Generar confianza y escalabilidad: KAFD transforma la gestión de identidades

Cómo KAFD sustituyó un sistema de inicio de sesión heredado por una capa de identidad segura basada en estándares, mejorando la experiencia del usuario y facilitando el crecimiento futuro.
King Abdullah Financial District (KAFD) está dando forma al futuro de Riad como distrito inteligente, diseñado para ofrecer experiencias digitales fluidas a residentes, minoristas y empresas. Las aplicaciones móviles y los portales comunitarios son fundamentales para esta visión, ya que permiten ofrecer servicios que van desde la gestión de propiedades hasta las notificaciones de eventos.
A medida que aumentaba el número de servicios digitales, el acceso seguro y unificado se volvió crítico, no solo por razones de practicidad, sino también por cuestiones de cumplimiento y confianza. Sin embargo, la solución de inicio de sesión único (SSO) personalizada de KAFD no pudo seguir el ritmo de los estándares de seguridad modernos o del ecosistema de aplicaciones en expansión.
Cada nueva integración requería un desarrollo personalizado, lo que ralentizaba la incorporación y aumentaba los costos. Los usuarios se enfrentaron a múltiples redireccionamientos y experiencias de inicio de sesión incongruentes, mientras que la ausencia de una aplicación centralizada de políticas aumentó los riesgos de incumplimiento. Para fortalecer la seguridad y respaldar el crecimiento futuro, KAFD necesitaba una solución de identidad moderna alineada con los estándares de la industria.
Para ofrecer una experiencia fluida en todo su creciente ecosistema digital, KAFD se asoció con Orange Business Services e IBM para modernizar la gestión de identidades. El equipo implementó IBM webMethods Hybrid Integration, conectando los sistemas CRM con Microsoft Entra ID (anteriormente Azure AD B2C) para crear una capa de identidad centralizada y basada en estándares. Al ser compatible con OAuth 2.0 y OpenID Connect, la solución permite una autenticación segura basada en tokens y permisos granulares sin programación personalizada.
Al orquestar flujos de trabajo de identidad a través de WebMethods, KAFD aceleró la incorporación de nuevas aplicaciones e introdujo el acceso delegado para la gestión de propiedades. La arquitectura híbrida garantiza el cumplimiento hoy en día, al tiempo que ofrece flexibilidad para futuras mejoras como la autenticación multifactor, el inicio de sesión sin contraseña y el inicio de sesión social, sentando las bases para un distrito inteligente seguro y escalable.
El SSO modernizado proporcionó mejoras medibles en la seguridad y la experiencia del usuario. Las tasas de éxito de inicio de sesión aumentaron del 90 % al 95 %, los errores de autenticación se redujeron en un 30 % y la plataforma ha mantenido cero incidentes de seguridad desde el despliegue. La integración de nuevas aplicaciones ahora es más ágil y uniforme, lo que elimina la necesidad de desarrollos personalizados y reduce la complejidad.
Con tres aplicaciones B2C ya integradas, y más planificadas, la solución proporciona una base de identidad segura y escalable que respalda la visión de KAFD de un distrito inteligente totalmente conectado. Los residentes, visitantes y empresas se benefician de una experiencia de inicio de sesión unificada que combina la practicidad con el cumplimiento. Con una capa de identidad unificada gestionada a través de webMethods Hybrid Integration, KAFD ahora tiene la base moderna necesaria para admitir la inteligencia de acceso asistida por IA y futuras innovaciones de autenticación.
King Abdullah Financial District (KAFD) es un importante centro de negocios y estilo de vida en Riad, Arabia Saudita. Diseñado como un distrito inteligente, combina tecnología de punta, infraestructuras sostenibles y servicios de clase mundial para apoyar a instituciones financieras, empresas y residentes en un ecosistema urbano totalmente conectado.
© Copyright IBM Corporation. Abril de 2026.
IBM, el logotipo de IBM y webMethods Hybrid Integration son marcas comerciales de IBM Corp., registradas en muchas jurisdicciones de todo el mundo.
Los ejemplos presentados son solo ilustrativos. Los resultados reales variarán en función de las configuraciones y condiciones del cliente y, por lo tanto, no se pueden proporcionar resultados generalmente previstos.