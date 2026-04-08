Modernizar la banca digital con API

Karnataka Bank moderniza la integración para acelerar los servicios digitales
Karnataka Bank necesitaba modernizar su infraestructura de banca digital para acelerar la implementación de servicios como pagos digitales, procesamiento de préstamos e integraciones de terceros, al tiempo que mantenía conexiones seguras en múltiples sistemas internos y externos. El banco se propuso abandonar las plataformas de integración heredadas y adoptar una arquitectura preparada para el futuro que pudiera dar respuesta a casos de uso avanzados de IA y a los requisitos normativos en constante evolución.
Para lograrlo, Karnataka Bank se asoció con IBM para implementar IBM Cloud Pak for Integration en Red Hat OpenShift, creando una plataforma API segura, escalable y ágil que reduce el costo total de propiedad y fortalece su base digital.
Karnataka Bank colaboró con IBM para migrar de la tecnología de integración heredada a IBM Cloud Pak for Integration, una plataforma nativa de contenedores que unifica las mejores soluciones de su clase para API, eventos, mensajería y aplicaciones bajo un único plano de control. Esta modernización trasladó al banco de la infraestructura basada en VMware a microservicios en contenedores en Red Hat OpenShift para mayor agilidad.
La solución aprovecha IBM App Connect Enterprise como motor central para la integración y la orquestación. Trabajando con IBM MQ e IBM API Connect, crea una plataforma unificada en la que API Connect gestiona llamadas externas y las enruta a App Connect. Mediante una arquitectura basada en API, App Connect automatiza las complejas transformaciones y orquestaciones de datos necesarias antes del enrutamiento a los sistemas posteriores. Esto permite interacciones bancarias centrales fluidas y pagos digitales, además de admitir servicios regulatorios como GST, CBDT, UIDAI y CERSAI.
Después de la transformación, Karnataka Bank ejecuta una plataforma API segura basada en contenedores en Red Hat OpenShift con IBM Cloud Pak for Integration. Las puertas de enlace digitales gestionan el tráfico de API y permiten una implementación más rápida de pagos digitales, procesamiento de préstamos e integraciones de terceros, al tiempo que mantienen una conectividad interna y externa segura. El banco reforzó la seguridad, aumentó la escalabilidad en un 50% y redujo los costos operativos en un 30%, disminuyendo el costo total de propiedad. La plataforma admite una comunicación fluida entre sistemas internos, externos y en la nube, así como una integración fluida con los servicios UIDAI, CERSAI, GST, Reg-Tech y CBDT, lo que ayuda al banco a adaptarse más rápido a los requisitos normativos y del mercado en evolución.
Fundado en 1924 y con sede en Mangaluru, Karnataka Bank (KBL) es un banco privado líder en India que atiende a más de 13 millones de clientes de venta minorista, de PYMES y corporativos. Con operaciones en 22 estados y 2 territorios de la Unión, el banco ofrece una amplia gama de servicios bancarios y financieros, desde banca personal y comercial hasta productos digitales y servicios de NRI.
IBM App Connect Enterprise es una plataforma de integración impulsada por IA que unifica aplicaciones, API y datos en entornos híbridos. Proporciona capacidades sin código, código bajo y pro código que permiten a los usuarios empresariales y a los especialistas en integración diseñar, desplegar y administrar integraciones con velocidad y control.
Al ser compatible con patrones basados en API, eventos y mensajería, IBM App Connect Enterprise ayuda a las organizaciones a acelerar la automatización, modernizar los sistemas heredados y conectar de forma segura las aplicaciones en despliegues on premises, en la nube y en contenedores. También está disponible como parte de IBM Cloud Pak for Integration, junto con IBM MQ e IBM API Connect, lo que permite a las organizaciones integrar aplicaciones, datos y API en entornos híbridos.
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Red Hat y OpenShift son marcas comerciales o marcas registradas de Red Hat, Inc. o sus filiales en Estados Unidos y otros países.
Los ejemplos presentados son solo ilustrativos. Los resultados reales variarán en función de las configuraciones y condiciones del cliente y, por lo tanto, no se pueden proporcionar resultados generalmente previstos.