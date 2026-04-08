Modernizar la banca digital con API

Karnataka Bank necesitaba modernizar su infraestructura de banca digital para acelerar la implementación de servicios como pagos digitales, procesamiento de préstamos e integraciones de terceros, al tiempo que mantenía conexiones seguras en múltiples sistemas internos y externos. El banco se propuso abandonar las plataformas de integración heredadas y adoptar una arquitectura preparada para el futuro que pudiera dar respuesta a casos de uso avanzados de IA y a los requisitos normativos en constante evolución.

Para lograrlo, Karnataka Bank se asoció con IBM para implementar IBM Cloud Pak for Integration en Red Hat OpenShift, creando una plataforma API segura, escalable y ágil que reduce el costo total de propiedad y fortalece su base digital.