiento de las transacciones

apoyar con facilidad un gran volumen de actividad de los clientes

 60 % reducción de la latencia

ofrecer interacciones digitales más rápidas y fluidas
La exitosa implementación de IBM webMethods Hybrid Integration representa un hito (cambio) en el proceso de transformación digital de KIB. Lograr esto a tal escala y velocidad no habría sido posible sin nuestro talentoso equipo de TI y el sobresaliente soporte de IBM.
Mohamed Abdelmoneim Goma Jefe del Departamento de TI Kuwait International Bank
Transformar la integración, escalar la empresa

KIB, en estrecha colaboración con expertos de IBM, inició una transformación estratégica centrada en crear una arquitectura de integración moderna de extremo a extremo con la solución IBM webMethods Hybrid Integration. Este esfuerzo conjunto sentó las bases para un entorno de middleware nativo de la nube, escalable y rico en seguridad que se alineaba con la estrategia de crecimiento digital de KIB.

IBM Expert Labs ayudó a diseñar e implementar una plataforma de integración de nivel empresarial; entregó 300 API reutilizables y creó una infraestructura de banca abierta que permitió una colaboración fluida con tecnologías financieras, compañías financieras no bancarias (NBFC) y proveedores de servicios externos. La solución reemplazó los sistemas existentes con despliegues contenedorizados, un monitoreo centralizado y una gestión de recursos optimizada, lo que redujo drásticamente el esfuerzo manual y la complejidad de la integración.
Crear una red troncal de integración preparada para el futuro

La integración liderada por laboratorios expertos de IBM generó un impacto medible en todo el ecosistema digital de KIB, lo que permitió tener un tiempo de comercialización de servicios digitales un 40 % más rápido y un acceso más pronto a nuevas características para los clientes. Además, la integración permitió multiplicar por 4 el rendimiento de las transacciones, lo que facilitó la gestión de un gran volumen de actividad de los clientes.

En todo KIB, los equipos internos estaban facultados para administrar y operar de manera independiente el middleware, y así garantizar la sustentabilidad a largo plazo y la propiedad del escenario de integración. La plataforma de integración también ayudó a lograr una reducción del 60 % en la latencia, y así ofrecer interacciones digitales más rápidas y fluidas.

Esta transformación ha posicionado a KIB para acelerar los lanzamientos de productos digitales, agilizar la incorporación de asociados y mantener el cumplimiento de los estándares normativos en evolución. Con una arquitectura de integración moderna y ágil, KIB ahora está equipada para innovar más rápido, escalar de manera eficiente y ofrecer experiencias del cliente mejoradas en sus canales digitales.
Logotipo de KIB
Acerca de Kuwait International Bank

Kuwait International Bank (KIB) es una institución financiera líder que ofrece soluciones bancarias innovadoras en los sectores de venta minorista, corporativo e inversionista. Comprometido con la transformación digital y los servicios centrados en el cliente, KIB desempeña un papel clave en el avance del ecosistema financiero de Kuwait a través de la tecnología y la gestión del cumplimiento.

 Componente de la solución IBM webMethods Hybrid Integration
Reinvente la integración para la era de la IA

La automatización impulsada por IA aumenta la agilidad en API, aplicaciones, eventos, archivos y B2B/EDI

 Aprenda más Contactar con IBM
Legal

© Copyright IBM Corporation 2025

IBM, el logotipo de IBM y webMethods son marcas comerciales de IBM Corp. registradas en muchas jurisdicciones de todo el mundo.

Los ejemplos presentados son solo ilustrativos. Los resultados reales variarán en función de las configuraciones y condiciones del cliente y, por lo tanto, se pueden proporcionar resultados generalmente previstos. 