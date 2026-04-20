Generar confianza y escalabilidad: KAFD transforma la gestión de identidades

King Abdullah Financial District (KAFD) está dando forma al futuro de Riad como distrito inteligente, diseñado para ofrecer experiencias digitales fluidas a residentes, minoristas y empresas. Las aplicaciones móviles y los portales comunitarios son fundamentales para esta visión, ya que permiten ofrecer servicios que van desde la gestión de propiedades hasta las notificaciones de eventos.

A medida que aumentaba el número de servicios digitales, el acceso seguro y unificado se volvió crítico, no solo por razones de practicidad, sino también por cuestiones de cumplimiento y confianza. Sin embargo, la solución de inicio de sesión único (SSO) personalizada de KAFD no pudo seguir el ritmo de los estándares de seguridad modernos o del ecosistema de aplicaciones en expansión.

Cada nueva integración requería un desarrollo personalizado, lo que ralentizaba la incorporación y aumentaba los costos. Los usuarios se enfrentaron a múltiples redireccionamientos y experiencias de inicio de sesión incongruentes, mientras que la ausencia de una aplicación centralizada de políticas aumentó los riesgos de incumplimiento. Para fortalecer la seguridad y respaldar el crecimiento futuro, KAFD necesitaba una solución de identidad moderna alineada con los estándares de la industria.